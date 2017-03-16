Как час и минута рождения влияют на вашу судьбу

Традиционно, о точном времени рождения человек не задумывается. Знать число, месяц и год – ему достаточно. Какая разница утром или вечером, тем более знать точное время до минуты? Часто человек об этом вспоминает только на дне своего рождения. А на самом деле, точное время рождение определяет судьбу.

Да, не в глобальном плане, но вносит свои коррективы, дополняет и шлифует. Правильный гороскоп не может быть составлен без указания точного времени рождения. Так что узнайте, когда же вы сделали первый вдох, чтобы опираться на правильно составленные гороскопы.

В астрологии сутки делят не на 1 час, а на отрезки по 2 часа. Традиционно, начинаем отсчет с «нуля» времени, т.е. с момента, когда куранты отобьют о начале новых суток.

00:00 — 02:00. Покровитель Меркурий.

Символизирует стремление к наукам, контактам, рассуждению, логическому мышлению, умение выражать собственное мнение, правильно формулировать мысли, способность к писательству, открытость перед новым, желание вечного развития и обучения. Как мы видим сама планета вносит дополнения к личности рожденной в этот период. В независимости от других планет и данных, этот человек будет вечным учеником. И не просто учеником и тем более второгодником, а отличником. Для него саморазвитие – превыше всего. Такие люди отличные руководители, но не сидящие на месте, а постоянно живущих в разъездах: на симпозиумах, выставках, презентациях, семинарах и тренингах. Они легко обучаются сами и делятся с окружающими знаниями. И если это вечные студенты, то и выглядят они, как правило, моложе своих лет, а в любви наивны, чисты и открыты.

02:00 — 04:00. Покровитель Венера.

Под Венерой ходят целые 4 часа в сутках, эти и еще с 16:00 — 18:00. Женщины все выходцы из Венеры, как утверждает один известный психолог и автор книги, Грэй Джон. И это совершенно верно, т.е. Венера накладывает женственность на всех и на представителей сильного пола. Венера символизирует гармонию, чувство равновесия, гибкость в отношениях, подвижность разума, ранимость, сопереживание, семейные ценности.

Люди, рожденные в это время нежные, чуткие и мягкие, с одной стороны, а с другой — они хорошо умеют считать деньги, ведь семью нужно содержать. Они трудоголики, если рядом нет сильного плеча, а уют и комфорт в доме стоя дорого. Любят что-то делать своими руками, но что-то красивое и воздушное. Любят музыку, живопись, да и всё творчество, которое идет от души. Любовь для них – это полноценная семья на века, т.е. они ценят верность, преданность и надежность.

04:00 — 06:00. Покровитель Марс.

Мужчины все выходцы из Марса, утверждает Джон Грэй. Т.е. данная планета накладывает на человека мужественность, хоть это и женщина. Марс символизирует стальной характер, волю, дух и силу. Это мужская энергия бьющая ключом, смелость, борьба, инициатива. Но еще вспыльчивость, непоколебимость, упертость, которые могут нести с собой разрушения. Такие люди очень выделяются из толпы.

Они лидеры, тираны, победители. Их невозможно не заметить: они яркие, громкие, шумные. Они могут заниматься чем угодно, главное чтобы каждый день был полем битвы, а победа не заставляла себя долго ждать. В любви они ищут такого же сильного и волевого человека, чтобы померяться с ним силой.

06:00 — 08:00. Покровитель Нептун.

Планета, которая определяет не судьбу конкретного человека, а целого общества. Способствует интуиции, медитации, освоения духовных практик. Такие люди часто выбирают себе профессию, связанную с религией. А часто вовсе не могу её найти. Они могут уйти в гадания, стать медиумами, пророками или психически больными людьми. В них заложено понятие мироздания. Но часто понимая мир, они не понимают себя. В любви могут выдать что-то эдакое, что их безумно удивит самих.

08:00 — 10:00. Покровитель Уран.

Символизирует раскрепощение, натуральность, свободу мысли, оригинальность, изобретательность и альтруизм. Такие люди лидеры в любой компании, они могут быть явными, а могут быть серыми кардиналами. Они дружелюбны, у них всегда много друзей и знакомых и их место – в центре. Они вечные борцы за правду и ненавидят показуху и слащавость. Но бывает так, что не достигнув правильного положения в обществе начинают сами вести распутный и богемный образ жизни, считая себя не признанными гениями.

10:00 — 12:00. Покровитель Сатурн.

Символизирует зрелость ума, четкость, рассудительность, силу воли, интеллект, холодный рассудок. Это прирожденные руководители – холодные, расчетливые, гениальные. Интеллект – их движущая сила. Они фаталисты отвергающие чувства, принимающие их за слабость. Поэтому часто одиноки, т.к. не могут найти свою половину. А не могут, потому что постоянно строят карьеру. Но если повезет в браке, то они постоянны и преданны.

12:00 — 14:00. Покровитель Юпитер.

В астрологии это один из самых благоприятных знаков. Способствуют высшему достижению, раскрытию души, отработку кармы от предков. Эти люди очень плохие ученики и великие учителя. Ощущение, что знание мироздания в них заложено с рождения. Они, как баловни судьбы. Люди часто приходят к ним за советами и поддержкой. Они могут в школе учиться на тройки, а потом стать академиками. Любят путешествовать и познавать новое. В любви стремятся к уникальности, изысканности и неординарности.

14:00 — 16:00. Покровитель Плутон.

Символизирует новаторство, ломает стереотипы, стремится к реформам и вносит развитие. Такие люди, плохо дружат с коллективом, потому что вечно всех переделывают и дают указание руководству «как им вести корабль». Их советы правильные и своевременные, но окружение их зачастую не принимает. Если им повезет с окружением, то они могут горы свернуть. В любви они ненасытны и выбирают так же партнеров.

16:00 — 18:00. Покровитель Венера.

Под Венерой ходят целые 4 часа в сутках, эти и еще с 02:00 — 04:00. Женщины все выходцы из Венеры, как утверждает один известный психолог Грэй Джон. Женственность накладывается на всех, в том числе и на представителей сильного пола. Венера символизирует гармонию, чувство равновесия, гибкость в отношениях, подвижность разума, ранимость, сопереживание, семейные ценности. Рожденным в это время, Венера дала обольстительную привлекательность. Они притягивают взгляды, они нравятся, их хотят. Они не знают середины, либо они очень счастливы, либо совсем наоборот. Их удел – мой дом, моя крепость. Но для этого им нужен принц, так как все они «Золушки».

18:00 — 20:00. Покровитель Меркурий.

У этой планеты, как и у Венеры во власти 4 часа в сутках, кроме этого времени еще с 00:00 — 02:00. Символизирует стремление к наукам, контактам, рассуждению, логическому мышлению, умение выражать собственное мнение, правильно формулировать мысли, способность к писательству, открытость перед новым, желание вечного развития и обучения. Рожденным в это время Меркурийцам уготована судьба быть лекарями, знатоками лекарственных трав, тренерами по здоровому питанию и образу жизни. Их призвание помогать людям обрести гармонию в себе. В любви найдут себе духовную половину и будут вместе заниматься йогой.

20:00 — 22:00. Покровитель Солнце.

Символизирует центр, власть, силу, признание, творчество, но к тому же ранимость, чуткость и понимание. Такие люди могут стать известными артистами или политиками. Но для них всегда будет самым ценным в жизни — семья и дети. Причем «СемьЯ» должна быть с ярко выраженным «Я» и включать в себя любовь и страсть. Для них эмоции и чувства очень важны. Быт и рутина их разъедает.

22:00 — 24:00. Покровитель Луна.

Символизирует самокопание, уход из реальности в мир иллюзий, чувствительность к окружающему миру. Такие люди могут вести аскетический образ жизни, лишь бы слышать пение птичек и звон ручейка. Но туда же они перетащат и всю свою семью, так именно семья для них святое. Вбирая мир фибрами души, они могут сильно влиять на людей, имеют власть над многими ситуациями и способны повернуть ход истории.

Как вы видите точное время рождения имеет огромное значение. Так что спросите у родителей или поднимите архивы и узнайте свой час. Будьте счастливы!

Источник econet.ru