Интересный психологический тест-предсказание

Психологи научились ПРЕДСКАЗЫВАТЬ будущее. Узнайте, что вас ждет, с помощью этого теста.
Сначала ответьте на 9 вопросов и запишите ответы на листе бумаги:
- Выберите один цвет – желтый, голубой, красный, зеленый или черный
- Первая буква вашего имени
- Месяц вашего рождения
- Черный или белый?
- Назовите кого-нибудь из своего окружения, кто принадлежит к одному полу с вами.
- Ваше любимое число.
- Что вы больше любите – ездить или летать?
- Озеро или океан?
- Загадайте желание.
1. Выбранный цвет:
желтый – вы счастливый человек, который утешит любого, кому плохо;голубой – вы импульсивны и постоянно ждете внимания и ласк от любимого человека;
красный – ваша жизнь полна любви, а вы очень энергичны;
зеленый – вы довольно спокойная личность, которой чужда агрессия;
черный – вы достаточно агрессивны и являетесь консерватором.
2. Первая буква имени:
А-К – ваша жизнь полна дружбы и любви;
Л-Р – ждите нежданного поворота в личной жизни;
С-Я – вас ждет везение в любви.
3. Месяц рождения:
Янв-Март – вас ждет хороший год и внезапная влюбленность;
Апр-Июнь – вас ждет бурный и недолгий роман, который вы запомните на всю жизнь;
Июль-Сент – год будет удачным и принесет важную перемену, которая повлияет на все;Окт-Дек – вас ждут трудности на личном фронте, но в итоге вы обретете свою любовь.
4. Выберите цвет:
Черный – вас ждут серьезные перемены в жизни, которые будут казаться сложными, однако вскоре вы станете благодарить за них судьбу.
Белый – у вас есть друг, который сделает для вас все, что сможет, но, возможно, вы об этом и не подозреваете.
5. Человек, которого вы назвали – ваш ближайший друг.
6. Число, названное вами – количество настоящих друзей, которые будут в вашей жизни.
7. Что вы больше любите:
Ездить – вы не любите перемен.
Летать – вы обожаете приключения.
8. Что вы выберете:
Озеро – вы верны своему любимому человеку и друзьям.
Океан – вы умеете дарить людям радость, но вы очень непредсказуемы.
9. Загаданное желание:
Ваше желание сбудется быстрее, если вы поделитесь этим тестом со своими друзьями.
Источник – women-page.ru