Как окружение программирует человека

Некоторые из наслоений, программ когда-то были полезны, но также стоит помнить, что стереотип, обобщение – это своего рода костыль, что рамки иногда становятся тесными, что жизнь гораздо шире любых обобщений (всегда идёт некоторое огрубление и отсечение из рассмотрения явлений, не укладывающихся в рамки данного шаблона), что порой приводит к неадекватности стереотипа, препятствиям, невидимым преградам на пути.

Поэтому, по мере работы над собственным мировоззрением полезно выявить и разрушить (трансформировать) мешающие стереотипы и представления, возможно заменить их более гибкими, адекватными в данный момент (но рано или поздно, они, скорее всего, также потребуют преобразования).

Ключевые установки, изменив которые существенно меняется восприятие Мира:

«Я едино. Я всегда один и тот же». На самом деле, в течение дня происходит постоянная смена различных «я», и многие мысли, эмоции, желания и действия множества «я» противоречат друг другу.

«Человек сам решает и делает всё, что хочет». Многое в жизни человека, особенно того, кто не осознает себя, и того что произходит, определяет эгрегор и другие создания, а человек в этом случае безсознательно отрабатывает те или иные программы, как безвольный робот.

«Другие люди такие же как я. Одинаково чувствуют, воспринимают, думают и действуют. Интересуются и имеют схожие ценности, стремятся к тому же».

Внешне кажется, что люди разделены, что сознание каждого человека независимо и автономно. Но, если посмотреть немного глубже, то сознание – это верхушка, ниже есть подсознание, границы которого размыты. Подсознание индивидуума вливается в коллективное подсознание и является вратами для приема и передачи информации в общей системе. На изображении зеленым показана пелена восприятия.

Выступы внутри пелены – это восприятие человеком себя и других людей как независимых отдельных единиц, людей-индивидуумов. За пределами пелены – подсознание вливается в общую систему, всё вместе соединено, взаимодействует между собой на тонком плане, является единым целым.

Схожий образ – грибы. Кажется, что они растут по отдельности и независимо, на поверхности возвышаются то тут, то там единицы, но под землёй, они все объединены сетью-паутиной – грибницей, а эта сеть включена в общую лесную систему и взаимодействует как с ней в целом, так и с отдельными объектами, например насекомыми или деревьями (красноголовики часто растут под лиственными деревьями, образуя симбиотическую связь с корнями деревьев – микоризу), идёт проектирование и заселение пространства.

Воздействие через безсознательный уровень

Человеку может казаться, что он имеет полный контроль над собой, своей жизнью и действиями. Что все приходящие мысли, желания, чувства, намерения принадлежат ему и им контролируются. На самом деле, очень многие процессы, происходящие с человеком, имеют под собой безсознательную причину, которая не регистрируется сознанием, а просто принимается как программа для исполнения, при этом воспринимаясь как «моё» или «я так хочу». Вот прилетел какой-то импульс, появилось желание и человек начинает в соответствии с ним реагировать, поступать, что-то думать, не задаваясь вопросом откуда он пришел и насколько адекватны и положительны последствия предпринимаемых действий.

Пример «Насильственная продажа»

Торговец на базаре сильно пожелал продать товар, человек уловил этот импульс и ощутил его как жгучее желание купить, что этот товар ему необходим. А после покупки, дома, человек не понимает зачем это сделал, как можно было «это!» купить. Тут ясно, что желание сделки было навязано, что оно не являлось личным. Иногда по домам ходят продавцы всякого хлама, которые неосознанно на некоторое время меняют восприятие ситуации человеку (смещают позицию точки сборки, гипнотизируют), приводят аргументы, перегружают сознание и человек через пару минут уже считает что ничего выгоднее данной покупки нет. Поэтому лучше, вообще, таких людей на порог не пускать.

Влияние может происходить не только со стороны других людей, но и со стороны систем, причем изменения в человеке происходят незаметно, даже без какого-либо общения, иногда достаточно простого нахождения на территории эгрегора или внимания в его сторону.

Пример «Визит к родителям»

Муж зашел на пару минут к своей маме, которая не любит сноху. В целом, родительская семейная система мужа плохо относится к его избраннице. Вроде, ни о чем таком не разговаривали, а мужа после визита как подменили, его настроение изменилось, жена воспринимается как чужая, он начинает испытывать негативные чувства в сторону жены, находятся какие-то «веские» причины и проступки за которые можно её раскритиковать, всё идёт в сторону конфликта.

Ситуация вполне может закончиться серьёзной перепалкой, где обе стороны совсем не понимают друг друга и происходящее, находятся как бы в изолированных стеклянных сферах, откуда не докричаться. Дело в том, что муж вышел из состояния «Нежного возлюбленного своей жены» и перешел в роль «Послушного и верного сына своей мамы». Из этого состояния он ничего хорошего сказать про свою жену не сможет, т.к. по сути, это будет трансляция информации из его родительской семейной системы. Для восстановления прежних положительных отношений и взаимопонимания, мужу необходимо вернуться под крыло парного с его женой эгрегора и занять, например роль «Любящего и заботливого мужа».

Партнёры друг друга «не слышат», т.к. находятся под воздействием разных систем. Системы каждому диктуют свои мысли, поведение и образ другого.

Находясь под крылом парного эгрегора, люди могут включить роли из которых они хорошо относятся и понимают друг друга.

Воздействие может быть не только ситуативным, но и гораздо шире, например на уровне проживания жизненных сценариев кого-то из родственников, перенятия чувств и мыслей своих предков, когда человек, по сути, живёт не своей жизнью, страдает, не понимает причин происходящего, что можно сделать (а часто и не задумывается о том, что можно что-то поменять. См. «Расстановки по Хеллингеру»).

В отличие от каких-то мимолётных воздействий, направленных на совершение определённых действий, подобного рода влияния гораздо труднее заметить, т.к. человек с ним живёт многие годы, свыкся, нередко воспринимает происходящее как само собой разумеющееся, человеку не видны истинные причины происходящего, нет какой-то материальной, понятной, ощутимой цели для воздействующего объекта (как в случае с продажей товара). Подобное часто наблюдается в расстановках, одной из задач которых было снимать негативные системные влияния, восстанавливать нормальное течение энергии рода, любовь.

Пример «Двойной перенос»

Жена перенимает агрессию мамы к папе и переносит её на отношения со своим мужем, который эту агрессию, скорее всего, не заслуживает. В итоге, жена начинает ругаться, злиться, что негативно сказывается на взаимопонимании и климате в семье. Как только жена в расстановке это видит и осознаёт, агрессия сразу же уходит, нет никаких импульсов для продолжения прежнего негативного поведения.

Радостный человек может «заразить» всех своим настроением, и, прежде унылая компания, становится энергичной, весёлой, живо разговаривающей. А бывает, что после разговора, даже если не было конфликтов и всё происходило в социально приемлемых рамках, человек чувствует себя как помойная яма, улетучились яркие мысли, ушли силы, появились апатия и раздражение. Один человек просто передал своё негативное состояние другому. В большинстве случаев, это не регистрируется сознанием обеих сторон, «почему-то» изменилось состояние, одному стало легче, а другому – тяжелее.

Научившись отслеживать происходящие изменения, человек сможет более гармонично взаимодействовать с людьми, избегать вредные встречи, снимать нежелательные влияния, а также более тонко понимать причины поведения других и помогать им приходить в хорошее состояние (например, когда человек видит, что агрессивное поведение исходит из внешнего наваждения, то ответная агрессия, как правило, не возникает, заменяется сочувствием и желанием помочь).

До разговора

Во время разговора

После разговора

Как выйти из навязчивого состояния

Иногда на человека находит что-то вредное, он начинает себя накручивать, всё больше заводиться (например, на основе небольшого проступка человека, делаются очень длинные и далеко идущие выводы. Иногда можно потом удивиться, как угораздило такие выводы сделать и всю цепочку рассуждений построить, насколько они неадекватны, хотя в момент накручивания казалось, что они являются истиной), и, чтобы не наломать дров, бывает полезно выйти из этого состояния, успокоиться, ослабить напряжение и порывы к нежелательным действиям, восстановить контроль над собой. Это может быть агрессия, навязчивая неуместная идея, требующая реализации, либо какие-то мысли, которые непрерывно и безполезно крутятся, истощая энергетически.

Как изменить ситуацию?

Можно встать и представить себе что Ваше состояние стоит на том месте, где Вы находитесь в виде фантома, повторяющего по форме тело, как комбинезон обволакивает его. Затем Вы медленно делаете шаг назад и в этот момент четко представляете что выходите из этого обволакивающего состояния.

Этот фантом остаётся на прежнем месте, а Вы уже в другой позиции. Дальше задача состоит в том чтобы поменять направление мышления, заняться чем-то другим, т.к. некоторое время, вероятно, еще будут периодически возникать импульсы к тому чтобы поддаться нежелательным мыслям. Если попасться на них, то Вы обратно войдёте в нежелательное состояние и постепенно снова себя накрутите. Обычно, уже после выхода из «комбинезона» наступает существенное облегчение, приходит ясность и повышается контроль.

Можно сделать и по-другому. Например, Вы берёте салфетку и представляете как энергия, ваша нежелательная роль или мысли вливаются в эту салфетку, Вы стягиваете с себя негативное состояние и переносите на салфетку. Затем выбрасываете салфетку и некоторое время стараетесь не свалиться в прежнее состояние, не поддаваться угасающим импульсам.

Что происходит? Во время выполнения упражнений, у человека смещается позиция точки сборки, он разотождествляется с предыдущим состоянием, становится наблюдателем.

Состояния управляют человеком только тогда, когда он с ними полностью отождествлён, стоит выйти в позицию наблюдения, как их воздействие значительно ослабевает. Точно также, пока Вы воспринимаете импульсы от эгрегора (и других воздействующих объектов, например мыслей или эмоций людей) как свои собственные, от них никак не защититься и нельзя управлять, но как только Вы осознаёте что происходит, то сразу появляется выбор и обретается больший контроль.

Источник: econet.ru