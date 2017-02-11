Как и на что обижаются Знаки Зодиака

Обижаются, а потом раздражаются и злятся представители всех знаков Зодиака. Однако каждый из них делает это по-своему. Кто-то – от всей широты своей души, а кто-то – тихо и деликатно.

Как обижаются Овны

Овны могут долго делать вид, что все в порядке, особенно если вы зачем-то нужны представителю этого знака Зодиака. Но если обида перехлестывает через край, то есть два варианта развития событий.

Первый: о вас просто забывают, вычеркивая вас из жизни и переставая общаться даже по формальному поводу. И второй: на обидчика изливается бурный поток негодования. Овен может «бить копытом, раздувать ноздри и грозить рогами». Зрелище страшное, но, как правило, безопасное. Несмотря на устрашающий вид, обиженный Овен быстро берет себя в руки и вас прощает.

Как обижаются Тельцы

Терпению Тельцов можно позавидовать – им не свойственна мелочная обидчивость, то есть они не станут «лезть в бутылку» по пустякам. Представитель этого знака может долго снисходительно относиться к своим обидчикам, считая, что те недостойны бурной реакции.

Но если вы будете слишком активно доставать Тельца, то рискуете нарваться на серьезные неприятности. Причем если вы хоть как-то зависите от него материально, то именно с «урезания бюджета» он и начнет, и даже не из мести, а в воспитательных целях. Если же и это вас не вразумит, то «финансовые санкции» могут перейти в физическое воздействие.

Как обижаются Близнецы

Близнецы совершенно непредсказуемы, то есть представители этого знака Зодиака легко могут обидеться на шутку, над которой еще вчера весело смеялись вместе с вами. При этом они весьма злопамятны, поэтому будут кричать на вас или делать вам гадости до тех пор, пока вы многократно и смиренно не извинитесь.

Кроме того, по настроению, Близнецы на обидчика могут и руку поднять, не задумываясь о последствиях. Гнев им застит глаза и туманит голову, так что с этими очаровательными созданиями лучше быть осторожнее.

Как обижаются Раки

Раки очень эмоциональны, поэтому обижаются часто, но наказывают, как правило, не обидчика, а себя. То есть просто замыкаются в себе и в одиночестве страдают, переживая обиду и в очередной раз приходя к выводу, что мир жесток. Тому же, кто их обидел, достаются лишь упрекающие взгляды.

Правда, если оскорбление слишком сильно, то Рак может и отомстить. В этом случае он будет действовать тайно, выберет самый неподходящий для недруга момент и «ударит» исподтишка. Кстати, представители этого знака Зодиака часто отдают предпочтение тонкой психологической мести.

Как обижаются Львы

Львы чрезмерно самолюбивы, поэтому обижаются по поводу и без повода. При этом они не скрывают своих эмоций, а сразу устраивают своему обидчику бурный скандал, припоминая ему все, что тот еще успел натворить за время их знакомства.

Причем представители этого знака несдержанны на язык и точно знают, как в ответ оскорбить так, чтобы обидевший их человек долго не мог придти в себя. Ударить словом «по больному» – фирменный стиль Львов, так что не стоит думать, что они великодушны. Впрочем, таить обиду они не умеют – моментально вспыхивая, они так же быстро остывают. И вспоминают о нанесенных обидах только после очередного оскорбления.

Как обижаются Девы

Девы достаточно мелочны, поэтому с удовольствием «коллекционируют» обиды и обидчиков. Скажем так, они незлопамятны, просто «злые и память у них хорошая». Но так как это настоящие «серые кардиналы», то они не будут мстить сразу, а отложат это развлечение до того момента, когда вы уже и сами забудете, что обидели представителя этого знака Зодиака.

Дева же, проанализировав все обстоятельства вашего существования, нанесет удар в самое уязвимое место, причем постарается сделать это чужими руками. Кроме того, и женщины, и мужчины, принадлежащие к этому знаку, обожают распускать сплетни, и это тоже часто становится их орудием мести.

Как обижаются Весы

Обидеть Весов чрезвычайно легко, их настроение и так постоянно колеблется от восторженного до угнетенного, поэтому любой негативный эмоциональный посыл представители этого знака Зодиака воспринимают очень чутко. Но они не умеют и не любят мстить.

Вспылить, закатить скандал, всплакнуть и нажаловаться всем, кто готов слушать, – это запросто, но таить обиду и исподтишка делать гадости они не будут. Да и мирятся Весы с удовольствием, ведь это возвращает им душевное равновесие – непременный фактор их гармоничного существования.

Как обижаются Скорпионы

Скорпионы – чемпионы по обидчивости и по мести. Причем часто поводом для обиды становятся поступки и высказывания, на которые представители других знаков Зодиака даже внимания не обращают. Да и способы отмщения Скорпионы, как правило, выбирают крайне нестандартные.

Они могут даже попробовать наслать порчу, стекла в обувь насыпать – это не считается «запрещенным приемом» и с удовольствием пускается в ход. И даже если обиженный вами Скорпион приветливо вам улыбается, это не значит, что он вас простил. Просто «месть он подаст холодной».

Как обижаются Стрельцы

Стрельцы великодушны, особенно к тем, кого они считают слабее себя, а таких, по их мнению, большинство. Поэтому довести до состояния «белого каления» представителей этого знака Зодиака крайне непросто, хотя на мелкие обиды они моментально реагируют небольшим «ядерным взрывом», но быстро успокаиваются.

Серьезные же обиды они могут переживать годами, и лучше их обидчикам в это время быть подальше, так как оскорбленный Стрелец не только с удовольствием мстит, но и оттачивает на своем неприятеле весь арсенал своей знаменитой язвительности, а он у них неисчерпаем.

Как обижаются Козероги

Козероги осознают свое превосходство над окружающими, поэтому обидеть их нелегко. Не обижаетесь же вы на дождь, который вас намочил, или на камень, который попал вам под ноги. Люди для представителей этого знака Зодиака – всего лишь внешние факторы. Ими можно играть, их нужно использовать, а обида – удел слабых.

Впрочем, есть персоны, которые могут довести Козерога – это «Властители мира», которые почему-то не обращают на него внимания. Но и тут он не станет мстить, а сделает все возможное, чтобы заинтересовать власть имущих.

Как обижаются Водолеи

Водолеи – известные максималисты, поэтому их суждения в адрес окружающих всегда чрезмерно категоричны. Они не прощают обид, особенно если задеты их принципы, честь или достоинство. Правда, мстить они вряд ли будут. Они просто удалятся из ареала вашего обитания и поставят крест на отношениях.

Впрочем, если вы очень дружны с Водолеем или являетесь его близким родственником, которого он без памяти любит, то все может ограничиться бурным скандалом, месяцем отчуждения и каким-нибудь оригинальным «наказанием».

Как обижаются Рыбы

Рыбы чувствительны, эмоциональны и очень обидчивы. Раны от любого нанесенного оскорбления долго не заживают в их сердце. Представители этого знака Зодиака снова и снова в своих воспоминаниях возвращаются к неприятной для них ситуации, заново переживая негативные эмоции.

Но на месть они вряд ли решатся. Максимум, что угрожает обидчику – монолог на тему: «Я для тебя столько сделал, а ты…». Если вам дорог этот человек или вы просто попали под его обаяние и влияние, то вы устыдитесь, что обидели его, и постараетесь всеми известными и доступными способами загладить обиду. И именно на это Рыбы очень рассчитывают.

Источник — moimozg.ru