К Земле движутся несколько комет

Астрономами миссии NEOWISE были обнаружены несколько объектов, которые приближаются к нашей планете.

Первым из этих объектов является комета C/2016 U1 NEOWISE. Предположительно, эта комета достигнет точки, ближайшей к Солнцу, которая расположена внутри орбиты Меркурия, в середине января. Данный небесный объект был открыт 21 октября прошлого года.

Вторым объектом является 2016 WF9, то ли комета, то ли астероид, не имеющие пылевого облака, который достигнет земной орбиты 25 февраля. В этот период данный объект будет находиться на расстоянии 51 миллион километров от Земли. Диаметр 2016 WF9 составляет 1 километр. Это небесное тело было зарегистрировано 27 ноября прошедшего года.

Ни одно, ни другое небесное тело для нашей планеты не представляют никакой опасности. Их удалось открыть в рамках миссии NEOWISE, которая предполагает наблюдение за небом в инфракрасном диапазоне.