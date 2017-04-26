Как победить панические атаки: случай из практики АБМ-терапевта

С некоторых пор на этих собраниях он стал ощущать приступы паники, сердцебиение, его бросало то в жар, то в холод, и порой он терял ориентацию в пространстве. «Просто хочется встать и убежать», – так он описывал это состояние. Естественно, в подобные моменты он не мог ни думать, ни участвовать в обсуждении рабочих вопросов. Приходилось, собрав волю в кулак, вставать и уходить под благовидным предлогом. Но дальше так продолжаться не могло.

Однажды на прием пришел молодой человек 25 лет с жалобой на то, что его карьера рушится из-за панических атак. Как выяснилось, он работает в крупной компании, у него перспективная должность и он обязан несколько раз в неделю бывать на важных совещаниях с руководством.

Он ходил к психотерапевту, и тот посоветовал заняться телесными практиками. Так пациент оказался у меня на приеме, хотя этот случай все же не совсем рядовой для АБМ-терапевта.

Когда я стала осматривать пациента, обнаружила, что, образно говоря, его голова и тело существуют отдельно друг от друга. Нет той целостности и гармонии, которая присуща, например, младенцам. Молодой человек был напряжен и эмоционально, и физически. Такое состояние бывает у людей с повреждением мозга, а он с неврологической точки зрения был совершенно здоров. Интересно, что пациенты с паническими атаками помимо вегетативных проявлений – учащенного сердцебиения, выступающего пота, затрудненного дыхания или тошноты – указывают и на общие психоневрологические симптомы: ощущение деперсонализации, онемения, невозможности управлять своим телом. Многие описывают это состояние словами «меня будто парализовало, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой». АБМ-терапевт как раз помогает восстановить связь мозга и тела, «починить» те каналы, которые были повреждены из-за каких-то ситуаций.

АБМ-терапевт помогает восстановить связь мозга и тела, «починить» те каналы, которые были повреждены

Итак, я стала работать с этим пациентом, учить его концентрироваться на себе, чувствовать свои руки и ноги, находить и осознавать разницу в ощущениях. Моя идея заключалась в том, что, когда человек умеет сознанием контролировать движения своего тела, даже самые мельчайшие, он может попытаться так же сознанием влиять на эмоции и не давать им выходить из под контроля. Своими движениями я помогала пациенту почувствовать и ощутить разные части тела, одновременно призывая сконцентрироваться на ощущениях и начать их мысленно контролировать. Например, ставила задачу – почувствовать руку изнутри. Затем просила медленно шевелить пальцами, сосредотачиваясь на ощущениях, которые при этом возникают. Потихоньку скованность стала отступать, тело пациента расслабилось.