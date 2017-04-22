Инопланетяне и Черчилль

Недавно в средствах массовой информации появились сообщения о неизвестной ранее рукописи Уинстона Черчилля, в которой он рассуждал о возможности существования инопланетных цивилизаций. Это небольшое эссе, написанное британским премьер-министром почти 80 лет назад, предвосхитило многие научные и околонаучные идеи, к изучению которых человечество приступило лишь десятилетия спустя.

Джордано Бруно о множественности миров

В своих теоретических представлениях Черчилль опирался на известный принцип Коперника, пламенным сторонником и пропагандистом которого был Джордано Бруно. Коперник, развенчавший геоцентрическую систему мироздания Птолемея (в центре космоса — неподвижная Земля, а все небесные светила, в том числе Солнце и звезды, вращаются вокруг нее), сделал первый важнейший шаг к пониманию структуры Вселенной.

Джордано Бруно пошел значительно дальше. В своем труде «О бесконечности, вселенной и мирах», вышедшем в Лондоне в 1584 году, он прямо утверждал, что, кроме Солнца с вращающимися вокруг него планетами, есть и другие звездные системы, что их может быть поистине «бесконечное количество».

Кроме того, по мнению Бруно, Земля не является застывшим «актом творения», но подвержена различным, в том числе глобальным, изменениям. В течение огромных промежутков времени сама поверхность ее изменяется до неузнаваемости: «моря превращаются в континенты, а континенты — в моря».

За подобные идеи, в корне противоречащие Священному Писанию, Джордано Бруно поплатился собственной жизнью. После длительного заключения в тюрьме он был сожжен на костре в Риме на площади Кампо деи Фиори. Это произошло в 1600 году.

А в 2002 году папа римский Иоанн Павел II от имени всей Римско-католической церкви принес публичные извинения за казни, совершенные инквизицией. На площади Кампо деи Фиори в Риме еще в конце XIX века был установлен памятник с надписью «Джордано Бруно — от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжен костер».

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…

Казалось бы, от идеи множественности миров всего один шаг до понимания, что эти миры могут быть обитаемы. А раз так, на некоторых из них может существовать и разумная жизнь. Или даже более разумная и высокоразвитая, чем на Земле, потому имеющая возможность посетить Землю и другие планеты Солнечной системы.

Однако этот очевидный шаг был сделан широкой общественностью значительно позже Бруно, в XIX веке.

В XVI-XVIII веках такие мысли не могли возникнуть у широкой общественности хотя бы потому, что большинство обычных людей продолжали считать Землю плоской, а звезды — хрустальными лампадами в руках ангелов, облетающих ее ночью. Поэтому всякие странные объекты, иногда пролетающие над трудящимися на полях крестьянами, и неожиданные гости зеленовато-светящейся окраски, изредка заглядывающие в мастерские ремесленников, лавки торговцев и даже во дворцы знати, имели простое и понятное объяснение: привидения, ангелы, черти.

Последних, кстати, видели гораздо чаще, потому что зло, предчувствуя свое неминуемое поражение в близком уже (как считали тогда) Армагеддоне, гораздо более активно и нагло охотилось за душами людей.

Разумеется, ученые мыслили совершенно иначе, но их было немного, они совсем не стремились привлекать к себе внимание инквизиции. Ученым обитаемость иных миров не казалась фантастической, а возможность контакта с жителями соседних планет была захватывающей, но вполне выполнимой научной задачей.

Так, в начале XIX века немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс, желая установить контакте жителями Марса, предложил в самом большом лесном массиве Северного полушария — сибирской тайге — вырубить большой участок леса в форме правильного треугольника и засеять его пшеницей. Яркий желтый треугольник на темно-зеленом фоне, по его мнению, должны были заметить марсиане в свои мощные телескопы. Они бы поняли, что на Земле живут разумные существа, и нашли бы способ наладить с ними регулярное межпланетное сообщение.

Вообще, уверенность ученых того времени в том, что на Красной планете существует высокоразвитая цивилизация, была столь велика, что в 1900 году Французская академия наук учредила премию тому, кто первый вступит в контакт с жителями любой планеты, кроме Марса…

Фото НЛО и «голоса неба»

Однако самое широкое распространение и развитие тема контакта получила с изобретением фотографии и позднее -радиосвязи.

Считается, что первая достоверная (то есть не носящая каких-либо следов фотомонтажа или подделки) фотография НЛО была получена в 1870 году в Нью Тэмпшире (США).

Первые сведения о состоявшемся контакте с инопланетянами просочились в печать в США, когда в 1953 году НЛО, имеющий форму тарелки, якобы приземлился на одной из баз американских ВВС.

Первые «голоса неба» — радиосигналы от предположительно разумных существ из далеких звездных систем — были зафиксированы радиотелескопами Великобритании и США в 1967 году.

В настоящее время, кроме огромного количества рассказов очевидцев о встречах с инопланетянами, существует по меньшей мере несколько сотен фотографий НЛО, которые можно считать достоверными, и десятки записей «голосов неба» — сигналов от звезд в различных диапазонах волн, которые не вполне объяснимы с точки зрения современной науки и в принципе могут быть посланиями от других цивилизаций.

Рукописи не горят!

Уинстон Черчилль, всерьез размышлявший, как оказалось, над проблемой контакта, еще не имел в своем распоряжении подобных документальных доказательств.

Черчилль отличался весьма скептическим складом ума и не был склонен к пустому фантазированию. Кроме того, он изначально получил военное образование и никогда не занимался точными науками, в том числе астрономией и астрофизикой.

Тем не менее этот выдающийся политик, рационалист и реалист в полном смысле слова счел нужным уделить время и силы разрешению данной проблемы. Он записал свои мысли по этому поводу и даже подготовил записи к публикации.

Логика рассуждений Черчилля была, как обычно, безупречной. Ведь еще Джордано Бруно предположил, что число миров (звездных систем с планетами) может быть чуть ли не бесконечным. А из этого следует, что где-нибудь точно существует жизнь.

Во времена Черчилля некоторые ученые уже предполагали, что только в нашей Галактике могут быть миллионы планет размером с Землю. Черчилль особо отмечал, что для жизни, подобной земной, необходимо наличие воды в жидком состоянии и кислородной атмосферы — что, конечно, в разы уменьшает гипотетическое число планет, на которых может существовать жизнь, но все же их количество достаточно велико.

Далее, не всякая жизнь может развиться до уровня разумной. Но если даже число возможных обитаемых планет уменьшится еще в сотни раз, вероятность того, что где-то в Галактике существуют другие, отличные от нас, высокоразвитые цивилизации, вовсе не равна нулю.

А значит, установление контактов с ними тем или иным способом — лишь вопрос времени.

Исследователи, изучившие рукопись Черчилля, полагают, что она предназначалась для публикации в разделе «Популярная наука» в какой-нибудь из ведущих британских газет. Судя по всему, этому помешали стремительно развивающиеся события Второй мировой войны.

Но теперь ее счастливое (и, возможно, своевременное!) обнаружение в американском Национальном музее Уинстона Черчилля в штате Миссури позволяет пополнить ряды ищущих контакта такой авторитетной во всех отношениях фигурой, как Уинстон Черчилль.

Если уж он поверил в возможность контакта, то…

Привет с Земли

Сами земляне отнюдь не пребывают в пассивном ожидании контакта.

В 1962 году именно наша страна послала первое в истории космическое сообщение, содержавшее слова «Мир», «Ленин», «СССР». Сообщение было отправлено в сторону Венеры и зашифровано обычной морзянкой.

10 лет спустя началась уже массовая отправка сообщений иным мирам. Сообщения передавались двоичным кодом и содержали не только слова, но и картинки — фигура человека, строение атома, Солнечная система, телескоп и т.п. Предполагалось, что некоторые из этих сообщений могут достичь не только ближних к Солнцу звезд, но и дальних уголков Галактики.

Наконец, с Земли отправилось за пределы Солнечной системы несколько автоматических зондов, таких как «Пионер» и «Вояджер». Если они попадут в руки инопланетян, само их существование будет доказательством наличия разумной жизни на Земле. Но, кроме того, они несут на борту различную информацию о нашей планете, ее координаты относительно центра Галактики, приветствия инопланетянам и образцы земных искусств.

Источник: «Тайны XX века»