Как формируется сценарий жизни

Начало формирования приходится на 3-4 года. Но в 7 лет в сценарий вносятся существенные детали. С 7-12 лет он совершенствуются, добавляются изменения в отдельные положения.

В качестве примера возьмем ситуацию, когда мать растит из сына мягкого мальчика, без проявлений агрессии. Она рассказывает ему о том, что драться это плохо, мир жестокий, но он не должен быть таким же. В детском саду это неплохо. Здесь мальчик соответствует представлениям об идеальном ребенке, он не злобен, не агрессивен.

Когда же данный механизм начнет мешать ребенку? Скорее всего, в подростковом возрасте, когда начнется конкуренция. Ребенок не может отстоять свои интересы, он становится неуверенным в себе. Он идет в институт, где этот механизм только укрепляется. В итоге, он может остаться и мешать человеку всю жизнь.

Может ли сценарный момент вылезти после стрессовой ситуации? Конечно же. Когда происходить стрессовое воздействие, пробивается защита, и человек начинает испытывать ощущение, что с ним что-то не так. Соответственно, он входит в сценарий и начинает поступать так, как было заложено еще в детстве.

Кто же пишет этот сценарий?

Каждый из родителей накладывает определенный отпечаток на ребенка, но все остальное –решение нас самих. Сценарий пишет сам человек. Он принимает его под воздействием, но самостоятельно.

В качестве примера возьмем ситуацию, когда две девушки растут в аналогичных условиях. Папа периодически выпивает и «гоняет» маму, которая все это прощает. Женщина объясняет это тем, что женский удел – терпеть, семья – это большая работа, чтобы сохранить ее нужно прикладывать усилия и пр. Первая девочка решает стать такой же, как мама. В будущем она найдет себе мужчину, который так же будет относиться к ней, а она будет терпеть.

У второй девочки возникает протестная реакция. К маме и ее объяснениям она испытывает некое презрение. И тогда у нее формируется сценарное решение «я буду сильной и никому не дам над собой издеваться». Ее жизненное кредо становится «Я докажу этим мужчинам». И все ее будущие отношения будут подчиняться одному правилу – она должна показать партнеру, что у нее есть внутренний стержень, и она не позволит себя обижать. В таком случае любое поведение молодого человека будет восприниматься в штыки. Даже безобидное опоздание она посчитает пренебрежением к себе. В итоге вполне вероятно, что все ее отношения будут заканчиваться ссорами и скандалами.

Особенности сценарных решений заключаются в том, что:

Они формируются под воздействием окружения.

На них влияет тип реакции ребенка.

Это наилучшая стратегия выживания ребенка в определенной ситуации.

Сценарные решения принимаются на основе алогичного мышления и эмоциональных переживаний ребенка. К примеру, родители ссорятся, а ребенок считает, что это из-за него. Откуда он сделал такие выводы – непонятно, но взрослые часто забывают, что мышление малыша значительно отличается от их собственного.

Сценарные решения являются лучшей стратегией приспособления ребенка к ситуации. Например, желание быть незаметным обычно возникает у детей, которые не ждут ничего хорошего от внимания родителей. В будущем такой ребенок может выбрать профессию, где минимален контакт с людьми, например, программиста. Он будет избегать общества и стараться быть максимально тихим и незаметным.

Сценарные решения обычно возникают, если не удовлетворяется потребность ребенка в заботе и защите. Если на малыша воздействуют силы, и он понимает, что пока не уступит, жизнь будет трудна, то он подчиняется ситуации. Такое происходит, например, когда родители предъявляют к ребенку непомерные требования. В итоге малыш отказывается от своих естественных потребностей, понимая, что проще уступить. Он адаптируется к ситуации. Он приспосабливает свое поведение и ожидание к тому, что происходит.

Особенность сценарных решений заключается в том, что они принимаются в том возрасте, когда это невозможно сделать осознанно. Они подкрепляются родителями и окружающими людьми. Необходимо помнить, что заставить ребенка принять какое-то решение взрослым не под силу. Однако, они оказывают огромное влияние на то, что выбирает малыш. Родители передают ребенку послания, которые ложатся в основу принятия решений.

Что дает человеку сценарное решение?

В первую очередь оно облегчает жизнь и повышает сиюминутное удовлетворение. Но в то же время необходимо знать, что, помогая выжить в детстве, оно мешает жить взрослому.

Типы реакции ребенка на воздействие выделяют следующие:

адаптация;

протест;

свободный выбор, свободное от сценария решение.

Выбор реакции зависит от:

силы воздействия;

генетики.

Особенности мышления ребенка заключаются в том, что оно отличается от взрослого. Для детей характерна интерпретация. Они переходят от частного к общему. Некоторые дети могут совершенно нормально перенести тяжелую стрессовую ситуацию, у других же в простых случаях формируются сценарии, мешающие им в дальнейшем.

Среди примеров алогичности мышления ребенка можно привести следующие: «Родители ругаются, значит, виноват я», «Мама не уделяет мне внимание, значит со мной что-то не так» и др.

Одного моего знакомого в детстве отправили в интернат после того, как в семье родился второй ребенок, и ухудшилось финансовое положение. Его забирали на каникулы и выходные, однако, в большинстве случаев для того, чтобы он посидел с младшим ребенком, пока взрослые занимались своими делами.

Какое же решение у него возникло? Меня все предают. Когда он стал взрослым, он пережил три брака. В каждом из них он гулял от жены, оставлял ее наедине с проблемами, весело проводил время. Но закономерность заключалась в другом – каждый раз развод происходил из-за того, что он заставал супругу со своим близким другом в интимной атмосфере.

Почему все происходило так? Его сценарий «все предают» должен был найти подтверждение. Он провоцировал женщин на то, чтобы они ему отомстили, ведь своих измен он особо не скрывал. И каждый раз он в очередной раз убеждался «никому нельзя доверять».

Какие же решения принимает человек в результате формирования того или иного сценария?

Экзистенциальная позиция. Данный вариант выбирают люди с самооценкой «Я+, если ты-». Например, девушка, считающая, что она никто (Я-), живет с мужчиной в позиции жертвы. Провоцируя его на скандалы и упреки, она подсознательно заставляет его уйти. И когда ее бросают, она в очередной раз подтверждает свою позицию.

Рэкетное чувство. Те, кто помнят 90-е годы прошлого века знают, что рэкет значит отъем. Иначе говоря, это чувства, заменяющие все другие, которые должны возникнуть адекватно данной ситуации. Например, обида, вина, которые часто заменяют злость и гнев, когда человека несправедливо в чем-то обвиняют. Это и есть рэкетные чувства, которые будут заменять аутентичные эмоции.

«Футболка с надписью». Данный вариант решения представляет собой ситуацию, когда на лице написано одно, а сзади написано то, чего хочет человек на самом деле. К примеру, при сценарии жертвы «не трогайте меня», на обратной стороне может звучать «побейте меня». Или на лице можно увидеть «я хочу семью», а изнанка этого «нам нужно расстаться».

Любой сценарий из детства мы принимаем сами. И хотим ли мы, чтобы он мешал нам полноценно жить дальше, или мы желаем расстаться с ним, зависит только от нас самих.

Источник: econet.ru