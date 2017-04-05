Как определить свою метафору жизни

У каждого из нас существует свое представление о жизни, которое формируется на основе нашего жизненного опыта. Бывает, затрудняясь сказать, что собственно не так, люди начинают метафорически описывать свою жизнь:

«Моя жизнь напоминает зал ожидания на большом вокзале… скамейки, сквозняки, за окном бегут люди, они меня не видят, они спешат, садятся в поезд или такси. Им есть куда и к кому ехать… А я сижу и жду… Вдруг что-нибудь произойдет… И моя жизнь наконец начнется…» (героиня фильма «Девушка на мосту»).

Работая с людьми, важно знать – внутри и посредством какой метафоры он живет: что он думает о жизни, окружающих людях и о себе. Эта метафора – точка зрения человека на свою жизнь, на основе которой он и формирует свою личную реальность.

Поэтому, в начале работы, я иногда предлагаю своим «пациентам» сформулировать метафору своей жизни, а затем вместе «расшифровать» (проанализировать) ее.

Работая с метафорой человека, вы можете достаточно точно понять, что происходит в его жизни: есть ли у него запас сил или он живет на пределе, он на подъеме или в упадке, в борьбе или в обороне, что он хотел бы изменить и чего боится, в каком направлении движется, его жизнь осмысленна или смысл утерян.

В последнем случае вы можете помочь человеку создать новую метафору, найти новый смысл. Другой метафоре будут соответствовать и другие чувства, другие модели поведения, другие ресурсы, позволяющие найти решение проблемной ситуации.

ОЧЕНЬ ЧАСТО, ГОВОРЯ О ЖИЗНИ, ЛЮДИ ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩУЮ МЕТАФОРУ: «ЖИЗНЬ — ЭТО БОРЬБА»

Что это может значить? Например, то, что человек, для которого «жизнь – это борьба», не сможет уже воспринимать ее как «прекрасное путешествие». «Боец видит повсюду брошенный ему вызов…» (К.Кастанеда)

Чтобы достичь желаемого, такому человеку приходится преодолевать немало испытаний и трудностей. Они априори «вписаны в жизнь». Без них нет самой жизни (для него).

Борьба предполагает наличие цели. У каждого своя цель в этой борьбе: кто-то сражается за независимость, кто-то за выживание, кто-то за идею и т.д. Тогда стоит поинтересоваться: какова цель, которую преследует данный человек в своей борьбе?

Он ведет открытую борьбу или «партизанит», тайно «пуская под откос поезда»?

Кем себя видит человек, живущий в данной метафоре? Он «опытный боец» или «наивный юнец»? А может он уже – «труп», человек, «падший в неравном бою»?

Живя в данной метафоре, вы воспринимаете большинство людей как противников (или в лучшем случае временных соратников по борьбе). Вы бесконечно атакуете позицию врагов и защищаете свою. Ваш стиль жизни – сражение, победа или поражение, ваш девиз «кто не с нами, тот против нас».

Вы испытываете глобальное недоверие к миру, пребываете в хроническом напряжении и тревоге, разглядывая других людей через снайперский прицел винтовки и живя по принципам «око за око – зуб за зуб», «либо я их, либо они меня», «не верь, не бойся, не проси». Мягко говоря, вас многие недолюбливают…

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО, ЕСЛИ ДЛЯ ВАС «ЖИЗНЬ – ЭТО ИГРА»

Согласно данной метафоре, каждому человеку в жизни отведена определенная роль (а что за роль у вас?).

Поступки человека – игровые ходы, последствия – выигрыш или проигрыш.

Близкие к данной метафоре определения: «вся жизнь – театр, и люди в нем актеры», «жизнь – это приключение».

А ЧТО, ЕСЛИ ВАША «ЖИЗНЬ – ЭТО ТАНЕЦ»?

Данная метафора «намекает», что в жизни, может быть, нет логического смысла, зато есть красота. Красота танца зависит от умения ловить его ритм, и все, с кем вы встречаетесь в жизни, являются вашими партнерами по танцу.

… ТАНЦУЙ и не останавливайся. Какой в этом смысл — не задумывайся. Смысла всё равно нет, и не было никогда. Задумаешься — остановятся ноги… все твои контакты с миром вокруг оборвутся… поэтому никак нельзя, чтобы ноги остановились. Даже если всё вокруг кажется дурацким и бессмысленным — не обращай внимания. За ритмом следи — и продолжай танцевать… выжми себя как лимон. И помни: бояться тут нечего. Твой главный соперник — усталость. Усталость и паника от усталости. Это с каждым бывает. Станет казаться, что весь мир устроен неправильно. И ноги начнут останавливаться сами собой… а другого способа нет, обязательно нужно танцевать. Мало того: танцевать очень здорово и никак иначе. Так чтобы все на тебя смотрели… так что — танцуй. Пока играет музыка — ТАНЦУЙ.. (Х.Мураками, Дэнс, дэнс, дэнс)

МЕТАФОРА «ЖИЗНЬ – ЭТО ДОРОГА (ПУТЬ, ПУТЕШЕСТВИЕ)»

Путешествие может быть совместным или одиноким. Дорога может быть бесконечная, длинная, извилистая, скользкая, полная преград, трудная, опасная, непредсказуемая, веселая… Какая она для вас?

У дороги, есть начало и конечная цель. И тогда, что это за цель? На каком вы этапе пути?

Человек может «стоять на перепутье», «идти своей дорогой», «прокладывать свою колею» (свой путь) или двигаться в толпе.

БЛИЗКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «ЖИЗНЬ — ЭТО ВОСХОЖДЕНИЕ»

Предполагается, что в жизни есть некоторая вершина, на которую нужно взойти. Путь на нее не прост и опасен, но вершина стоит того, чтобы стараться. Этой метафорой часто описывается духовный путь или карьера. А есть ли вершина в вашей жизни? Если да, в чем она заключается?

МЕТАФОРА – «ЖИЗНЬ — ЭТО ШКОЛА» (БОЛЬШАЯ, ЖЕСТОКАЯ, ВЕЧНАЯ)

Если мы принимаем эту метафору, мы верим, что приходим в этот мир, чтобы научиться чему-то важному, познать, приобрести важный опыт. Как жизнь подразделяется на этапы (детство, юность…), так и школа состоит из разных классов (младшие, средние и старшие).

В школе вы получаете различные оценки, в некоторых случаях вас наказывают, в некоторых – поощряют (метафоры «ада и рая»)».

Для кого-то жизнь – это тяжелый урок, прерываемый короткими переменами (счастьем), или длинный урок смирения, в результате которого вы приобретаете множество навыков.

ПОХОЖЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «ЖИЗНЬ – ЭТО ЭКЗАМЕН»

На каком вы находитесь этапе: все еще готовитесь или уже сдаете? Как вы поймете, что «экзамен успешно сдан»? Что будете делать дальше? За промахи приходится платить – иногда даже собственной жизнью.

МЕТАФОРА «ЖИЗНЬ – ЭТО РАССКАЗ (ИСТОРИЯ)»

Возможно, вы считаете, что жизнь обретает смысл, и завершенность, только если она рассказана…

У каждой истории есть свое время, когда ты просто обязан ее рассказать. Если человек не делает этого, он обрекает свою душу на то, чтобы она осталась связанной с этой тайной навсегда… (Х.Мураками, Мой любимый sputnik)

Ваша жизнь может быть любовным романом, имеющим закрученный сюжет, быть полной приключений, в которых все перепутано или, наоборот, взаимосвязано… А может, ваша жизнь – это скучная повесть, которая никого не интересует…

МЕТАФОРА «ЖИЗНЬ — ЭТО СТРАДАНИЯ»

Иногда сама жизнь превращается для человека в источник боли, избавить от которой может только смерть. Мир такого «потенциального самоубийцы» трагичен: прошлое в прошлом, настоящее печально, будущее – сомнительно. И тогда нужно выяснить переломную точку, когда именно жизнь человека «перестала быть жизнью», и что могло бы его «оживить».

МЕТАФОРА «ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ»

Мир постоянно идет вперед, движется во времени и пространстве, и вы движетесь вместе с ним. Вы можете «гнаться за жизнью», «не отставать от жизни». Какое это движение для вас: вечное, стремительное, встречное, по спирали, согласно правилам дорожного движения или без? К чему вы движетесь?

МЕТАФОРА «ЖИЗНЬ – ЭТО СОН»

Человек, для которого сон – желанное состояние, рассматривает обычное время бодрствования как промежуток между двумя периодами сна. Он склонен грезить наяву и покидать реальность (возможно, под влиянием изменяющих сознание средств), погружаясь в мир своих фантазий. Если для вас жизнь – это сон, то какой: приятный, невероятный, дурной…? Что будет, если вы проснетесь?

Как вы видите, множество людей имеет множество представлений о жизни. И если человека преследуют одна неудача за другой, возможно, имеет смысл понять, как он воспринимает саму жизнь.

МЕНЯЕМ МЕТАФОРУ ЖИЗНИ:

Предположим, человек говорит вам: «Моя жизнь – это болото. Чем больше я пытаюсь справиться с проблемами, тем больше я увязаю в них».

Что он подразумевает под этим? Возможно, он говорил о скуке, беспросветности, однообразии своей жизни, в которой ничего не происходит.

А может, о чем-то другом. У вас будут свои ассоциации, связанные с метафорой болота, у вашего собеседника – свои. И это нормально.

Чтобы разговаривать с ним на одном языке, расспросите его:

Какое это болото? Что для него означает «жить в болоте» (прежде всего, на уровне чувств, ощущений). В чем состоит основная проблема «жизни в болоте» (депрессия, или, скажем, одиночество). Всегда ли его жизнь была «болотом». Если нет, то как его жизнь превратилась в болото (какой она была до этого). Он сам в него попал или кто-то помог. Кто он в этом болоте: к примеру, «водяной» или «десятая водоросль в восьмом ряду». Что его окружает? («мои подружки – пиявки, да лягушки»). Каково желаемое развитие событий (может человек просто хочет улучшить «квартирные условия», сменить «болото» на «озерцо», а вовсе не «стать человеком», как вы сперва решили). Есть ли что-то хорошее в жизни в «болоте» (вторичные выгоды от текущей ситуации). Что он ждет от вас (например, вы «тот, кто поможет ему выбраться», «тот, кто поможет очиститься от болотной грязи», или «тот, кто провалится к нему в болото и составит кампанию»).

С помощью анализа метафоры можно развернуть субъективную картину мира человека, сделать ее более целостной, вернуть «пациента» к активной позиции в собственной жизни.

ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ С МЕТАФОРОЙ ЖИЗНИ:

Этап 1. Услышав от своего собеседника метафору, описывающую его жизнь, предложите человеку подробнее рассказать о своей жизненной ситуации, используя вышеприведенные вопросы.

Этап 2. Помогите человеку понять смысл метафоры, в которой он живет, а также сделать явной его блокированную потребность – что он хочет на самом деле, но боится себе в этом признаться. Для этого особое внимание уделите главному герою (центральному фрагменту) метафоры. Можно использованы вопросы: что делает главный герой, как, зачем ему это необходимо?

Этап 3. Когда вы в процессе общения сделали явными истинные потребности человека, открыли их перед ним самим, предложите способы удовлетворения этих потребностей. Будьте готовы к тому, что в этот момент ваш «пациент» включит защитные рефлексы и постарается «переиграть» все назад. Резкие изменения в жизни всегда пугают!

Этап 4. Для того, чтобы изменения в поведении человека стали более явными, вам нужно внедрить в его подсознание новую, скорректированную метафору жизни, которая в большей степени позволит ему самореализоваться и получить максимум от каждого дня жизни. Например, вместо «Жизнь – это болото», внушите человеку, что «Жизнь – это океан возможностей».

Источник: econet.ru