Исчезнувшая Лемурия: миф или реальность?

Ежегодно по всему миру исследователи истории или случайные люди обнаруживают артефакты, не вписывающиеся в классическую историческую парадигму. Подобные находки ставят под сомнение официальную историю всего человечества. Такие открытия довольно сильно смущают представителей официальной исторической науки, поэтому в своем большинстве их стараются не показывать широкой публики, пряча в глубоких подвалах и запасниках различных архивов и музеев. Однако, есть и такие артефакты, существование которых скорее похоже на сказку, чем на реальность. Подобные вещи становятся предметом секретных исследований и про их существование становится известно исключительно по случайному стечению обстоятельств.

Находка тысячелетия

Дата 1 сентября 1914 год вошла в мировую историю, как начало одной из наиболее кровопролитных войн в истории человечества, получившей наименование Первая мировая война. Большинство населения планеты знают про эти трагические страницы истории. Однако, только единицы знают о том, что в этом же году произошло открытие, способное перевернуть наше представления о происхождении человечества.

В январе 1914 года в газете под названием «Новое время» были опубликованы результаты экспедиции русской исследовательской миссии, которая проводила исследования в Средиземном море возле островов Лесбос, Родос и Крит. Согласно отчетам, опубликованным в вышеназванной газете, были обнаружены таинственные таблички, изготовленные из неизвестного материала, а также саркофаг без каких-либо надписей. Необходимо отметить, что ажиотаж в отношении этих находок в научной среде был очень сильным. Тем не менее, дальнейшее исторические события, то есть война и революция на несколько десятилетий вычеркнули из среды научных интересов эти находки.

Новый след таинственных артефактов

Особое внимание ученые начали уделять загадочным табличкам, поднятым со дна Средиземного моря, лишь в 1930 году. Необходимо отметить, что советским ученым наконец-то удалось определить состав металла, из которого были изготовлены артефакты. После длительных анализов, был сделан вывод, что таблички состоят из чистейшего титана. Данный факт вызвал не только удивление, но и огромное количество вопросов. Ведь металл титан был открыт лишь в 1825 году и только к началу 1920 годов голландские ученые смогли достичь высокой прочности металла, устойчивости кристальной структуры и минимизировать количество различных других компонентов.

Вопрос относительно датировки находок вызвал немало споров в научной среде. Практически идеальное состояние табличек вводила в заблуждение многих исследователей. Ведь доподлинно известно, что металл в активной соленой среде быстро теряет свои свойства. Но с этими табличками этого, по каким-то неизвестным причинам, не произошло. Еще большую загадку представляли собой знаки, изображенные на артефактах. Лучшие криптологи и лингвисты пришли к заключению о том, что подобной лингвистической системы не существуют и все знаки – это беспорядочный набор символов.

Лемурия: миф или реальность?

Спустя 10 лет советским ученым удалось расшифровать текст, высеченный на артефактах. В 1940 году был окончен полный перевод всего текста, исходя из содержимого, следует, что артефакт доказывал существование таинственной Лемурии. В надписях говорилось, что в саркофаге похоронен один из величайших жрецов, постигший тайну вечной жизни и бессмертия и он оживет, когда придет время, чтобы открыть эту тайну всему человечеству. Интересно, что в правительстве страны заинтересовались этим, казалось бы, нелепым текстом.

При НКВД была создана специальная группа, возглавляемая генералом Нифёдовым О.А., который должен был заниматься изучением возможностей получения бессмертия для руководства страны. Все разработки в данном направлении были под строжайшей засекреченностью. К сожалению, на сегодняшний день, неизвестно насколько далеко продвинулись советские ученые и специалисты секретных служб НКВД, но достоверно известно, что буквально спустя полгода генералу Нифёдову было пожаловано новое армейское звание.

Секретная лаборатория во Львове

В срочном порядке в городе Львове, находящемся на территории современной Украины, начались проводиться масштабные подземные постройки в катакомбах под городом. Масштабы постройки специальных объектов достоверно неизвестны, но из рассекреченных архивов НКВД (КГБ), следует, что в данном строительстве принимало участие более 70000 осужденных. Именно в этих подземельях и специальных лабораториях происходило исследование загадочного саркофага, который ученые пытались вскрыть.

На данный момент доподлинно неизвестно смогли ли ученые продвинуться в своих исследованиях, но в феврале 1941 года генерал Нефёдов срочно покидает Львов и отправляется в Москву, где встречается лично с самим Иосифом Сталиным и в течение 4 часов беседует с ним один на один. Из чего можно сделать предположение, что результаты исследования Нифёдова удовлетворили Иосифа Виссарионовича.

Спустя несколько месяцев начинается Вторая мировая война, город Львов, оказывается, захвачен немецкими войсками. Среди описей трофеев и захваченных ценностей нет упоминания о саркофаге. В списках военнопленных не значится фамилия Нифёдова.

Возникает вопрос, что произошло с таинственным артефактом, и куда подевался человек, отвечающий за исследования и хранение этой реликвии? Про эвакуацию не может быть и речи, ведь Жуков Г. К. в своих мемуарах, сообщает, что первые бомбы упали на Львов с 5:00 утра 22 июня 1941 года и в дальнейшем город ежечасно подвергался авиационным налетам вплоть до того момента, как 29 июня 1941 немецкие войска захватили город. В столь напряженной боевой обстановке вывозить грузы особой важности, руководству исследовательского центра, было крайне тяжело. Исходя из создавшейся ситуации, можно сделать вывод, что артефакты остались во Львове.

Организация «Наследие предков» присвоила артефакт?

Картину происходящего можно восстановить по мемуарам ефрейтора одного из пехотных подразделений немецкой армии входивших в состав группировки армии «Юг». Карл Шмидт вспоминает, что их подразделение входило в состав штурмовой роты, и было наиболее боеспособным во всей дивизии.

В разгар боевых действий по захвату центра города его подразделение получает приказ, непосредственного от полковника Баунса, вернуться на окраину города и там дожидаться новых распоряжений. Ефрейтор вспоминает, что как только их подразделение было переброшено на занятую окраину города, им были выданы противогазы и отдан приказ зачистить подземные катакомбы, которые перед этим были обработаны газом «Зарином». Под городом немецким войскам было оказано ожесточенное сопротивление, несмотря на то, что отравляющие газы были использованы еще несколько раз, сопротивление не удавалось сломить. Использование огнеметов и ручных гранат было строжайше запрещено командованием, поэтому немецкие войска несли ощутимые потери. Из воспоминаний рядового Вильгельма Бенцлера следует, что немецким войскам противостояли хорошо вооруженные и подготовленные отряды НКВД, которые всеми силами старались остановить продвижение противника вглубь катакомб. Особое сопротивление было оказано пехотным частям Вермахта на подземной станции, когда немецкие солдаты атаковали эшелон, готовящийся к отправке.

Как только подземная станция была отбита у советских солдат, немецкие войска получили приказ остановить наступление и занять оборону. Вильгельм сообщает, что через некоторое время появился высокопоставленный рейх канцелярии, в коричневой партийной форме, в сопровождении охраны из солдат СС. Они обследовали вагоны и спустя некоторое время извлекли и понесли на поверхность предмет напоминающий гроб. Вильгельм уловил едва заметную особенность экипировки загадочной группы солдат, у всех присутствовали небольшие вещи зеленого цвета, а главный среди них имел перчатки зеленого цвета.

Что же произошло?

Некоторые западные и отечественные исследователи «Аненербе» и оккультных практик Третьего Рейха, такие как Оноприенко А.Я., Бейджент М., Брюсов В., Воронин Д.Г., считают, что артефакт попал в руки нацистов и уже в «Аненербе» продолжались исследования этого таинственного саркофага. К сожалению, дальнейшая судьба этого загадочного предмета неизвестная, смогли ли ученые из Рейха открыть его, и что было в нем обнаружено навсегда останется загадкой для человечества.

Достоверно известным остается только одно, что саркофаг и титановые пластины существовали, к ним был проявлен необычайный интерес со стороны руководителей СССР, что артефакт старались защитить от немецких войск, но уничтожать не осмелились. В тоже время командование Вермахта, не считаясь с потерями, стремится захватить саркофаг и для его транспортировки приезжает высокопоставленный чиновник. В тоже время, почему лабораторию для исследования содержимого саркофага было необходимо строить так близко к границе другого государства? Вопросов остаётся очень много, и мы будем надеяться, что в ближайшем будущем получим ответы на них.

Источник: http://tainy.net/