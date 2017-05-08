История древних шумеров

Наследие древнейших цивилизаций – это огромный вклад наших предков в современную жизнь. Культура, наука, техника – все было развито на высочайшем уровне, которого люди в XXI веке достичь пока не могут. А может быть, весь прогресс жителей древних цивилизаций выдуман нами? Но почему тогда египетские пирамиды стоят, не сдвинувшись с места, а загадка дольменов не разгадана до сих пор?

Самая древняя цивилизация, когда-либо существовавшая на Земле, — цивилизация шумеров, возникла примерно в IV-III тысячелетии до нашей эры. Об этом свидетельствуют данные, обнаруженные учеными. Шумеры располагались на земле, расположенной между реками Тигр и Евфрат. Шумерская цивилизация известна нам также под названием Месопотамия. Деятельность жителей Междуречья имела, в основном, сельскохозяйственную направленность. Существовали водопроводы, которые помогали своевременно орошать поля, каналы для их осушения. Шумеры умели строить дамбы и плотины, дабы избежать наводнений при разливе бурных рек. Они же придумали самую первую форму письменности – клинопись. Подтверждением этому может служить памятник письменности шумеров – табличка, найденная в одном из городов Месопотамии.

Вместе с освоением письменности началось разработка и шлифование первых правил и реформ в цивилизации. Начинается создание колоний поселенцами. Архитектура шумеров совершенствуется – мастера по камню создают огромные храмы, имеющие немаленькую прилегающую площадь. Несмотря на развитие почти всех сфер жизни общества, социальное положение только усугубляется: историки отмечают рост социального расслоения. Исследования археологов гласят, что шумеры умели добывать и обрабатывать медь, а также изобрели колесо, что свидетельствует также о развитии науки.

Каждый город шумеров – это отдельное государство, у которого были свой вождь и свой бог-покровитель. В таких городах могли проживать почти 50 тысяч человек. Но несмотря на равноправие городов у шумеров столица все же была – город (ном) Ниппур.