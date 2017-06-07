Инопланетяне ближе, чем мы думаем!

Константин Циолковский, ушедший из жизни почти сто лет назад, был повсеместно признанным учёным, автором многочисленных трудов по авиации и ракетостроению. Ценные идеи легендарного конструктора о строительстве аппаратов межпланетного сообщения пополнили сокровищницу человеческой культуры, хоть и не успели воплотиться в реальность при его жизни, но нашли широкое применение у последователей и потомков.
Этот великий человек – основоположник космонавтики, но несмотря на явное признание заслуг Циолковского в Советское время, его книги почти не публиковались, и их невозможно было найти в библиотеках страны. Гениальные идеи надёжно были скрыты от широкой аудитории, похороненные в недрах советских спецслужб.
В чём причина подобной таинственной засекреченности? Работы учёного, конечно, представляли собой государственную тайну, но и содержали мысли и высказывания, не сочетающиеся с духом времени. Так, легендарный деятель науки Циолковский впервые высказал идею о существовании разумной жизни на других планетах, но это совсем не тайна. Он слыл мечтателем, являлся автором научной фантастики. Но это не преступление! Что недозволенного и запретного содержалось в его идеях?
Среди уфологов находит всё большее распространение версия, что рассказы Циолковского об инопланетянах совсем не смелая выдумка. Многие всерьёз считают, что основоположник земной космонавтики состоял в контакте с иными цивилизациями. Каковы же подтверждения? Так, например, собственные слова учёного о руководстве над ним высших сил. К примеру, такое признание Циолковский сделал в неопубликованной работе, написанной в Боровске ещё в конце XIX столетия. В этой рукописи, сохранившейся в архиве Академии наук, он делится впечатлениями о странных видениях, им наблюдаемых. Свидетелем контакта оказалась его жена, а рассказы об этом подтверждены его другом Александром Толмачевым.
Нечто, сначала принявшее форму эфемерного четырёхконечного креста, далее превратилось в фигуру человека. Пойдя навстречу необъяснимому, молодой учёный явственно расслышал чёткие громкие звуки, хотя с рождения был почти глухим на одно ухо. Звучание напоминало малиновый перезвон. Это событие настолько впечатлило Циолковского, что предрешило его судьбу. В более зрелые годы он не переставал заявлять о том, что вся история человечества полнится следами пришельцев.
Пророчества Циолковского
Рукописи отца ракетостроения, свидетельства его близких и друзей, конечно, способны вызвать интерес. Но не только такие факты из жизни учёного являются подтверждением незримого присутствия в его жизни разумного руководства. Представители высокоразвитой цивилизации снабжали Циолковского ценной информацией, давшей толчок развитию земной космонавтики, а также другими сведениями о загадках Вселенной.
Являясь автором повести «На Луне», этот великий учёный оказался ещё и провидцем многих явлений и фактов. Описывая в своём фантастическом произведении лунный ландшафт; виды планеты Земля с поверхности её спутника; влажность воздуха и температуру на Луне, он вдавался в поразительные тонкости и детали, доступные только очевидцу. Они подтвердились лишь гораздо позднее, когда до спутника нашей планеты добрался, вступив на его поверхность, первый луноход.
В этой же книге Циолковский высказал предположение об искусственном происхождении Луны, а также о существовании внутри неё разумной жизни, характеризующейся высоким уровнем технического, культурного и духовного развития. Со слов учёного писателя, видимая поверхность Луны, кажущаяся безжизненной, является лишь защитой жителям маленькой планеты от угроз, таящихся в глубинах космоса. Ныне подобная идея нашла подтверждение в умах современные учёные, хотя пока неопровержимых доказательств существованию живых существ внутри спутника нашей планеты земная цивилизация не может предоставить.
Синяя папка КГБ
Рассекречивание архивов КГБ привело к обнародованию информации об явной заинтересованности сотрудников спецслужб советского времени проблемами НЛО. В то время, когда населению СССР недвусмысленно давали понять, что никаких неопознанных объектов внеземного происхождения существовать просто не может, пресекая различны толки и домыслы по данному поводу, все действия сотрудников КГБ доказывали совершенно обратное. Вина за наличие на территории страны летающих технических устройств, кажущихся подозрительными и вызывающих всеобщий интерес, перекладывалась на ЦРУ, якобы заполонившее СССР устройствами для шпионажа. А всех инакомыслящих немедленно привлекали к ответственности за антисоветскую агитацию.
Однако, сбор информации, касающейся НЛО, вёлся со всей тщательностью. Свидетельством тому являются конфискованные материалы уфолога Зигеля, сенсационное выступление по телевидению которого стало толчком к началу массовой фиксации сведений о неопознанных объектах.
Со слов помощника главы КГБ Синицына, в некой синей папке, показанной ему однажды шефом, он, к своему удивлению обнаружил рапорты и доклады офицеров о необъяснимых и настораживающих паранормальных явлениях. В каждом из документов был рассказ о таинственных встречах, касающихся НЛО. Интереснейшими сведениями были заполнены 121 страница печатного текста.
ЦРУ раскрывает свои секреты
В отличие от советских спецслужб, ЦРУ рассекретило свои архивы по собственной инициативе, выложив данные в открытом доступе в интернете. Часть из них касается «летающих тарелок». Правда, любители таинственного были несколько разочарованы. Большинство из описанных случаев были и до этого хорошо известны. Другие «контакты» вполне можно, при желании, объяснить обыденными явлениями. Неопознанные объекты в опубликованных фактах кажутся: сбившимися с курса самолётами, аэрозондами, метеоритами; облаками, испускающими отражённый свет; явлениями, вызванными температурной инверсией и световой аберрацией.
По поводу этого общественность начала высказывать крайнее недовольства. Люди уверены, что часть архивных данных намеренно скрыта. В настоящее время, когда огромное количество пользователей имеют в своём распоряжении фото и кино аппаратуру прекрасного качества или, на худой конец, мобильный телефон, отрицать существование НЛО становится всё труднее. Бессчётное число снимков и роликов, которые обычные люди выкладывают в интернет, упрямо свидетельствуют об обилии необъяснимых паранормальных явлений. И правительствам мировых держав становится невозможно скрывать присутствие на Земле пришельцев.
Гитлера похитили инопланетяне?
Высказываются мнения, что Адольф Гитлер являлся посланником и исполнителем воли могущественной, но, имеющей о морали весьма своеобразное представление, цивилизации. Целью гуманоидов был геноцид и истребление землян. Приверженцы этой теории считают, что самоубийство вождя фашистов – чистой воды мистификация. После победы над Германией Гитлер остался жив, просто его похитили инопланетяне.
Подтверждений подобному, конечно, не имеется. Однако, болезненное увлечение фюрера и его окружения различного рода мистическими и оккультными явлениями общеизвестна. Мечта о воинственных голубоглазых блондинах, сверхлюдях, держащих в своих руках власть над миром, совсем не родилась на пустом месте.
Глава Третьего рейха считал немцев потомками атлантов, выживших после катастрофы и гибели их континента, а потом переселившихся в Европу. Мало того, он всюду искал этому документальные подтверждения. Существовала целая организация «Аненербе», которая этим занималась. Кроме того, в обязанности данной спецслужбы входил сбор сведений о паранормальных явлениях. Данные о таинственном составили огромный архив, а все интересные случаи были тщательно зафиксированы.
Гитлер всерьёз полагал, что потомки атлантов, «истинные арийцы», нашли себе пристанище внутри планеты Земля, где их цивилизация и поныне успешно существует, развивается и действует. Имелись ли факты для такой убеждённости – судить трудно. Но для розыска подземных жителей была организованна ни одна экспедиция.
Гипотеза об инопланетной помощи Гитлеру весьма сомнительна. Однако, вряд ли появилась совсем уж на пустом месте. Ведь германские технологии того времени действительно бурно развивались. Нацисты покорили самый суровый материк на планете – Антарктиду, организовав для его изучения множество научных экспедиций. Они построили «летающие диски», почти изобрели машину времени. В конце концов, фрицы завоевали пол мира. Не иначе что этому содействовали инопланетяне!
Источник: tainy.net