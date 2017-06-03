Интересный психологический тест-предсказание

Психологи научились ПРЕДСКАЗЫВАТЬ будущее. Узнайте, что вас ждет, с помощью этого теста.

Сначала ответьте на 9 вопросов и запишите ответы на листе бумаги:

Выберите один цвет – желтый, голубой, красный, зеленый или черный Первая буква вашего имени Месяц вашего рождения Черный или белый? Назовите кого-нибудь из своего окружения, кто принадлежит к одному полу с вами. Ваше любимое число. Что вы больше любите – ездить или летать? Озеро или океан? Загадайте желание.

1. Выбранный цвет:

желтый – вы счастливый человек, который утешит любого, кому плохо;голубой – вы импульсивны и постоянно ждете внимания и ласк от любимого человека;

красный – ваша жизнь полна любви, а вы очень энергичны;

зеленый – вы довольно спокойная личность, которой чужда агрессия;