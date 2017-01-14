К 2017–2018 годам Россия отработает свою карму, наложенную на нее после расстрела царской семьи

Финалист «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева в интервью рассказала о финансовом кризисе, который подходит к концу, и золотом веке России. По ее словам, период полного благоденствия наступит в России к 2025 году.

Фатима, что ждет Россию в ближайшие пять лет?

Я могу сделать более продолжительный прогноз, ибо он вас порадует больше. К 2017–2018 годам Россия отработает свою карму, если хотите, епитимью, которая на нее была наложена после расстрела царской семьи и гонений на Распутина. Но Россия не осталась «беспризорной». Тяжкий крест – хранить ее, оберегать, цементировать, не давать погрузиться в пучину – взвалила на себя Богородица. Та самая, чья уникальная икона в пурпурных одеяниях, «Вседержавная», со скипетром и державой в руках, была обнаружена после гибели Николая Второго и его семьи.

В 2018 году Богородица окончательно передаст нас под «патронат» иных сил, уже не просто оберегающих, но способствующих взлету и созиданию. И к 2025 году в России наступит период полного благоденствия. Мы сумеем стать главной жемчужиной в короне земного мироздания.

Что же касается периода до 2018 года, то он будет сложным, порой очень сложным, но не катастрофическим. Есть, правда, одно «но». Если нам удастся избежать очень крупной техногенной катастрофы, то в принципе для людей практически ничего не изменится. Я верю, что мы ее избежим. Во всяком случае, четко вижу, что много людей сейчас работает над этой проблемой.

То есть разговоры о том, что Россию ждет золотой век – не слухи?

Да. Золотой век настанет с 2018 по 2025 год и дальше. А «поднимать» нашу страну не придется. Эту карму уже отработали двадцатью годами ранее и отрабатывают поныне «трижды первые»: Горбачев, Ельцин, Путин. Если вы что-то слышали о «трижды первых», то понимаете, что последний из триады и будет генератором обновления. Осуждать Горбачева и Ельцина – легко. С нормальной, человеческой точки зрения. С точки зрения космической гармонии – они были такими, какими и должны были быть. Скоро я закончу книгу «Новая история новой России», и тогда все станет понятней.

А кто придет после Путина – не суть важно. Дальше уже не мы будем барахтаться, нас будут вести. Единственное, в чем я уверена на тысячу процентов: в неслучайности личности Владимира Путина. Даже аббревиатура ВВП в русском языке обозначает мощь нашей родины – валовой внутренний продукт.

Пусть скептики ухмыляются, мне абсолютно все равно, что они подумают. Космос в одобрении не нуждается. Россия становится главным центром и духовного, и политического значения. Только наша страна сможет предотвратить военные конфликты в евразийском пространстве и странах Ближнего Востока. Мы не будем тем караваном, который идет, когда собака лает. Многое еще можно расставить правильно и мудро. Но сегодня я бы обратила внимание руководства страны на юг России, очень важны там стабильность и безопасность.

В России часто происходят разные катастрофы, чего только стоит авария в московском метро. Скажите, чего нам нужно опасаться в будущем?

Во-первых, не нужно паники! Техногенные катастрофы случаются во всех странах мира и, увы, уносят жизни сотен и тысяч людей. Наше метро – одно из самых сложных в мире (и по глубине залегания, и в эксплуатационном, и в социальном значении). И нынешняя авария за 70 с лишним лет существования метрополитена – всего лишь вторая крупная авария. Это не утешит тех, кто потерял своих родных и близких. Но это должно отрезвить, обезопасить от паники всех остальных. Могу сказать с уверенностью, что в московском метро безопасней, чем в любом ином метрополитене мира. Инженеры и коммунальщики меня, безусловно, поддержат…

Но мы же с вами говорим об эзотерике… Так вот… Если вы карандашом на карте сделаете абрис современной Москвы, вы получите… портрет Богородицы. Да-да! Попробуйте! Но это будет не идеальный рисунок. Однако с включением в границы столицы Новой Москвы образ Богородицы стал законченным! Это такой мощный знак, такая символика, вы даже не представляете! Поэтому я совершенно спокойна за будущее Москвы. Да, катаклизмы будут.

Что же касается России, то я уже говорила выше… Есть опасность техногенной катастрофы на одном из стратегических объектов. Но мы всеми силами боремся за то, чтобы ничего подобного не случилось.

Сейчас многие опасаются войны. Как будут развиваться события на Украине?

Думаю, что сегодня не только экстрасенсы, но и люди с минимальным аналитическим мышлением могут ответить на этот вопрос. Войны с Украиной нам опасаться не стоит, хотя провокаций будет много. Со страной произойдет то, что должно произойти по всем историческим, генетическим и кармическим законам: Украины в прежнем понимании не будет.

Украина – это тот же Советский Союз в миниатюре, который возник для сохранения территориальной целостности определенного участка земной тверди. Я думаю, лучшие его умы понимают искусственность подобного объединения.

История все расставит по местам, и те, кто рвутся в Польшу и чувствуют себя с ней одним целым, могут воссоединиться с родиной, украинские румыны обнимут румын, венгры – венгров, а юго-восток заново прирастет к России. Конечно, это будет болезненный процесс. Такой же, какой переживает ребенок, которого при разводе родителей заставляют отвечать на вопрос, кого он любит больше – папу или маму. Но зов крови, генная память сделают свое дело. Ведь генная память – не только в людях. Она и в земле, в воде, в деревьях, в травах, в воздухе…

Так что все будет справедливо. Глобальный передел мировых границ будет позже!

Что вы думаете по поводу финансового кризиса? Некоторые эксперты утверждают, что он грядет в самое ближайшее время.

Грядет? Он идет полным ходом и уже виден свет в конце тоннеля! Как эзотерик, могу сказать, что неизменно ценными были, есть и останутся всего несколько вещей, которые уже тысячелетия ценятся в мире: земля, золото и камни. Но золото и камни – вопрос удачи.

А вот земля (особенно родная земля) не предаст никогда, ибо она охраняема нашими предками. Поэтому если у вас есть такая возможность – переводите сбережения в недвижимость. Не в строения даже, а в то, что вы сможете завещать внукам и правнукам без опасения, что не снесут, не сломают и не перестроят. Земля – кормилица! Во всех смыслах, в том числе и в смысле сохранения капитала тоже. Земля не принесет мгновенной прибыли, но послужит опорой, гарантом…