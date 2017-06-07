Инопланетяне ближе, чем мы думаем!

Константин Циолковский, ушедший из жизни почти сто лет назад, был повсеместно признанным учёным, автором многочисленных трудов по авиации и ракетостроению. Ценные идеи легендарного конструктора о строительстве аппаратов межпланетного сообщения пополнили сокровищницу человеческой культуры, хоть и не успели воплотиться в реальность при его жизни, но нашли широкое применение у последователей и потомков.

Этот великий человек – основоположник космонавтики, но несмотря на явное признание заслуг Циолковского в Советское время, его книги почти не публиковались, и их невозможно было найти в библиотеках страны. Гениальные идеи надёжно были скрыты от широкой аудитории, похороненные в недрах советских спецслужб.

В чём причина подобной таинственной засекреченности? Работы учёного, конечно, представляли собой государственную тайну, но и содержали мысли и высказывания, не сочетающиеся с духом времени. Так, легендарный деятель науки Циолковский впервые высказал идею о существовании разумной жизни на других планетах, но это совсем не тайна. Он слыл мечтателем, являлся автором научной фантастики. Но это не преступление! Что недозволенного и запретного содержалось в его идеях?

Среди уфологов находит всё большее распространение версия, что рассказы Циолковского об инопланетянах совсем не смелая выдумка. Многие всерьёз считают, что основоположник земной космонавтики состоял в контакте с иными цивилизациями. Каковы же подтверждения? Так, например, собственные слова учёного о руководстве над ним высших сил. К примеру, такое признание Циолковский сделал в неопубликованной работе, написанной в Боровске ещё в конце XIX столетия. В этой рукописи, сохранившейся в архиве Академии наук, он делится впечатлениями о странных видениях, им наблюдаемых. Свидетелем контакта оказалась его жена, а рассказы об этом подтверждены его другом Александром Толмачевым.

Нечто, сначала принявшее форму эфемерного четырёхконечного креста, далее превратилось в фигуру человека. Пойдя навстречу необъяснимому, молодой учёный явственно расслышал чёткие громкие звуки, хотя с рождения был почти глухим на одно ухо. Звучание напоминало малиновый перезвон. Это событие настолько впечатлило Циолковского, что предрешило его судьбу. В более зрелые годы он не переставал заявлять о том, что вся история человечества полнится следами пришельцев.