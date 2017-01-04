Как оценивают вас другие: 2 главных критерия

При первой же встрече с вами люди быстро отвечают на 2 вопроса:

— Можно ли доверять этому человеку?

— Можно ли уважать этого человека?

Психологи называют эти 2 измерения душевностью и компетентностью, соответственно, и в идеале вам хочется, чтобы люди воспринимали вас как обладающих тем и другим.

Интересно, что большинство людей, особенно в профессиональном контексте, считают более важным фактором компетентность. В конце концов, они ведь хотят как раз доказать, что достаточны умны и талантливы, чтобы заниматься данным делом.

Но на самом деле, душевная теплота или доверие к человеку, его надёжность, является наиболее важным фактором в вопросе оценки вас другими людьми.

С эволюционной точки зрения, более критичным для нашего выживания является знание того, заслуживает ли данный человек нашего доверия? Представьте себе пещерного человека — в те времена гораздо важнее было вовремя понять, не собирается ли ваш собрат вас убить и завладеть вашей собственностью, чем то, насколько от сведущ в поддержании огня, и т.п.

Компетентность может цениться высоко, но лишь после того, как установлено доверие. Поэтому излишняя демонстрация ваших достоинств может дать обратный эффект.

В жизни люди часто настолько сильно зацикливаются на том, чтобы их считали умными и компетентными, что начинают игнорировать социальные события, отвергать помощь и удаляться от окружающих, демонстрируя своё превосходство. Увы, всех этих сверхуспевающих часто поджидает грубое пробуждение к реальности, когда они не получают желаемое в жизни и работе, поскольку никто их толком не знает и не доверяет им по-человечески.

Если люди не доверяют вам, то как бы вы ни пытались на них воздействовать в демонстрации своих достоинств, вы далеко не уйдёте. Фактически, вы будете лишь вызывать подозрение, поскольку людям будет казаться, что вы ими пытаетесь манипулировать.

Тёплый, надёжный и одновременно сильный человек вызывает восхищение, но лишь когда доверие установлено, ваша сила становится даром, а не угрозой.