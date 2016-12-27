Как пережить конец света

Готовы ли вы к краху современного общества? Обозреватель BBC Future делится знаниями, которые помогут вам в возрождении цивилизации (если до этого дойдет дело).

Давайте проведем мысленный эксперимент. Человечество атаковал агрессивный вирус. Из-за высокой плотности населения в городах и большого количества международных авиарейсов он невероятно быстро распространился по всему миру. Мы проиграли эту битву всего за несколько недель. Цивилизация потерпела крах, и подавляющее большинство людей погибло. Но вы выжили. Вас тоже сразила тяжелая болезнь, но благодаря врожденному иммунитету вам удалось пережить ужасную лихорадку. Вы проснулись в своем холодном доме, где нет электричества, из крана не течет вода, а в бойлер или плиту не поступает газ. На улице царит странная тишина, а в небе не видно самолетов. Вы оказались одним из выживших в постапокалиптической пустыне.

Все эти клише знакомы нам из книг наподобие «Страстей по Лейбовицу» или «Дороги», последних компьютерных игр вроде «Одних из нас», а также фильмов «Я — легенда» и «Безумный Макс».

Если вкратце, в этих произведениях есть главные персонажи, имеющие привычку носить излишне тесную кожаную одежду, и одинокий герой, путешествующий по заброшенной местности.

Насколько реалистичны эти сюжеты?

Если вы когда-нибудь станете одним из выживших в глобальной катастрофе, уничтожившей большую часть человечества, что вы сможете предпринять? Вот тут образ героя-одиночки разрушается на глазах. Один в поле не воин, и человечеству удалось дожить до настоящего времени и построить современный мир в первую очередь благодаря совместным усилиям. Социальное поведение и сотрудничество заложены в людях на генетическом уровне. В первое время после катастрофы миром, несомненно, овладеет хаос, но люди довольно скоро вновь образуют общины.

Вопрос заключается в том, что будет дальше. Какие у вас будут приоритеты, и какие умения ваша община должна будет вновь освоить в ближайшие годы? Вот один из возможных вариантов развития событий.

Первые несколько дней

Как только люди перестанут следить за работой электростанций и поддерживать их функционирование, в домах довольно быстро пропадет электричество. Тем не менее на первое время вам хватит энергии, вырабатываемой солнечными панелями и портативными генераторами, которые можно раздобыть на стройке.

С отключением последних резервных автоматических генераторов, питающих основные интернет-серверы, всемирная сеть также перестанет работать, и вы уже не сможете добывать нужные вам знания в Википедии. Но это не значит, что ваш смартфон станет бесполезным куском пластика. Благодаря встроенному магнитометру вы сможете использовать компас, чтобы сориентироваться, а последняя загруженная вами карта поможет вам перемещаться в нужном направлении при помощи GPS.

Спутниковая сеть GPS будет работать в обычном режиме в течение нескольких недель после катастрофы, но по истечении шести месяцев точность позиционирования начнет падать, и вскоре она станет совершенно бесполезной. Самое главное, что нужно сделать сразу же после катастрофы — это подготовить запас бутилированной воды и консервов и найти хорошую верхнюю одежду.

Первые недели

В первые несколько недель вы, вероятно, будете сталкиваться с горстками других выживших. Будьте бдительны и осторожны с незнакомцами, пока не сформируете группу людей, которым вы будете доверять. Вы сможете защищать друг друга, и к тому же вместе намного легче искать пропитание и добывать нужные вам вещи. К этому моменту находиться в городской местности, в которой вы оказались вначале, будет, мягко говоря, неприятно. Воздух наполнен смрадом мертвых тел, а голодные собаки сбились в стаи и становятся все агрессивнее.

В любом случае, современный город — это, по сути, искусственный пузырь, ничего не стоящий без цивилизации, создавшей его и поддерживающей его существование.

Без сетевого электричества не работают лифты и освещение, естественные источники воды, скорее всего, загрязнены, а все земля закатана в асфальт и бетон. Все это означает, что выжить в сельской местности будет намного легче. Классический деревенский дом с его печкой для обогрева и приготовления пищи станет намного более удобным жилищем, чем современная квартира, набитая новейшей бытовой техникой.

Вы всегда сможете совершать вылазки в разрушающийся город, чтобы пополнить запасы, пока не научитесь выживать и делать все сами.

Первые месяцы

Ваша основная задача будет заключаться в поиске чистой питьевой воды и предотвращении передающихся через воду заболеваний, которые тысячелетиями преследовали людей. Чтобы убить болезнетворные организмы, достаточно прокипятить воду, однако для этого требуется много топлива. В хозяйственном магазине можно добыть таблетки для очистки воды, но рано или поздно вам придется применить базовые знания в области химии, чтобы вода, которую вы пьете, не убила вас.

Один из методов химической очистки воды заключается в использовании отбеливателя или даже хлора для бассейнов (гипохлорита натрия и гипохлорита кальция). Нужно рассчитать дозу таким образом, чтобы уничтожить всех микробов, но при этом не отравиться самому. Благодаря свойствам хлора, который и сегодня применяют для очистки водопроводной воды, вы сможете утолить свою жажду без риска для здоровья.

История свидетельствует, что именно такие нововведения в области гигиены и общественного здравоохранения позволили нам жить в очень плотно населенных городах.

До тех пор пока вы не научитесь самостоятельно изготавливать хлор, вы сможете пользоваться очень простым методом обеззараживания воды — дезинфекцией с помощью солнечного света. Этому методу ВОЗ обучает жителей развивающихся стран по всему миру.

Все, что нужно сделать, — это наполнить пластиковую бутылку предположительно небезопасной водой и оставить ее на солнце на день или два. Ультрафиолетовое излучение солнца будет воздействовать на воду, убивая болезнетворные организмы.

Еще один эффективный способ предотвращения распространения болезней — простое мытье рук. Мыло можно изготовить, подвергнув гидролизу животный жир или растительные масла, то есть прокипятив их со щелочью. Во все времена щелочи считались одним из важнейших групп химических веществ. Их можно найти в природе. Поташ (карбонат калия) добывают, пропуская воду через древесную золу, а карбонат натрия — путем сжигания морских водорослей или других солеустойчивых прибрежных растений наподобие критмума и солянки.

В течение многих веков морские водоросли для производства соды в огромных объемах собирали на атлантическом побережье Шотландии и Ирландии.

Первые годы

В отсутствие опыта ведения сельского хозяйства вы начнете голодать, как только у вас закончатся консервы. Возможно, вы сможете выращивать собственные овощи и фрукты, но многие ли из нас сегодня знают, как вырастить основные зерновые культуры — пшеницу, рис и кукурузу?

Зерновые культуры относятся к роду травянистых растений, быстро растут и дают нам питательное зерно. Однако возможности нашего организма ограничены, и наш желудок, в отличие от коровьего, не состоит из четырех отделов, чтобы переваривать траву.

Тем не менее мы смогли решить эту проблему и изобрели технологии, помогающие нам усваивать подобную пищу. Чтобы получить необходимые нам питательные вещества, мы перемалываем зерна в муку, а из муки при помощи тепловой обработки изготавливаем хлеб. Таким образом жернова ветряной или водяной мельницы становятся технологической заменой коренным зубам, равно как печь для хлеба или кастрюля для варки риса служат своеобразной внешней системой предварительного пищеварения.

Эффективное выращивание зерновых культур — главная и первоочередная проблема, ведь основа любой цивилизации — это именно излишек продовольствия.

Если один человек будет в состоянии накормить десять других, которые при этом не занимаются сельскохозяйственными работами и специализируются на других видах деятельности, у вновь образованного общества появится больше возможностей.

Орудия для обработки почвы, такие как плуг и борона, можно добыть или изготовить из стальных изделий, применив простейшие методы ковки. Однако основная задача, которую не могли решить средневековые фермеры, — это поддержание уровня плодородности земель в течение многих лет. Без современных искусственных удобрений вам придется пополнять запас нитратов в почве, запахивая в нее навоз и чередуя бобовые культуры — горох, чечевицу, клевер, люцерну — с зерновыми.

Растворив кости в кислоте, вы получите фосфаты, а внесение в почву толченого мела или известняка поможет бороться с повышенной кислотностью почвы.

Первые десятилетия

По мере того как ваше сообщество будет становиться все более самодостаточным и сможет обходиться без наследия цивилизации, вам придется освоить такие традиционные занятия, как кузнечное дело и изготовление металлических орудий.

Кроме того, вам нужно будет научиться поддерживать в рабочем состоянии машины и двигатели.

Цивилизация развивалась благодаря росту использования механической силы: водяные и ветряные мельницы, а затем паровые двигатели, турбины и двигатели внутреннего сгорания избавили человека от тяжелого ручного труда.

Развитой цивилизации также необходимо топливо. До конца 1800-х годов, пока человечество еще на начало использовать уголь, а затем сырую нефть, источником столь важных химических соединений — кислот, спиртов, растворителей и смол — была древесина, из которой их добывали методом сухой перегонки.

Для этого древесину в герметичной емкости помещали в печь, нагревали, а затем собирали вещества, выделявшиеся в процессе ее превращения в уголь. Газы, выделяющиеся в процессе пиролиза древесины, даже можно использовать в качестве топлива для двигателя.

Во время Второй мировой войны по дорогам Европы ездило более миллиона газогенераторных автомобилей, топливом для которых служила древесина. Чтобы «перезагрузить» цивилизацию без использования сырой нефти (ведь все легкодоступные запасы уже исчерпаны), вы можете изготавливать биодизельное топливо для машин из топленого животного жира или растительного масла, вступившего в реакцию с метанолом (спиртом, добытым из древесины методом сухой перегонки) и щелочью (полученной в результате реакции соды с негашеной известью — продуктом термического разложения мела или известняка).

В вашей зарождающейся химической промышленности пригодятся и многие другие вещества, добыча которых не представляет особого труда.

Например, этанол, полученный в результате ферментации зерна и перегонки для получения более высокой концентрации алкоголя, — универсальный растворитель и эффективное средство для обеззараживания. Древесный уголь нужен не только для получения высоких температур для ковки металлов или изготовления кирпичей и стекла. Он — химический восстановитель и используется для добычи металлов из горных пород.

Первые века

В долгосрочной перспективе единственным способом развить «постапокалиптическое» общество и восстановить знания и умения станет понимание законов природы и применение отдельных его аспектов для создания полезных технологий.

Самый надежный метод выявления различных закономерностей — научный, ведь он сам по себе является открытием, своего рода машиной по производству знаний.

Тщательно проверяйте ваши теории, проводя детально продуманные эксперименты или наблюдая за природными явлениями. Чтобы эффективно исследовать мир, вам понадобятся специальные орудия. Есть один материал, который стал просто незаменимым для науки в процессе ее развития. Он относительно прочный, химически нейтральный и абсолютно прозрачный. Конечно же, этот чудесный материал — стекло.

Стекло необходимо для изготовления пробирок и изучения химических реакций, а также для изготовления термометров и барометров, без которых невозможно измерить температуру и давление (ключевые физические величины для создания таких технологий как паровой двигатель, а затем и двигатель внутреннего сгорания).

Стекло также способно преломлять свет, и благодаря этому свойству из него делают линзы для микроскопов и телескопов. Чтобы изготовить простое стекло, нужно всего три ингредиента — кремнезем, сода и известь. Все это можно получить из песка, морских водорослей и мела или известняка.

Если вы окажетесь в той же ситуации, что и Робинзон Крузо, вы сможете собственноручно сделать стекло, не уходя с пляжа.

Имея все необходимые для научных опытов инструменты, используя рациональное мышление и не ленясь исследовать окружающий мир, вы можете надеяться на то, что ваше общество быстро восстановится после глобальной катастрофы и избежит возвращения в средневековье. Возможно, пройдет не одно десятилетие, но из безысходности «конца света» все же может возникнуть новая форма цивилизации.

Как будет выглядеть новый мир, остается только гадать, но даже с минимальной человеческой изобретательностью у нас есть шанс снова построить, а возможно, даже улучшить то сложное общество, которое существует сегодня.