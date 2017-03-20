Интересный тест Зигмунда Фрейда — узнай себя!

Одно из основных правил — это писать то, что Вы чувствуете и что ПЕРВОЕ приходит в голову. Ничего страшного если на разные вопросы у Вас одни ответы.
НЕ ЧИТАЙТЕ ВСЕ СРАЗУ!
Читайте вопросы по очереди — зачем спешить, будет неправильно если смотреть следующий вопрос, не записав ответ на предыдущий.
Ну что, если ручка и листок бумаги перед вами, то начнем!
1. Ты всматриваешься в море?
(твое первое ощущение, можешь закрыть глаза…)
2. Ты идёшь по лесу и смотришь под ноги?(что чувствуешь, на вопросы не больше 30-40 секунд).
3. Видишь полёт чаек? (что ты при этом испытываешь, если быстрый ответ, хорошо идём дальше)
4. Табун лошадей? (пиши первое, что приходит в голову, не думай долго)
5. В пустыне стена с маленьким отверстием, за которым оазис? (вот в этом вопросе НУЖНЫ ТВОИ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ МЫСЛИ, что ты будешь делать)
6. Уставший в пустыне видишь по дороге кувшин с водой? (что ты делаешь, не чувства, а действия, это банально, но напиши на листочке)
7. Заблудился в лесу, вечер, увидел дом, в котором светит окно? (что делать собираешься, пиши)
8. Ты в тумане? (ДЕЙСТВИЯ, как ты себя поведёшь, пиши, это финиш)
Написали? Отлично!
А теперь смотрите «правильный ответы» от Зигмунда Фрейда.
РЕЗУЛЬТАТЫ: (Или что под этими вопросами имел ввиду Фрейд… )
1. Твоё отношение к жизни, эмоции, ощущения.
2. Твоё самочувствие в родной семье.
3. Твоё отношение к женщинам.
4. Твоё отношение к мужчинам.
5. Твоя основная жизненная стратегия,цель. Как решаешь свои проблемы.
6. Твоя sекsуальная избирательность. Выбор партнёра.
7. Твоя готовность к замужеству/женитьбе.
8. Твоё отношение к смерти.
Источник — esotericblog.ru