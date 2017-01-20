Исследователь Жак Валле считает НЛО более сложным явлением

Французский ученый Жак Валле, известный как астроном, астрофизик, математик и программист, почти с середины прошлого века занимается еще и уфологическими исследованиями. С конца шестидесятых годов он стал ярым противником инопланетного происхождения НЛО.

Феномен НЛО – не земного происхождения

К девяностым годам он сформулировал пять основных аргументов, которые, с одной стороны, доказывают, что НЛО породила не наша земная цивилизация, а с другой – показывают, что они не могут быть только кораблями инопланетян:

во-первых, НЛО слишком много, такого огромного их количества, наблюдаемого сейчас по всей Земле, просто не нужно для комплексного изучения нашего физического мира; во-вторых, пришельцы слишком гуманоидны по своему облику — для космических путешествий, как мы знает уже по собственному опыту, это не лучший вариант, имеющий минимум шансов оторваться от своей родной планеты и отправиться на другую; в-третьих, пришельцы ведут себя так, что теория об их генетических или каких-либо иных научных исследованиях над людьми не выдерживает никакой критики; в-четвертых, НЛО, судя по историческим хроникам и прочим фактам, существовали на Земле испокон веков, поэтому это не феномен нашего времени; и наконец, они легко манипулируют пространством и временем, что позволяет усомниться в их лишь инопланетном происхождении.

Сам Жак Валле придерживается, как он сказал в интервью с американским журналистом Джефри Мишловым, той точки зрения, что НЛО – явление куда более сложное и в то же время интересное, чем просто корабли инопланетян, которые неизвестно зачем прилетели на нашу Землю. Это скорее феномен, который подталкивает нас к изучению пространства и времени, к пониманию, что наш физический мир – это лишь малый пласт реальности, а потому наши законы бессильны для понимания НЛО.

Многообразность феномена НЛО

Сегодня, продолжает Жак Валле, мы знаем об НЛО куда больше, чем, скажем, даже десять лет назад, не говоря уже о прошлом веке. Поэтому каждый уфолог в наше время должен понимать, что НЛО нужно рассматривать в комплексе, то есть четко разграничивая уровни этого явления:

первый уровень можно назвать физическим, когда мы воспринимаем эти загадочные объекты как нечто физическое, обладающее огромными запасами энергии в сравнительно небольшом пространстве;

второй уровень – контактный, когда человек, наблюдающий НЛО, испытывает физиологические и психологические корреляции, например, теряет ощущение пространства и времени. Некоторым людям при этом кажется, что они начинают двигаться не в ту сторону, другие за несколько прожитых минут теряют часы, а то и сутки времени, свидетели могут мгновенно перемещаться на большие расстояния, изменяться, то есть приобретать сверхспособности или, наоборот, терять память, ну и так далее;

третий уровень условно назовем социальным, когда люди воспринимают НЛО, согласно своим убеждениям, знаниям, религиозным верованиям, уровню образования, пытливости ума или присутствия в нем доли скептицизма, а потому даже не важно, реальны НЛО или нет. Куда важнее, как мы к ним относимся, и какую роль они играют в нашей жизни.

Исходя из этого, возникает наиболее интересный вопрос, говорит Жак Валле, может ли феномен НЛО быть просто манипуляцией нашего сознания, скажем, с целью определенного обучения или, наоборот, зомбирования? Причем в наше время этим могут заниматься не только пришельцы и инопланетяне, но и сами земляне, обладающие необходимыми для этого технологиями. Например, даже в прошлом столетии, во время уотергейтского скандала, в Белом доме готовился план создания над островом Куба голограммы «Второго пришествия Христа», что повлекло бы за собой неразбериху в рядах коммунистов и их приверженцев, перезагрузило средства коммуникации и позволило американским военным совершить вторжение.

Лично исследовав несколько контактов с НЛО, продолжает ученый, я пришел к выводу, что это были как раз случаи манипуляции сознанием человека, и сотворить такое в наше время становится все проще и проще.

Поэтому куда интереснее свидетельства о контактах с НЛО из древности, когда человечество еще не обладало высокими технологиями, как сейчас. Но ведь и в то время наблюдали «воздушные корабли» и «летающие тарелки». И все это приписывалось богам и, в конечном счете, становилось фольклором. Поэтому все мифы, сказания, легенды различных народов нашей планеты, скорее всего, тоже имеют самое непосредственное отношение к феномену неопознанных летающих, плавающих, ныряющих, мгновенно появляющихся и также пропадающих объектов (чудовищ, ангелов, демонов и прочих небожителей) – к феномену НЛО.

Поэтому, резюмирует Жак Валле, с НЛО не все так просто, как казалось изначально уфологам (да и сегодня многие из них, особенно начинающие, находятся в подобном заблуждении). И уж, безусловно, объяснить многочисленные и многообразные проявления этого феномена одной лишь инопланетной гипотезой никак не получается…