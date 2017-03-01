Инопланетяне здесь и удерживают нас в карантине

Инопланетяне неоднократно посещали Землю и удерживают в «карантине» весь род человеческий, следует из невероятных заявлений выдающегося уфолога Стэнтона Фридмана.

Ядерный физик Стэнтон Фридман сказал, что инопланетяне неоднократно бывали на нашей планете, но пока не намерены раскрывать себя.

Канадский эксперт говорит, что «нет ни тени сомнения», что на Землю прибыли иностранцы, но они скрываются от наших правительств и служб безопасности во всем мире.

82-летняя лидирующая фигура в сообществе уфологов, Фридман и ранее работал над многочисленными высоко секретными проектами для американской аэрокосмической корпорации McDonnell Douglas.

Он сказал Daily Star Online: «У нас достаточно доказательств, чтобы говорить без тени сомнения, что планета Земля посещается [инопланетянами]».

«Они держатся вдали от людей, потому что кто хотел бы, чтобы в мире был беспорядок? Была бы массовая паника и бедствие.

«Если они (инопланетяне) хотели бы заявить о себе, они легко бы это сделали».

Он считает, что существует множество доказательств существования инопланетян, ссылаясь на примеры, когда ЦРУ выпускало отредактированные документы наблюдений НЛО.

Но г-н Фридман считает, что причина, по которой они остаются скрытыми, заключается в том, чтобы в конечном итоге изолировать людей на Земле и помешать им колонизировать космос.

«Я думаю, что они здесь. Я думаю, что они здесь, чтобы удерживать нас в карантине, препятствовать нам идти туда.

«С нашим послужным списком – не удивительно. Мы злые», — добавил он.

Его комментарии приходят в то время, как основатель Тесла миллиардер Элон Маск продолжает свой план по созданию гигантской цивилизации на Марсе в ближайшие пару десятилетий.

Но так же, как не желая вызвать панику среди широкой публики, г-н Фридман считает, что сообщения о разбитых космических кораблях и наблюдениях НЛО в свою очередь замалчиваются по другой причине.

Он сказал: «Первая страна, которая сможет воссоздать и тиражировать [инопланетные] технологии, будет всем заправлять, если они смогут это сделать.

«Это также политика, — США говорят — готовы ли мы что-нибудь выпустить, если русские этого не сделают или китайцы не сделают?».

Г-н Фридман, который много писал об инопланетянах и НЛО, описал эту культуру секретности как «Космический Уотергейт» в мире – упоминая скандал о сокрытии с президентом Никсоном в 1970-х годах.

Комментарий: Фридман прав — только не так, как он думает. Человечество пребывает в неведении относительно инопланетной реальности — не только из-за реакции, которую оно вызывает, но и потому, что мы — полезные средства для достижения их конечных целей, и мы не должны знать об этом. Наверное, нет морального ущемления со стороны наших «друзей», которые позволяют нам делать (или не делать) определенные вещи, если только это не поставит под угрозу нашу жизнеспособность как «человеческого ресурса».

Что касается того, чтобы быть в «карантине». Конечно. На протяжении тысячелетий нас удерживали в карантине осознанности. Но, возможно, все это изменится.

Источник: http://www.ufostation.net/