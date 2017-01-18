Как избавиться от родительского негативного программирования

Вам предложили отличную работу, но вы не торопитесь дать согласие. Властный голос отца предупреждает: «Ну, куда ты лезешь? Ты не справишься! Ты учился шнурки завязывать целый год!». И не важно, что вам уже далеко за тридцать, а отец давно живёт за тысячу километров от вас. Установка «не получится» работает!

Мы несём по жизни множество самых разных программ, вложенных в наш мозг с раннего детства: разбилась ваза – ты ВСЕГДА неуклюжа! , отказ от должности – ты НИКОГДА не справишься, одиночество – ты ВСЕГДА плохо выглядишь, бедность – ты НИКОГДА не сможешь зарабатывать, простуда – ты ВСЕГДА болеешь, отказ – ты ВСЕГДА всё делаешь не так! Множество самых разных установок от родителей может изрядно испортить жизнь уже взрослым мальчикам и девочкам.

Как же переписать негативные программы?

Чтобы избавиться от родительских установок мы используем контр-предписания и уничтожаем ОБРАЗ установки (Внимание! Не связано с образом родителей!) .

1. Выберите одну из установок от родителей, наиболее остро волнующую вас.

2. Прислушайтесь к себе. В какой части тела вы испытываете дискомфорт? Как выглядит данная установка в вашем теле, какой образ принимает? Какие эмоции, чувства вызывает? Не путать с желаниями!

Например: Установка – ты – «безрукий»; Ощущения в теле: тяжёлые руки, отёк, покалывание; Образ: колючие, тяжёлые, металлические рукавицы; Эмоции и чувства: боль, подавленность, грусть, скованность.

3. Проверьте свой образ на истинность. Усильте его.

Например: Рукавицы стали свинцовыми и огромными, срослись с руками. Появляется ощущение большей подавленности и безысходности, хочется плакать.

Вывод: образ выбран правильно. Если не обнаруживается связи между образом и эмоцией, значит, вы выдаёте желаемое за действительное. Ищите лично ваш образ, на который вы будете эмоционально реагировать!

ВНИМАНИЕ! Для дальнейшей работы с образом верните его в первоначальное состояние.

4. Мысленно извлеките свой образ из тела и положить перед собой.

5. ТВЁРДО, ЧЁТКО, УВЕРЕННО произнесите своё контр-предписание (контр-команду).

Например: Я ловкий(ая)! У меня отличная хватка! Мои руки меня слушаются!

6. ТВЁРДО,ЧЕТКО, УВЕРЕННО, СПОКОЙНО сообщите образу о своём новом решении. На данном этапе образ либо становится позитивным, либо уменьшается и рассыпается.

Например: Тяжёлые, металлические рукавицы начинают плавиться, растекаются по подносу, закипают и исчезают.

7. Что изменилось в связи с новыми установками? Как вы себя чувствуете?

Например: Появилось чувство лёгкости, уверенность, исчезло покалывание в руках, появилась подвижность в суставах.

8. Если ваш образ не исчез, а преобразовался в иной…положительный, то позвольте ему приблизиться к вам и занять место, где были негативные предписания.

9. Подумайте, как вы теперь будете действовать? Представьте, как у вас поменяется жизнь? Насколько вам это будет во благо?

10. Положите руку на грудь. Поблагодарите себя за проделанную работу и закрепите полученный результат, чтобы исключить вероятность возвращения к прошлой установке.

Насколько можно закрепить результат?

Если вы довольны проделанной работой и уверены, что это вам во благо, можете смело договориться с собой на любой отрезок времени от 1 дня до 100 лет. Если вы пока не знаете, как будете себя чувствовать с новыми установками, то подумайте о более коротком отрезке времени от 1 дня, и далее – как вам подскажет интуиция.

Данная техника позволит избавиться от самых стойких и самых «неуютных» установок, таких, как родительские предписания. Освоив несложные правила работы с образом, вы сможете почувствовать себя по-настоящему взрослым и свободным человеком, сможете жить более интересной, богатой и вкусной жизнью.