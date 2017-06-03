Интересный психологический тест-предсказание

Психологи научились ПРЕДСКАЗЫВАТЬ будущее. Узнайте, что вас ждет, с помощью этого теста.

Сначала ответьте на 9 вопросов и запишите ответы на листе бумаги:

  1. Выберите один цвет – желтый, голубой, красный, зеленый или черный
  2. Первая буква вашего имени
  3. Месяц вашего рождения
  4. Черный или белый?
  5. Назовите кого-нибудь из своего окружения, кто принадлежит к одному полу с вами.
  6. Ваше любимое число.
  7. Что вы больше любите – ездить или летать?
  8. Озеро или океан?
  9. Загадайте желание.

1. Выбранный цвет: 

желтый – вы счастливый человек, который утешит любого, кому плохо;голубой – вы импульсивны и постоянно ждете внимания и ласк от любимого человека;

красный – ваша жизнь полна любви, а вы очень энергичны;

зеленый – вы довольно спокойная личность, которой чужда агрессия;

черный – вы достаточно агрессивны и являетесь консерватором.

2. Первая буква имени:

А-К – ваша жизнь полна дружбы и любви;

Л-Р – ждите нежданного поворота в личной жизни;

С-Я – вас ждет везение в любви.

3. Месяц рождения:

Янв-Март – вас ждет хороший год и внезапная влюбленность;

Апр-Июнь – вас ждет бурный и недолгий роман, который вы запомните на всю жизнь;

Июль-Сент – год будет удачным и принесет важную перемену, которая повлияет на все;Окт-Дек – вас ждут трудности на личном фронте, но в итоге вы обретете свою любовь.

4. Выберите цвет:

Черный – вас ждут серьезные перемены в жизни, которые будут казаться сложными, однако вскоре вы станете благодарить за них судьбу.

Белый – у вас есть друг, который сделает для вас все, что сможет, но, возможно, вы об этом и не подозреваете.

5. Человек, которого вы назвали – ваш ближайший друг.

6. Число, названное вами – количество настоящих друзей, которые будут в вашей жизни.

7. Что вы больше любите:

Ездить – вы не любите перемен.

Летать – вы обожаете приключения.

8. Что вы выберете:

Озеро – вы верны своему любимому человеку и друзьям.

Океан – вы умеете дарить людям радость, но вы очень непредсказуемы.

9. Загаданное желание:

Ваше желание сбудется быстрее, если вы поделитесь этим тестом со своими друзьями.

Источник – women-page.ru

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