Как 6 китайских мужчин пережили катастрофу на ″Титанике″, узнали только сейчас

Восемь китайских мужчин были среди 2200 человек на борту «Титаника». Шестеро выжили после катастрофы и были спасены, но вскоре исчезли. Новый документальный фильм рассказывает об их жизни и о том, что произошло, когда они попали в США, пишет South China Morning Post.

Рано утром 15 апреля 1912 года RMS Titanic — «непотопляемый» британский пассажирский корабль — напоролся на айсберг и затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона, Англия, в Нью-Йорк, забрав с собой на дно 1500 из 2200 пассажиров и членов экипажа.

Но мало кто знает, что на борту Титаника было восемь пассажиров из Китая. Продюсер документальных фильмов Артур Джонс из Великобритании удивился, что они не попали в историю, и решил снять фильм о жизни китайских пассажиров, шесть из которых выжили, прежде чем исчезнуть.

Его фильм The Six выйдет в конце этого года (трейлер документального фильма вышел в июне прошлого года и стал популярным в китайской социальной сети Weibo).

«Только эти шестеро из 700 выживших никогда не рассказывали свои истории. Почему их игнорировали?»- спрашивает Джонс.

«Мировая пресса описала каждую мелочь, вплоть до размеров пепельниц во втором классе. Но о пассажирах из Китая ничего не сообщалось», — говорит он. Китайцы были самой большой группой азиатских пассажиров на роскошном корабле.

«Кто они, почему они были на борту и что с ними случилось после катастрофы? И как они попали на спасательную шлюпку? — спрашивает Джонс.

Чтобы ответить на эти вопросы, Джонс разыскал историка Стивена Шванкерта, и нашел имена этих мужчин: Ли Бинг, Фанг Ланг, Чанг Чип, А Лам, Чунг Фу и Лин Хи. Погибли Ли Лин и Лен Лам.

Джонс начал поиск в социальных сетях, чтобы найти информацию об этой шестерке, и он оказался чрезвычайно успешным. Он обнаружил, что эти восемь человек работали на грузовых судах, курсирующих между Китаем и Европой, и, вероятно, хотели начать новую жизнь в США.

Они сели на «Титаник» в Саутгемптоне по единому билету, в котором было указано восемь имен — обычная практика для пассажиров третьего класса. Четверо выжили, забравшись на борт последней спасательной шлюпки, один был спасен другой спасательной шлюпкой, а шестой был найден плавающим на обломках.

Но на этом их испытание не закончилось. Когда они попали в США, им не разрешили въехать в страну из-за Закона об исключении китайцев, федерального закона США, который приостанавливал иммиграцию для определенных граждан. Вместо этого мужчин отправили на иммиграционную станцию ​​на острове Эллис, где они поднялись на борт корабля и исчезли из поля зрения общественности.

«Другие выжившие были встречены в США с распростертыми объятиями. Но эти шестеро не получили поддержки и высмеяны прессой», — говорит Джонс. «Ходили слухи, что они оделись как женщины или отталкивали детей, чтобы сесть на спасательные шлюпки, или прятались как спасатели в спасательных шлюпках. Но мы обнаружили, что этому нет никаких доказательств».

Шесть китайских парней покинули «Титаник» живыми, а 24 часа спустя были вышвырнуты из истории. Это не был несчастный случай. Это было преднамеренно.

Джонс говорит, что расследование привело их в США, Канаду, Великобританию и Китай, а также в Гонконг, где жили их потомки.

Они отследили сына одного выжившего в американском штате Висконсин; другие подсказки привели их в отдаленную деревню в Гуанчжоу. Джонс говорит, что расследование постоянно натыкалось на препятствия, в том числе из-за транскрипций имен при изучении китайской генеалогии.

Тем не менее, нашлось удивительное количество документов, которые сохранились в архивах по всему миру, и которые добавили историй о китайской диаспоре в начале 20-го века.

Этот фильм найдет отклик у китайской аудитории, которая проявляет огромный интерес к этой катастрофе, которую подпитывает блокбастер «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года, заработавший в китайском прокате почти 44 миллиона долларов США.

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Источник: https://lifter.com.ua/