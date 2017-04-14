Инок Варсонофий о войне в Украине и Сирии

Затянувшиеся кровопролития в Украине и Сирии заставляют людей искать ответ за животрепещущий вопрос – когда же все это безумие закончится и, главное, как закончится? Сегодня немало пророков и экстрасенсов говорят по этому поводу, вот только доверять всем этим предсказаниям в большинстве случаев не хочется: уж слишком они противоречивы и словно написаны журналистами средней руки – на повестку дня. А некоторые «пророчества» и вовсе похожи на заказные статьи…

Однако о Сирии и Украине говорили и великие пророки, например, Ванга. Другое дело, что ее предсказания часто носили символический характер, их было нужно еще правильно истолковать. Особенно это касается Сирии, где, по словам болгарской провидицы, победитель окажется совсем не тот. Как это понимать? В этом случае легче трактуются ее слова о том, что падение Сирии будет предвестником прихода в мир нового мессии и, наконец, установления на Земле мудрого миропорядка. При этом заметим, что череду арабских войн, в том числе в Сирии, Ванга предсказала еще в прошлом веке, когда об этих кровопролитиях никто даже помыслить не мог, потому что ничего в мире не предвещало такого ужасного развития событий на международной арене (источник esoreiter.ru).

Уж скорее Украина после распада СССР «претендовала» на регион, где ничего хорошего произойти просто не может. А потому печальную судьбу этой страны предрекали многие оракулы, в том числе и почтенные старцы монастырей святой горы Афон. Они всегда знали о будущем многое, да редко делились своими знаниями, поскольку прекрасно понимали, что их слова-предвидения могут принести миру больше вреда, чем пользы.

Тем не менее, один из таких провидцев инок Варсонофий все же оставил после себя некоторые предсказания, в том числе о конфликте на Ближнем Востоке и в Украине. Незадолго до своей смерти он поведал паломникам, приходящим на гору Афон, что «на севере от Тавриды и на востоке от Средиземноморья скоро будет литься большая кровь». Эти слова инока стали сегодня столь интересными не только потому, что он точно угадал войны в Украине и Сирии, а по причине продолжения этого пророчества: «все зло начнется с Запада, но, как бы оно ни было хитро и коварно, его удастся победить».

Что ж, слова старца вселяют надежду, а в купе с пророчеством Ванги эта светлая надежда касается не только Сирии и Украины, но и нашего мира в целом, где так много зла и несправедливости. Настолько много, что восклицание, типа «когда же все это кончится», становится чуть ли не главной молитвой или мантрой для человечества…