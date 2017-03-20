Интересный тест Зигмунда Фрейда — узнай себя!

Одно из основных правил — это писать то, что Вы чувствуете и что ПЕРВОЕ приходит в голову. Ничего страшного если на разные вопросы у Вас одни ответы.

НЕ ЧИТАЙТЕ ВСЕ СРАЗУ!

Читайте вопросы по очереди — зачем спешить, будет неправильно если смотреть следующий вопрос, не записав ответ на предыдущий.

Ну что, если ручка и листок бумаги перед вами, то начнем!

1. Ты всматриваешься в море?

(твое первое ощущение, можешь закрыть глаза…)

2. Ты идёшь по лесу и смотришь под ноги?(что чувствуешь, на вопросы не больше 30-40 секунд).

3. Видишь полёт чаек? (что ты при этом испытываешь, если быстрый ответ, хорошо идём дальше)

4. Табун лошадей? (пиши первое, что приходит в голову, не думай долго)

5. В пустыне стена с маленьким отверстием, за которым оазис? (вот в этом вопросе НУЖНЫ ТВОИ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ МЫСЛИ, что ты будешь делать)

6. Уставший в пустыне видишь по дороге кувшин с водой? (что ты делаешь, не чувства, а действия, это банально, но напиши на листочке)

7. Заблудился в лесу, вечер, увидел дом, в котором светит окно? (что делать собираешься, пиши)

8. Ты в тумане? (ДЕЙСТВИЯ, как ты себя поведёшь, пиши, это финиш)

Написали? Отлично!

А теперь смотрите «правильный ответы» от Зигмунда Фрейда.

РЕЗУЛЬТАТЫ: (Или что под этими вопросами имел ввиду Фрейд… )

1. Твоё отношение к жизни, эмоции, ощущения.

2. Твоё самочувствие в родной семье.

3. Твоё отношение к женщинам.

4. Твоё отношение к мужчинам.

5. Твоя основная жизненная стратегия,цель. Как решаешь свои проблемы.

6. Твоя sекsуальная избирательность. Выбор партнёра.

7. Твоя готовность к замужеству/женитьбе.

8. Твоё отношение к смерти.

Источник — esotericblog.ru