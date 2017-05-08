История древних шумеров

Наследие древнейших цивилизаций – это огромный вклад наших предков в современную жизнь. Культура, наука, техника – все было развито на высочайшем уровне, которого люди в XXI веке достичь пока не могут. А может быть, весь прогресс жителей древних цивилизаций выдуман нами? Но почему тогда египетские пирамиды стоят, не сдвинувшись с места, а загадка дольменов не разгадана до сих пор?
Самая древняя цивилизация, когда-либо существовавшая на Земле, — цивилизация шумеров, возникла примерно в IV-III тысячелетии до нашей эры. Об этом свидетельствуют данные, обнаруженные учеными. Шумеры располагались на земле, расположенной между реками Тигр и Евфрат. Шумерская цивилизация известна нам также под названием Месопотамия. Деятельность жителей Междуречья имела, в основном, сельскохозяйственную направленность. Существовали водопроводы, которые помогали своевременно орошать поля, каналы для их осушения. Шумеры умели строить дамбы и плотины, дабы избежать наводнений при разливе бурных рек. Они же придумали самую первую форму письменности – клинопись. Подтверждением этому может служить памятник письменности шумеров – табличка, найденная в одном из городов Месопотамии.
Вместе с освоением письменности началось разработка и шлифование первых правил и реформ в цивилизации. Начинается создание колоний поселенцами. Архитектура шумеров совершенствуется – мастера по камню создают огромные храмы, имеющие немаленькую прилегающую площадь. Несмотря на развитие почти всех сфер жизни общества, социальное положение только усугубляется: историки отмечают рост социального расслоения. Исследования археологов гласят, что шумеры умели добывать и обрабатывать медь, а также изобрели колесо, что свидетельствует также о развитии науки.
Каждый город шумеров – это отдельное государство, у которого были свой вождь и свой бог-покровитель. В таких городах могли проживать почти 50 тысяч человек. Но несмотря на равноправие городов у шумеров столица все же была – город (ном) Ниппур.
Общество шумеров делилось на четыре касты: знать, которая состояла из жрецов и старейшин, ремесленники и купцы, земледельцы и воины. Существовал также и отдельный слой населения – рабы-должники, которые должны были выполнять абсолютно все поручения кредитора. Были и военнопленные, не имевшие никаких привилегий.
В наши дни история шумерского государства уже неоднократно переписана, но точно известно, что шумеры знали о том, что Солнце является центром Солнечной системы, о круге зодиака, придумали шестидесятеричную систему счисления и вели хроники. Примерно за 2400 лет до нашей эры государство было завоевано Вавилонским царством, его граждане подчинились завоевателям и полностью слились с ними.
Считается также, что пришельцы с планеты Мардук в течение ста лет навещали нашу планету, а именно – шумеров. В их летописях имеется информация о том, что, предположительно, некоторые пришельцы оставались на Земле. В шумерском эпосе существует сказание о Гильгамеше – правителе города Урук. В этом сказании упоминается город Баальбек, известный развалинами огромных построек. Они состояли из сотен огромных блоков весом от ста тонн. Когда и кем были возведены эти сооружения, не может сказать никто.
Но у шумеров все было просто – в Баальбеке жили боги, ануннаки, повелевавшие жизнью в городе. Именно ануннаки научили шумеров письму и рассказали о своих наработках в технике и науке.
Но зачем на Землю прилетали ануннаки? Ответ прост: их интересовало золото, которое можно добыть только на нашей планете.
Исследования археологов подтвердили, что на территории Южной Африки действительно добывали золото в течение еще в каменном веке. Это стало известно в 1970 году, когда были обнаружены шахты, пробуренные вглубь земли почти на 20 метров. Выяснилось также и то, что горные разработки в этой местности велись после 100.000 года до нашей эры. Точный возраст поселений определить не удалось, но примерно все же можно сказать – добыча происходила 80 – 115 тысяч лет назад. Самое удивительное в этой истории следующее: в этом месте были найдены останки Homo Sapiens – Человека разумного. Где золото, которое добывали промышленным способом? Зачем оно понадобилось в каменном веке, когда люди только-только научились обрабатывать камень? Ответа у современных ученых нет.
Шумеры заложили фундамент для множества математических открытий. Они же изобрели золотую пропорцию и числа Фибоначчи. Они умели кодировать информацию – знания о кодировании помогли в развитии кибернетики. Первыми научились работать с необычными материалами и комбинировать их: изготавливали цветное стекло и бронзу, «смешивали» золото и серебро, бронзу и кость. Первая в мире профессиональная армия – тоже заслуга шумеров. Первые медицинские справочники также принадлежат перу шумеров. Уже тогда они проводили различные операции, например, удаляли катаракту, использовали спирт для дезинфекции.
Шумерское государство существовало в действительности, а вот легенды об Атлантиде обсуждаются до сих пор. Если верить Платону, который впервые упомянул эту загадочную страну, находилась она на островах недалеко от Гибралтарского залива почти девять тысяч лет назад. Страна-невидимка исчезла с лица Земли вследствие природного катаклизма, предположительно – мощнейшего землетрясения. Многие современные ученые считают, что эта цивилизация – обычная выдумка древнегреческого ученого, но некоторые исследователи все же верят в ее существование и надеются найти доказательства. Интерес небольшой группы ученых подогревает один необъяснимый факт. В 2009 году сразу же после создания приложения Ocean (Океан) у сервиса Google Earth, в предполагаемом месте расположения Атлантиды была сделана фотография, напоминающая снимок города с огромной высоты. Атлантиде посвящено много мультфильмов, фильмов и произведений художественной литературы, однако существовала ли она на самом деле, не знает никто.
Источник: http://tainy.net/