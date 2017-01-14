История ведьм

Наверняка, каждый человек хорошо знаком с таким понятием, как «ведьма». В наше время ведьмами, чаще всего называют коварных, злых или завистливых женщин. Помимо этого, бытует мнение, что все женщины – ведьмы, но услышать подобное весьма неприятно. И это только первое впечатление, ведь в действительности большинство людей даже не подозревает о настоящем, скрытом значении этого слова. Своими корнями термин «ведьма» уходит в глубокую древность, и в тот далекий период не имел никакого отрицательного смысла.

Данное слово является производным от древнеславянского «ведать», что означает знать. Ведуньи или ведьмы, — это, как правило, были те женщины, которые имели определенные знания, недоступные другим.

Хорошо известно, что женская интуиция развита намного сильнее, нежели у представителей сильной половины человечества. А ведь именно высокий уровень развития данного чувства является тем фактором, который дает возможность получить обширные знания о самом себе, окружающем мире и других людях.

Только женщины способны постичь настоящий смысл явлений и событий в мире. Женщины, благодаря своей интуиции, способны понять намного быстрее, как лучше вести себя в той или иной жизненной ситуации. И если мужчины вынуждены учиться умению находить компромиссы и договариваться, то у представительниц прекрасного пола подобное умение заложено природой. Женщины более тесно связаны с природой, нежели мужчины, соответственно, им намного легче войти в контакт с тайными природными силами и познать, каким образом их лучше применять в собственных целях.

Женщина хорошо знает обо всем, касающемся сотворения мира и природы. И в действительности в этом нет абсолютно ничего плохого. Ведьмы не поклонялись темным силам, поскольку просто не верили, что те существуют.

Основное правило ведьм гласило: Не причинять вреда. Ведуньи знали значительно больше остальных, поэтому могли помочь другим людям. Иногда, к сожалению, скрытые природные силы использовались, чтобы навредить другим. В таких случаях слово «ведьма» принимало негативное значение. Случилось это после зарождения и становления христианства, когда ведьм начали массово уничтожать.

Первые упоминания о ведуньях встречаются в Книге Исхода, в Пятикнижии и когда Моисей говорил евреям о своем Законе, то утверждал, что ворожей или ведьм живыми оставлять нельзя.

В то же время большой интерес вызывает тот факт, что даже Всевышний обращался к услугам злых колдуний для того, чтобы испытать Петра и Иова в их стойкости в вере.

Исторически родиной ведьм, принято считать Швейцарию. Профессор из Швейцарии Агостино Паравичини, вместе со своими коллегами, сумел немного прояснить таинственность, которая на протяжении многих столетий окружала шабаши ведьм. Ученые предположили, что первые задокументированные упоминания о шумных сборищах относятся к началу XV столетия, и происходили они на современных французской и швейцарской территориях. В качестве доказательств своих предположений исследователи приводят архивные документы, сохранившиеся в тех далеких времен.

Необходимо, вместе с тем, отметить, что существовали ведуньи в каждой стране, но именовали их по-разному. Так, в частности, на современных латвийских и латышских территориях обитали «роганы». От других ведьм они отличались, согласно преданиям, тем, что могли превращаться в любых животных, не тонули в воде и не горели в огне. В Марий Эле до настоящего времени живут ведуньи, которых называют «овдами». Принято считать, что «овды» занимаются наведением сглаза и порчи, а кроме того – делают любовные отвороты и привороты. Люди, обращаясь к «овдам» за помощью, продают свои души темным силам. Именно такова цена за помощь «овд». «Овды» не могут умереть спокойно до того момента, пока не передадут свой страшный дар, и будут мучиться, пока не дотронутся до той, кому сможет передать свою силу. Нечто подобное происходит по всему земному шару. В каждом месте ведуньи отличаются по своей специфике.

Если говорить о территории Руси, то нужно отметить, что эта земля богата ведуньями. В древности в деревнях большинство женщин были знакомы с искусством магии. Эта магия зачастую была доброй, и была направлена на достижение счастья в браке, сохранение дома от порчи и сглаза, здоровье детей и обильный урожай. Таким образом, можно говорить о том, что на Руси в древние времена магия была традиционной частью женского быта.

Ведуньи пользовались почетом и уважением. К ним приходили за помощью в самых разнообразных ситуациях. В древние времена ведуний не воспринимали как представителей абсолютного зла. Они исцеляли травами и наговорами, предупреждали об определенных событиях, давали ценные советы.

Впрочем, с приходом христианства все кардинально изменилось. Началась настоящая охота на ведьм, их выслеживали и жестоко убивали. Возможно, именно по этой причине женщины, обладающие тайными знаниями, стали более злыми, и начали передавать это зло по наследству …

Как бы там ни было, очевидно одно – с тех пор ведуний начали бояться, особенно страшным считалось их проклятия и «дурной глаз».

Самых больших масштабов истребление ведьм приобрело в период Средневековья. Распознать ведьму можно было множеством способов, причем, все они были очень изощренными и жестокими. Зачастую жертвами были женщины, которые страдали различными расстройствами психики. К разряду ведьм причисляли женщин с зелеными или разноцветными глазами, с явно заметными родимыми пятнами. Как только палачи обнаруживали на теле жертвы какой-нибудь видимый дефект, сразу же начинали прокалывать эти места ножами или иглами. Если при этом женщина не чувствовала боли или на том месте не появлялась кровь, женщину признавали ведьмой, после чего сразу же предавали казни.

Существовало немало испытаний для тех, кого подозревали в ведьмовстве. И это были не только иголки. Одним из особо изощренных считалось «испытание полетом». Женщин, признанных ведьмами, приводили к высокой скале и давали в руки метлу. Если женщина разбивалась о скалу (что, собственно говоря, и происходило), ее признавали невиновной. Было еще одно испытание, отличавшееся особой жестокостью, было связано с водой. Женщину заставляли раздеться, связывали ноги и руки накрест, между ними пропускали веревку и опускали в таком положении в воду. Если женщина тонула, ее, опять же, признавали невиновной.

В качестве защиты от ведьм применялись обереги. Чтобы ведьма не смогла зайти в дом или на территорию двора, на воротах устанавливали свечу, которая была освящена в церкви. Кроме того, в забор втыкали зубья бороны или стебли острых растений, а в дверные щели натыкали березовые, осиновые или кленовые ветки, или крапиву. А еще на пороге клали ножи и прочие режущие и колющие предметы. Кроме того, люди проводили определенные ритуалы для защиты: осыпали маком дом и хлев, очерчивали мелом стены, косой на земле рисовали круг, рисовали на дверях кресты. И, конечно же, молились.

В давние времена было принято считать, что свои тайные силы ведуньи активизируют в дни больших церковных праздников, также во время грозы полнолуния и новолуния. На Руси бытовало мнение, что в это время ведьмы собирались на свои шабаши, чтобы энергетически подпитываться. Добирались к «месту назначения» они на метлах, кочерге, вилах, лопате, ступе, косе, конях, кабанах или лошадиных черепах. Шабаши проводились на так называемых «лысых» горах и на перекрестках.

Важно отметить, что ведуньи внушали людям страх даже после собственной смерти. Люди были убеждены, что ведьмы до тех пор не могут умереть, пока потолок в их доме не разберут либо пока их тело не накроют телячьей шкурой. А поскольку люди верили, что ведьмы по ночам возвращаются в свой дом, то, чтобы этого избежать, в гробы ведьм забивали осиновый кол и в гроб клали вниз лицом.

Как ни парадоксально, с развитием цивилизации ведьмы никуда не исчезли. Они есть и в современном мире, правда, сейчас не носят ритуальных украшений и одежды. К сожалению, современные ведуньи в большинстве своем вовсе не занимаются добрыми делами.

Чаще всего с ведьмами и колдунами можно столкнуться в церквях, как это ни парадоксально. А все потому, что им необходима энергетика, а получить ее в церкви проще всего.

В действительности, ведьм очень легко распознать, если знать некоторые характерные особенности их поведения. Так, к примеру, если ведьма становится в храме на колени, то она обязательно скрещивает ноги. Они крестятся снизу-вверх левой рукой, начиная от живота. Покидают храм вперед спиной. Это связано с тем, что на спине есть очень много нервных окончаний, и свет от икон просто жжет спины ведьмам и колдунам. Помимо этого, в храме ведуньи могут обойти любого человека против часовой стрелки и зацепить рукой, а после стать за спиной и забирать его энергию. Если подобное произошло, говорят знающие люди, необходимо сделавшего это человека сразу же ударить левой рукой, чтобы порча ушла назад.

Кроме храма, ведуний и колдунов можно встретить и в других местах. Многие по собственному опыту знают о «дурном глазе», которым обладают цыганки. Чтобы от них уберечься, ни в коем случае нельзя смотреть в глаза. Нельзя на улице подбирать мелочь, поскольку таким образом сводятся болезни, порчу и бородавки. Если у человека появились подозрения, что он общается с недобрым человеком, нужно во время разговора держаться за какой-нибудь металлический предмет.

Если у человека появились подозрения, что на него наведена порча – бьется посуда и сами по себе падают предметы в доме, часто болеют дети или происходят необъяснимые неприятные явления и снятся плохие сны – необходимо провести тщательную уборку в доме, внимательно осмотреть все рамы о дверные косяки на предмет воткнутых иголок.

Если же человек решит обратиться за помощью к экстрасенсам и магам, нужно делать это с большой осторожностью. Конечно, существуют люди, обладающие определенными знаниями, которые могут помочь. Но такие люди не устанавливают тарифы на свои услуги, поскольку они служат Богу, и помогают людям независимо от их материального положения. Если же за магические ритуалы требуют огромные суммы, от подобных магов нужно бежать без оглядки. Самое главное – нужно помнить о том, что ведьмы делают зло другим людям не затем, чтобы кому-то было плохо, а попросту для своей выгоды. Они без этого жить не могут. И пусть убережет судьба всех от встречи с подобными людьми, которые своими поступками способствуют искажению настоящего смысла слов «ведунья» или «ведьма».