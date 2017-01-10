Как подсознание формирует судьбу

Еще задолго до рождения психоанализа великие греческие врачи Эскулап и Гиппократ знали о существовании так называемого «внутреннего разума». Об этом писал и Парацельс. В XX веке Зигмунд Фрейд в человеческом разуме выделил несколько «слоев»: эго, ид, суперэго и предсознание, отводя каждому определенные функции. Модель Фрейда сыграла очень важную роль в развитии психотерапии и психологии.

Затем стали появляться другие модели: юнгианский психоанализ, автоматическое письмо доктора Мель, кибернетическая модель Винера, бихевиоральная модель, гештальт-терапия, транзактный анализ, НЛП и эриксонианский гипноз и др.

На сегодняшний день психотерапевты и психологи пришли к мнению, что человеческий разум условно можно разделить на две части: сознательный разум и бессознательный разум (подсознание). И каждый из них способен к независимому мышлению. Как вы понимаете, это деление условно. Человек — это целостная личность. Лично я считаю, что подсознание — это та часть неизвестного и до конца непознаваемого человеческого существа, которую нужно стремиться разгадать.

Например, в данный момент, читая эти строки, вы видите страницу и напечатанные на ней буквы, вдумываетесь в смысл слов и одновременно можете слышать определенные звуки, ощущать температуру окружающего воздуха, испытывать определенные ощущения в своих руках и других частях тела. И можете заметить, что изменилось ваше дыхание и ощущения в мышцах тела. Что же произошло?

Оказывается, что до того момента, пока я не указал вам на все эти ощущения и звуки, вы их сознательно не воспринимали. Но ваше подсознание воспринимало их и еще многое другое. Очевидно, что восприятие бессознательным разумом гораздо шире и глубже. Ведь подсознательный разум воспринимает саму РЕАЛЬНОСТЬ.

Мало того, наш подсознательный разум, как информационно-энергетическая система, содержит информацию о любом событии в любой точке Вселенной. Как в каждой клетке закодирована на генетическом уровне информация обо всем организме, так и в каждом человеке содержится информация обо всей Вселенной, частью которой он является. Вселенная, Бог — это единый организм, и каждый из нас выполняет для него свои специфические функции.

Подсознание подобно подводной части айсберга, оно гораздо больше сознания и в то же время скрыто от нас. В подсознании хранится вся информация о нашей жизни, записанная на «дорожках» пяти человеческих чувств. Механизм памяти, управление всеми функциями организма через центральную нервную систему, рефлексы и инстинкты, машинальные действия и привычки, порождение мыслей и поведения — это еще далеко не полный перечень услуг, оказываемых нам подсознательным разумом. Так давайте же перестанем с ним бороться и обретем в его лице верного союзника.

Для успешной работы с подсознанием необходимо знать о некоторых особенностях его «характера».

Первая (и главная) — СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ МИРА. Именно наш подсознательный разум, используя определенную программу, создает уникальную для каждого человеческого существа модель Реальности. И в свете этой функции понятны и другие.

Защитная функция

Теперь, когда ваш мир создан, его необходимо поддерживать, защищать. Не важно, где вы находитесь и что делаете, — внутренний разум ни на секунду не теряет бдительности. Он наш верный защитник. Но часто мы позволяем ему стать нашим тюремщиком, и тогда он не позволяет нам выйти за границы им же сотворенного мира. Причем из самых лучших побуждений, заботясь о нашем спокойствии.

Управление жизнедеятельностью организма

Подсознание через мозг, через центральную и периферическую нервную систему осуществляет контроль за всем, что происходит у нас в организме. Так, в состоянии гипнотического транса, внушением можно изменить температуру, пульс, давление, ускорить процессы заживления.

Многие были свидетелями, как эстрадные гипнотизеры заставляли людей в состоянии транса падать со сцены, или прокалывать кожу без последствий для здоровья, или совершать действия, которые невозможны в состоянии обычного осознания.

Но гипноз и самогипноз можно использовать более полезным образом. Например, если во время операции больному, находящемуся под наркозом, делать определенным образом нужные внушения, то послеоперационный период проходит без осложнений и значительно сокращается.

Другая функция — СОЗДАНИЕ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ (СУДЬБЫ). Этим подсознание занимается с самого нашего рождения. В подсознании хранится вся информация о нашей жизни и о жизни наших предков. Определенное отношение к себе и окружающему миру мы получаем уже при рождении. Оно передается нам подсознательно от наших родителей. Затем мы взрослеем, накапливаем опыт, и наше сознательное отношение к окружающему миру постоянно меняется, но подсознание может придерживаться взглядов, сформировавшихся в самом начале жизни.

Если у вас в детстве было событие, которое произвело на вас сильное впечатление, то знайте, что какая-то часть вашего подсознательного разума по-прежнему видит случившееся глазами ребенка и оказывает влияние на вашу жизнь. Поэтому очень важно пересмотреть личностную историю и изменить подсознательное отношение ко многим событиям прошлого.

Вот пример из моей практики. Ко мне на прием пришел 17-летний парень. Он боялся ездить в троллейбусах и автобусах, в метро и лифтах. Как только он заходил в транспорт, ему становилось не по себе. Причем сам он не догадывался о причинах такого поведения. Но ведь просто так ничего не происходит. Я обучил его общаться с подсознательным разумом, и он задал первый вопрос о том, было ли в его жизни событие, которое послужило причиной для формирования такого поведения.

Ответ оказался утвердительным. Тогда серией вопросов мы выяснили конкретное событие. Оно произошло, когда ему было восемь лет. Родители наказали его за какой-то проступок и заперли на длительное время в темный чулан. А спустя несколько лет, из-за какого-то мелкого хулиганского проступка, он попал в милицию и просидел ночь один в камере предварительного заключения.

И с тех пор появились его страхи, потому что подсознание связало эти два события и сделало определенные выводы: закрытое пространство может стать угрозой для его свободы. Осознав причины, нам удалось легко справиться с проблемой. Интересно, что после сеанса он долго и с наслаждением катался в троллейбусе, пока это ему просто не надоело.

Память

Механизм памяти также находится в ведении подсознания. Именно там «снимается» и хранится фильм о нашей жизни, записанный на «дорожках» пяти человеческих чувств. Используя гипноз или самогипноз, можно легко воспроизвести фрагменты этого фильма. Часто корни того или иного заболевания или проблемы нужно искать в событиях прошлого. Ведь тогда, в прошлом, мы сами загнали глубоко внутрь душевную боль, стараясь забыть то, что было ее причиной. Таким образом мы теряем сознательный контроль. И вот такая «заноза» сидит в подсознании долгие годы, вылезая в определенных ситуациях, доставляя боль и страдания.

Подсознательный разум всю информацию, поступающую извне, воспринимает буквально

Например, врач, не сумевший вылечить больного или просто не знающий других методов лечения, может сказать: «Извините, но я думаю, что медицина здесь бессильна». И больной может прекратить лечение, будучи уверен, что его заболевание неизлечимо. В современной медицине много болезней отнесены к разряду «неизлечимых». Но вы должны знать, что они неизлечимы теми известными методами, которыми пытается лечить наша официальная медицина. И любая болезнь становится излечима тогда, когда человек готов взять на себя ответственность за ее возникновение.

А как часто вам приходилось употреблять такие фразы, как «меня тошнит от этого…», «не бери близко к сердцу…», «я это просто не перевариваю» и др. Вот пример из практики.

Ко мне на прием пришла уже немолодая женщина, которая жаловалась на обильное слюнотечение и неприятный вкус во рту, преследующий ее всюду. Она сдала все анализы, прошла обследование практически у всех специалистов, но никакой патологии выявлено не было. Отчаявшись, она пришла ко мне.

Обучившись общаться с подсознанием, пациентка поведала мне историю о том, как полгода назад она поссорилась со своей лучшей подругой, поступив по отношению к ней крайне нечестно, но не желала признавать свою неправоту. История действительно была не из приятных. И, заканчивая ее, она произнесла такую фразу: «Это событие оставило у меня крайне неприятный привкус».

Посмотрев на меня с удивлением, женщина воскликнула: «Доктор! Неужели в этом причина?» Она сама ответила на свой вопрос. Я же посоветовал ей сходить к бывшей подруге, рассказать обо всем и попросить прощения. Через некоторое время эта женщина пришла ко мне и поделилась своей радостью. Она вновь смогла наслаждаться едой и восстановила добрые отношения с подругой. И изъявила желание поработать над другими проблемами.

А как часто мне приходится слышать от пациентов такую фразу: «Доктор! У меня целый букет болезней!» В таких случаях я всегда спрашиваю, нравятся ли им цветы? «А как же, доктор. Мы очень любим цветы!» — отвечают они. Так может быть, именно поэтому вы собираете всю жизнь свои болезни в большой букет — потому что они вам нравятся? Потому что вам нравится потакать своей слабости, жалеть себя. Именно поэтому вы любите при встрече со знакомыми обсуждать свои «цветники» болячек. И тогда не удивляйтесь, что эта «клумба» расцветает и с каждым годом в ней появляются новые «цветочки».

Самостоятельность мышления

Подсознательный разум способен самостоятельно решать, какую информацию нам преподнести, при этом что-то опуская, что-то искажая, а что-то обобщая. Но делает он это в соответствии с нашей программой поведения, в соответствии с нашими позитивными намерениями.

Например, трехлетняя девочка, неосторожно раскачиваясь на кресле-качалке, падает с него. После этого она боится садиться не только на кресла, но и на стулья тоже. Детское подсознание еще не знает различий между стулом и креслом. Для него — это предметы, на которых сидят. Оно обобщает все предметы для сидения. В данном случае, вызывая страх перед стульями, подсознание выполняет защитную функцию для ребенка. Позже, когда ребенок делает различия между креслом-качалкой и стулом, его страх перед стульями проходит.

Другой пример, но уже из жизни взрослых. Женщина, однажды обманутая или оскорбленная близким мужчиной, делает вывод, обобщая: «Все мужчины сволочи» или «Нет ни одного порядочного мужика». И теперь в ее личной жизни встречаются именно такие мужчины, так как соответствующие мысли буквально притягивают таких мужчин. И даже если какой-то мужчина отнесется к ней уважительно и окажет знаки внимания, все равно ее подсознание исказит внешнюю информацию.

У меня на приеме сидит семейная пара. Муж, абсолютно убежденный в том, что не заслуживает внимания других людей, жалуется на то, что его жена не проявляет к нему никаких знаков внимания и заботы. Побеседовав с ними достаточно долго, я убедился в том, что жена, напротив, относилась к нему с вниманием, заботой и уважением и проявляла их определенным образом.

Но так как эти проявления противоречили его обобщению в отношении собственной ценности, то он в буквальном смысле слова не слышал слов жены. Когда я обратил его внимание на определенные высказывания жены, он заявил, что не слышал, чтобы она говорила ему это. Когда же я буквально заставил его заметить знаки внимания жены, то он тут же исказил их, сказав: «Она так говорит, потому что чего-то хочет от меня».

«Может быть, внутри нас сидит кто-то посторонний?» — спросите вы. Конечно нет. Человеческая личность — целостная личность, И деление на сознание и подсознание условно. Такое разделение — это всего лишь способ говорить о неизведанной стороне человеческой личности. Просто в каждом из нас есть неизвестная и до конца не познаваемая область, что делает нас, людей, загадочными существами. И мы должны стремиться разгадать эту тайну, во что бы то ни стало. Тем более, что от этого зависит наша жизнь.

Все проблемы у людей (болезни, стрессы) — это результат несоответствия сознательных желаний и подсознательных намерений. Все дело в том, что наш подсознательный разум знает гораздо больше о нас самих и о наших жизненно важных намерениях. Кроме того, помните — подсознание напрямую связано с самой РЕАЛЬНОСТЬЮ или с Богом. И наш внутренний разум осуществляет свой вклад в процесс Вселенской эволюции.

Поэтому очень важно, чтобы было соответствие, гармония между сознательным и подсознательным.