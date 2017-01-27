Именно Трамп является последним 44-м президентом США

Сегодня многие американцы находятся в состоянии ожидания если не конца мира, то конца Америки. Дело в том, что много разного рода прогнозов и, в первую очередь, каббалистических, которые говорят о том, что 44-й Президент США – это последний Президент. Понятно, что вроде бы верить в этот оккультизм и не нужно, но всё дело в том, что в настоящее время мир контролируется как раз оккультными, сатанинскими, антихристовыми силами, которые следуют этим каббалистическим предсказаниям, как сценариями развития современного мира.

Исследователь Евгений Гигаури обращает внимание на то, что Говард Кливленд, тот самый, который открывал статую Свободы в Нью-Йорке, был одновременно двадцать вторым и двадцать четвёртым президентом США.

Кто не верит, см. сами — Стивен Гровер Кливленд (22 и 24 през. США, 1885-1889 гг + 1893-1897 гг) – следовательно Трамп – это 44-й президент Америки!

Поэтому, если считать по головам, то всего президентов в США было на сегодня — 43 человека. Отсюда, Дональд Трамп (фактически!) стал 44-м!

А то, что ждет США при последнем, 44-м президенте США, предрек еще Эдвард Кейси — признанный Пророк Америки и всего мира:

Иоанн Богослов в своем «Откровении» говорил о гибели самой могущественной, богатой и влиятельной страны в мире, которая распространяет везде и всюду идеологию греха и войны. Ей он пророчит распад на три острова. Правда, у него она называлась «Вавилон». Однако, не нужно быть чрезвычайно проницательным человеком, чтобы понять, какую империю он имел в виду.

Пророчества аббатисы и игуменьи Хильдегарды Бингенской, жившей 900 лет назад и почитавшейся за святую, тоже говорят о незавидной судьбе далекой нации. Еще сам американский континент не был открыт, а она уже тогда предсказывала великому народу, живущему за океаном, и земле, населенной разными племенами с различными цветами кожи, страшное землетрясение, приливные волны и ураганы, которые разорят все на своем пути. «Этому народу, — утверждает Учитель Церкви (такое почетное звание присвоено Хильдегарде), — предстоят большие несчастья на море – ведь почти вся эта земля уйдет под воду».

Эту судьбу предсказал Америке и наш монах Гиларон: «Из-за опустошительного землетрясения и наводнения великой империи за морем придет конец – от нее останутся лишь острова».

Если же анализировать последние события и учитывать то, что Дональд Трамп через дочь и внуков полностью находится под контролем Хабада, то есть о чем задуматься.

Кроме того, на хабадском сайте мошиах.ру 14 ноября, т.е. сразу после выборов президента США, было опубликовано сообщение «Полное раскрытие Всевышнего во время Освобождения», в котором говорится: «Истинное и полное Освобождение, которое должно наступить сейчас, будет по всем параметрам превосходить все предшествующие освобождения из изгнаний. Оно будет даже выше Исхода из Египта, который был временным — ведь через какое-то время снова наступило изгнание. А наше Освобождение будет вечным — после него уже не будет больше страданий в изгнании.

Об этом сказано в Талмуде, что после всех чудес (освобождений) есть страдания, кроме (освобождения, которое наступит) в будущем, после которого нет страданий. Кроме этого, во время будущего Освобождения произойдет раскрытие Сущности Всевышнего, как сказано об этом (Йешая 30:20): «И не будет более скрываться учитель твой»…»