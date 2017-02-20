Как быть здоровой без лекарств? Советы эксперта биотической медицины

Что же является главнейшей составляющей здоровья любого человека – ребенка или взрослого, женщины или мужчины? Конечно — это иммунитет. Чтобы не болеть, нужно восполнять недостатки конкретных микро- и макроэлементов, принимая их с пищей – и никакие лекарства не понадобятся, потому что здоровье будет в порядке.

Главные защитники и строители нашего иммунитета — железо, медь, йод, цинк, марганец, кобальт, молибден, селен, калий. Они регулируют обмен веществ, их правильный баланс – у каждого человека он уникальный – становится фактором успешной жизни и дружбы со своим здоровьем.

Нехватка цинка типична для многих детей с гиперактивностью, плохим аппетитом, тех, кто родился недоношенным или маловестным, кого зачали в пробирке или родители злоупотребляли алкоголем. По данным российских ученых, до 90% часто болеющих детей страдают дефицитом цинка.

Взрослые с дефицитом цинка – это люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, диабетом, проблемной кожей, избыточным весом и ожирением, т.е. с нарушением обмена веществ. В общем, дефицит цинка наиболее опасен снижением иммунитета у детей, подростков, юношей и девушек, а также тех, кто подвержен стрессам – бизнесмены, военнослужащие, журналисты, полицейские и вообще — все трудоголики. Без цинка невозможен быстрый иммунный ответ на вторжение «вирусов» и бактерий, что повышает риск простуд и воспалений, их осложнений. Цинк подавляет активность вирусов герпеса и ритовирусов, вызывающих насморк, эффективен при лечении ангины

В каких продуктах высокое содержание цинка?

Сушеные арбузные семечки;

Какао порошок, шоколад;

Баранина;

Постная говядина;

Устрицы;

Арахис;

Семена тыквы;;

Кунжут.

Селен – микроэлемент бодрости и долголетия

Моими коллегами, которые исследуют полезные свойства селена сделан неопровержимый вывод: предупреждать и лечить простудные и воспалительные заболевания нужно обязательно с использованием цинка и селена.

Дефицит этого ультромикроэлемента характерен обычно для взрослых: худощавых дам и вегетарианцев, намеренно обедняющих свой рацион отсутствием жиров. Каким образом селен влияет на иммунитет? Он усиливает образование антител иммуноглобулина G, гамма – интерферона. Селен – это секретное оружие в борьбе со свободными радикалами, которые могут вызвать воспаление и повреждение тканей.

Вот что бывает, если в организме дефицит селена:

Активизация воспалительных процессов, повышение риска травм;

Снижение степени иммунной защиты организма, включая противоопухолевый иммунитет;

Велики риски кардиопатии и развития раннего инфаркта миокарда;

Нарушение функции печени;

Экзема, дерматит;

Слабый рост, дистрофические изменения ногтей, выпадение волос;

Недостаточность репродуктивной функции у мужчин;

Замедление роста у детей и подростков, особенно занимающихся спортом

В то же время и злоупотребление селено-содержащими препаратами и отдельными продуктами может привести и к рвоте, и к тошноте, и к нарушению функции печени, и к поражению кожи, и к выпадению волос, и к появлению ломкости ногтей. У людей с избытком селена появляется чесночный запах изо рта и от кожи.

Продукты, богатые селеном

сладкий перец;

чеснок;

свиное сало;

пшеничные отруби;

белые грибы;

оливковое масло;

морские водоросли;

бобовых;

маслины;

кокосы;

фисташки и кешью. Рекордсмен по содержанию селена – бразильский орех.

Медь

Как только не называют медь писатели – и металлом Венеры, и элементом красоты и обаяния. И всё это верно: медь стимулирует обмен женских половых гормонов. А чем еще замечательна медь – для всех, без гендерных ограничений? Мои длительные исследования показали повышенное содержание этого элемента в волосах профессиональных футболистов-нападающих, хоккеистов, гимнастов, волейболистов и шахматистов. Это отражает природную склонность спортсменов к необходимости быстрого принятия решений и точности их исполнения.

Основные проявления дефицита меди:

Нарушение гемоглобинообразования, угнетение кроветворения;

Ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы, увеличение риска ишемической болезни сердца;

Ухудшение состояния костной и соединительной тканей, нарушение минерализации костей, переломы;

Усиление предрасположенности к бронхиальной астме;

Усиление риска развития рассеянного склероза;

Нарушение пигментации волос, витилиго;

Увеличение щитовидной железы;

Задержка полового развития у девочек, нарушение менструальной функции, снижение полового влечения у женщин, бесплодие;

Повышенная склонность к диабету, атеросклерозу и ожирению;

Угнетение функций иммунной системы;

Ускорение старения организма.

Продукты богатые медью:

шоколад;

какао;

авокадо;

морепродукты;

печень.

Важно: оральные контрацептивы, гормональные средства и препараты кортизона способствуют усиленному выведению меди из организма. Делайте вывод!

Йод

Обеспечивает гармоничное интеллектуальное развитие, особенно важное для малышей. При этом именно дошкольники обладают наивысшим риском развития йододефицита. Если же он совпадает с дефицитом меди, может развиться заболевание щитовидной железы.

Продукты, богатые йодом

морская рыба (особенно треска);

морепродукты

бурые и красные водоросли, прочие дары моря.

При правильном приготовлении – на пару или в малом количестве воды – йод сохраняется и в овощах, и в крупах. Также содержат йод фрукты, сушеный инжир, грецкие орехи.

Железо

Входит в состав гемоглобина, насыщающего ткани мозга и всего организма кислородом. Играет важную роль в выработке энергии и укреплении иммунитета малыша.

Лучше всего железо усваивается из продуктов животного происхождения. Из мяса предпочтительно выбрать телятину.

Источники железа

телятина

индюшатина;

крольчатина;

говядина;

рыба и яйца.

Марганец

Для взрослых марганец отвечает за репродуктивную функцию, регулирует процесс сперматогенеза у мужчин и нормальное функционирование яичников у женщин. Участвует в обмене гормонов щитовидной железы. Обеспечивает развитие соединительных тканей, хрящей и костей, обеспечивает нормальное функционирование мышечной ткани. Предотвращает развитие атеросклероза.

При дефиците марганца в организме человека возникают :

Утомляемость, головокружение, плохое настроение;

Снижение памяти, ухудшается процесс мышления, уменьшается способность к принятию быстрых решений;

Склонность к спазмам и судорогам, боли в мышцах;

Склонность к растяжениям и вывихам, остепороз;

Нарушения пигментации кожи, чешуйчатая сыпь, витилиго;

Нарастание избыточного веса, ожирение;

Ранний климакс, преждевременное старение;

Расстройства иммунной системы, большие риски возникновения онкологических заболеваний;

Задержка психоречевого развития у детей.

К продуктам с повышенным содержанием марганца относятся:

Горох;

неполированный рис;

гречка;

соя;

свекла;

картофель;

орехи;

бананы;

черника, крыжовник, земляника, малина, смородина;

зеленый чай.

Продукты животного происхождения обычно бедны марганцем.

Несколько слов о бесплодии, импотенции и об инсульте

У мужчин очень важную роль в способности к оплодотворению играют цинк и селен. Цинк в самой высокой концентрации содержится в предстательной железе и стимулирует выработку тестостерона – мужского полового гормона. Если в организме мужчины почему-либо уменьшилось содержание цинка, то в первую очередь это отражается на сперме и может стать причиной бесплодия. Дефицит цинка и селена чаще всего встречается у мужчин злоупотребляющих алкоголем, под действием которого вымываются элементы, важные для детородной функции.

У женщин большую роль в способности к зачатию играют калий, медь и железо. Дефицит калия в организме приводит к развитию астении. Понятно, что ослабленной женщине труднее зачать и выносить ребенка. Тонкие стенки матки постоянно создают угрозу выкидыша. Медь участвует в синтезе женских половых гормонов. Её недостаток также снижает возможность забеременеть и выносить ребенка.

Инсульт. Сильная защита и профилактика инсультата – натуральное вино – и красное, и белое. Содержит целый букет микроэлементов. Но! Пользу вы получите только в том случае, если ежедневный прием не будет превышать 200 грамм! В противном случае пьющий наносит сильный вред организму и его действия – наоборот – ведут к инсульту.

Еще о красоте

Иногда можно увидеть белые точки на ногтях, что может свидетельствовать о некорректной деятельности поджелудочной железы, о нехватке кальция, магния или цинка. Бывают ногти, как наперстки, такие издырявленные — это характерно для нехватки цинка или селена. Слоящиеся и крошащиеся ногти зачастую говорят о недостатке кремния и селена. Угревая сыпь — не хватает цинка или хрома, то есть того, что связано с поджелудочной железой и регулированием углеводного обмена.

Анатолий Скальный — доктор медицинских наук, президент Центра Биотической медицины.

Источник: http://www.goodhouse.ru/