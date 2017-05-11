Как определить по ладони к какой стихии вы принадлежите

В астрологии и эзотерике распространено мнение о том, что каждый человек относится к одной из четырех стихий: Огню, Воде, Воздуху или Земле. Определить свою стихию можно по ладони.
Обычно определением судьбы и характера по линиям на ладони занимается наука хиромантия. С энергетической точки зрения ладоням отводится существенное место и роль в определении судьбы и силы духа.
Определение стихии: способ первый
Первый способ — это симбиоз хиромантии и нумерологии. Вам потребуется подсчитать несколько параметров своей ладони. В этом вам поможет нижеприведенная схема линий на руке.
- Если линия головы и сердца пересекается, то ваше число судьбы — 1, а если нет — 0.
- Если линия жизни прямая и не имеет ответвлений, то ваше число судьбы — 1. В обратном случае вам соответствует ноль.
- Линия судьбы. Если она заканчивается ближе к мизинцу, то ваше число — 0. У безымянного пальца или между ним и мизинцем — единица. Межу безымянным и средним или под средним — 2. Между средним и указательным или под указательным — 3.
- Если линия брака расположена ближе к мизинцу, а не к линии сердца, то ваше число — 0. Посередине — единица, а если линия брака ближе к линии сердца, то вам соответствует число судьбы 2.
Теперь, когда вы определили все свои числа судьбы, их необходимо сложить. У вас может получиться число, лежащее в отрезке от нуля до семи.
- Если у вас получилось число 0 или 6, то ваша стихия — Огонь. Вы импульсивны, зачастую эгоистичны, но умны и сильны духом. Вы обладаете сильной интуицией и наделены лидерскими качествами.
- Сумме, равной 1 или 5, соответствует стихия Воздуха. Вы любите свободу, а ваша судьба — это искусство, потому что вы творческая натура, даже если не подозреваете об этом. Следуйте советам близких людей и прислушивайтесь к своей логике почаще.
- Если у вас получилась сумма 2 или 4, то ваша стихия — Вода. Вода представляет собой некую золотую середину между Воздухом и Огнем. Люди Воды тоже любят свободу, но не борются за нее так яростно, как люди стихии Воздуха. Вода — это флегматичные, умные люди, меланхоличные романтики, которые сильнее, чем кто-либо, в критические моменты.
- Если в результате сложения чисел у вам получилась тройка, то вы являетесь представителем стихии Земли. Земля — это мудрость, красота души. Ваша кармическая задача — осознание своего места во Вселенной, познание мира с точки зрения духовности.
Второй способ определения стихии
Во втором способе вам не нужны линии и основы хиромантии. Обратите внимание на пальцы. Разверните ладонь как на следующей картинке.
Вариант А: безымянный палец длиннее указательного. Ваша стихия — Воздух.
Вариант С: когда различия между длинной указательного и безымянного пальцев почти или вовсе нет, то это признак стихии Земли или Воды. Определить точную стихию в таком случае вам поможет форма ладони. У людей стихии Воды ладонь более правильной, вытянутой формы. Говорят, что у таких людей красивые руки. У владельцев квадратных ладоней с короткими пальцами прослеживается принадлежность к стихии Земли.
Можно попробовать узнать свою стихию двумя методами. Первый — более точный и приоритетный, но если результаты обоих способов совпадут, то считайте, что точность равна почти 100 процентам. В 60-70 случаях из ста результаты должны совпадать.
Судьбу можно изменить, а не только узнать. У вас всегда есть возможность повлиять на свою жизнь самым непосредственным образом. Для этого необходимо лишь желание и немного силы воли. Определив свою стихию, вы не вгоняете себя в рамки, а наоборот, узнаете о себе нечто новое.
Источник — dailyhoro.ru