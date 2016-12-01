Как найти свое дело: 5 практических методов

О том, что заниматься по жизни нужно тем, что нравится, а не тем, чем придётся, знает даже моя кошка Зина (которая, кстати, ежедневно придерживается сего постулата, а именно: ест, спит и снова ест). Но, в отличие от котов, у людей, слава богу, намного шире спектр реализации себя. Поэтому у многих и возникает вопрос: в каком деле себя проявить? К чему у меня лежит душа, стоят руки и извиваются табунами мурашки по коже? Как найти дело своей мечты? И именно своей, а то ведь, бывает, и не разберёшь, то ли ты сама этого хочешь, то ли это общество и современные тренды навязывают тебе очередной интерес.

Чем я только не занималась в поисках себя! Йога, танцы, баскетбол, модельное агентство, три дня карате (на большее не хватило), плавание, живопись маслом, написание стихов, театр и актёрские курсы, вокал…

Список можно было бы продолжать и продолжать. А ведь голос социума гласит: распыляться нехорошо! Ну и как тут быть?

Потормошив Google по запросу «хочу найти свою мечту», я получила море информации, тестов и техник. В этой статье собрала пять лучших методов, которые в своё время помогли мне и, надеюсь, помогут вам разобраться в теме своего предназначения. Все они взаимодополняют друг друга, поэтому будет намного эффективнее, если вы пройдётесь и уделите время каждому из них. Итак, поехали.

МЕТОД 1: СОСТАВЬТЕ СПИСОК ЖЕЛАНИЙ

Здесь всё до крайности просто: берём блокнот и составляем список своих желаний и хотелок (на ближайшее будущее и глобальных). Главная фишка, которую нужно соблюсти, — это количество. Желаний должно быть не меньше ста!

В начале списка обычно всплывают все те мечты, которые на поверхности, а вот чем дальше, тем сложнее. Мозг начинает активно искать, чего бы ещё придумать, и тут-то и обнаруживается самое интересное. Поэтому бронируем себе заранее 30–40 минут свободного времени, когда никто не будет отвлекать, садимся поудобнее и начинаем писать.

Пишем всё, что придёт в голову. О чём вы мечтали в детстве? Чего бы хотелось сейчас? Может, куда-то поехать, чем-то заняться, но на это не хватает времени или нет возможности. Может, начать рисовать или взять уроки вокала. Или выучить иностранные языки. Можно составить его не за один раз, а откладывать и потом дополнять в течение нескольких дней.

После того как список будет готов, проходимся по нему с карандашом в руках и отбираем шорт-лист из 10 самых сильных, главных и важных желаний. Конечно, это не так легко. Но придётся сравнивать и выбирать, что для вас интереснее и значимее. Выбрали? Очень хорошо. Теперь из 10 выберите три победителя. Самых-самых. Этот метод позволяет вычислить ваши истинные желания, разобраться в себе и понять, чего вы всё-таки хотите от жизни. Ну а теперь, поняв, что именно хочется душе, можно начать действовать. Для начала разрабатываем план-стратегию, думаем, с чего можно начать, продумываем все возможные шаги — и вперёд! Навстречу своим мечтам, успеху, счастью!

МЕТОД 2: ОБЗАВЕДИТЕСЬ ДЯДЮШКИНЫМ НАСЛЕДСТВОМ

Это моё любимое упражнение! Уверена, оно понравится любителям помечтать. Представьте, что на вас свалилось наследство от внезапно объявившегося невесть откуда и вдруг скоропостижно почившего родственника-миллиардера. Так, пара-тройка миллионов долларов. Теперь начинаем писать вольное сочинение на заданную тему, в котором обязательно нужно поразмышлять над такими вопросами:

Что вы будете теперь делать, чем заниматься, имея свои миллионы? От каких прежних занятий вы теперь откажетесь? От чего не откажетесь ни за что, даже имея миллионы?

Сочинение лучше писать методом фрирайтинга: включаем таймер на 20 минут и, не останавливаясь, начинаем изливать поток своего сознания на бумагу.

Особое внимание уделите второму пункту, так как именно он показывает, чем на данный момент вы занимаетесь вынужденно. Например, покинете ли вы свою текущую работу (учёбу), если вам уже не нужно будет работать ради зарплаты? А может, вы бросите своего мужа/жену, так как вынуждены были жить с этим человеком в силу определённых обстоятельств? Это не значит, что нужно рвать всё и сразу, но обратить внимание и задуматься необходимо.

После того как закончите свой трактат, подведите итоги, выписав в столбик все желания, а затем внимательно посмотрите, что из написанного вы можете реализовать и без дядюшкиного наследства. Лично у меня получилось, что для многих моих желаний нужно лишь само желание.

Например, для того чтобы стать писателем, писать книги и статьи в журналы, капитала вовсе не нужно. А для того, чтобы путешествовать (этот пункт присутствует всегда и у всех), также не нужны баснословные деньги. Недавно я встретила парня из Финляндии, который в свои 32 года уже два раза был в кругосветке, и при этом он никогда не летал по турам, а жил у простых людей, которых находил через сообщество Couchsurfing.

МЕТОД 3: МОНИТОРЬТЕ ИСТОРИЮ БРАУЗЕРА

Этот вариант я подсмотрела в блоге психолога, писателя и майнд-хакера Ивана Пирога. Он утверждает, что стать прирождённым профессионалом можно только в той области, которая нас глубоко интересует и потребителем которой мы являемся сами. Поэтому поиск любимого дела нужно начинать с вопроса:

Информация на какую тему меня бесконечно интересует? К какой теме не иссякает мой интерес?

Для этого открываем историю браузера, правильным образом фильтруем сайты за несколько последних месяцев и составляем рейтинг самых популярных тематик, потребляемых вами охотно и регулярно. Выписываем все свои наблюдения в блокнот. Если встретили сайт, тема которого уже есть в вашем списке, то добавляйте напротив неё плюсик. Ставим плюсики каждый раз, когда встречаем сайт такой же тематики. Далее выписываем в отдельный столбик самые интересные темы, которые набрали больше всего плюсов. На каждую нужно проверить телесный отклик, который заключается в том, что вы повторяете фразу «Зарабатывай на (название темы)» и наблюдаете за своими ощущениями, как реагирует ваше тело на данную фразу, например:

Зарабатывай на иностранных языках.

Зарабатывай на теме косметики и макияжа.

Зарабатывай на смешных картинках.

Зарабатывай на теме саморазвития.

Приятные ощущения означают «да», а неприятные ощущения или полное отсутствие какого-либо отклика означают «нет». Измерьте все свои темы ощущениями по шкале от 0 до 10. После того как определитесь с лидирующими темами, подумайте, что конкретно в этой области могли бы делать именно вы и как на этом заработать.

МЕТОД 4: СОЗДАЙТЕ СЕБЯ ЗАНОВО

Главный постулат, проходящий красной нитью через все тексты удивительной девушки, статьи которой читаю каждый раз взахлёб, Олеси Новиковой (автор проектов «Создай себя заново» и «Вернись другим»):

Себя невозможно найти, себя можно только создать!

То же самое касается своего дела и своего пути.

Меня в своё время очень тронула её мысль о том, что не нужно сидеть, ждать и гадать, в чём твоё предназначение. Нужно двигаться, становиться лучшим в своей текущей сфере уже сейчас. Если ты секретарь, то стань секретарём номер один во всём мире. Пусть твой босс офигеет. Что это даст? Во-первых, быстро пойдёшь на повышение; во-вторых, что намного важнее, сможешь прикоснуться к тому самому пути, который все ищут, через собственный осознанный вклад и последующую отдачу.

А дальше перед тобой откроется новая смотровая площадка, с которой обзор будет больше и шире, чем с той, на которой ты сейчас. И можно будет разглядеть и понять, чем же хочется заниматься на этапе номер два, уже имея багаж знаний и опыт осознанного делания.

Этап номер два приходит в тот момент, когда отчётливо хочется заниматься своим делом. Быть творцом в полном смысле этого слова и создавать свою собственную реальность в той форме дела, в которой ты её видишь.

Истинное удовлетворение приносит творческий процесс создания своего дела, каким бы оно ни было, от вышивания крестиком до открытия завода по производству консервных банок, если к этому лежит ваша душа и есть способности. А плоды этой деятельности, то есть результаты (в виде денег в том числе) — прекрасный десерт, но никак не единственная пища, которая должна нас наполнять.

И напоследок.

МЕТОД 5: ПИШИТЕ

Какое-то время назад я начала искать ответы на поставленные перед собой вопросы в письменной форме. Вот, например, случается какая-то ситуация, а я не знаю, как разрешить её, что выбрать или как поступить. Тогда беру блокнот, ручку и начинаю писать всё, что по этому поводу думаю.

Сначала формулирую свою проблему или вопрос, а потом начинаю рассуждать прямо на бумаге, как можно поступить, почему так произошло и как жить дальше. Такие письменные практики помогли мне осознать, что все ответы внутри нас. И самое интересное, что даже если я спрашиваю совета у своих друзей или родных, то на самом деле ищу подтверждение, правильную формулировку того самого ответа, который уже есть у меня внутри.

Письмо помогает найти этот ответ в своей голове самостоятельно, замедлиться и порассуждать, что тебе на самом деле нравится, о чём мечтаешь, чем гордишься, за что бывает стыдно и так далее. Можно даже не ждать особого случая, а взять себе за правило каждое утро после мыльно-рыльных процедур сесть и посвятить 15–20 минут письменным практикам. Не знаете, о чём писать? Google в помощь: найдите в интернете интересные вопросы и проработайте их.

Кого бы вы пригласили в гости на обед, если бы можно было выбрать любого человека в мире?

Хотели бы вы быть знаменитым? В какой области?

Прежде чем сделать телефонный звонок, вы когда-нибудь репетируете, что собираетесь сказать? Почему?

Каким вы представляете идеальный день?

Когда вы в последний раз пели наедине с собой? А для кого-то другого?

Если бы вы могли жить до 90 лет и сохранить либо разум, либо тело 30-летнего в последние 60 лет своей жизни, что бы вы выбрали?

Когда через какое-то время вы перечитываете свои записи, кусочки пазла начинают складываться сами собой. Вам намного легче будет понять, кто вы, чего хотите и каким путём идти дальше.

Вот, собственно, и всё.

Живите на полную и становитесь лучшей версией себя!