Иконы с секретом

Наверное, многие слышали о чудотворных плачущих и кровоточащих иконах. Существует немало преданий об их чудесном обретении и обновлении. Но встречаются иконы, что обладают очень странными свойствами. Иногда это дело человеческих рук, а порой объяснить «аномалию» весьма сложно.

Тайный ад

В различных исторических источниках упоминаются адописные иконы. Они стали появляться на Руси в эпоху Средневековья. От обычных эти иконы отличались тем, что имели два слоя. Под каноническими образами Иисуса, ангелов и святых угодников скрывались изображения дьявола, чертей и сценок ада.

Как правило, иконописцы (тогда их называли богомазами) сначала наносили на основу грунт, рисовали картины ада, ждали, когда краска как следует высохнет, и вновь производили грунтовку. Поверх нее наносились традиционные христианские сюжеты. В некоторых случаях художник просто пририсовывал кому-нибудь из христианских персонажей рога или хвост и клал сверху на эту деталь слой краски, делая ее незаметной для глаз.

Впервые о такой иконе упоминается в житии Василия Блаженного, являющемся литературным памятником XVI века. Там описана следующая ситуация. Однажды у городских ворот выставили на всеобщее обозрение образ Богоматери. К нему выстроились толпы богомольцев. Однако Василий Блаженный, подойдя к иконе, не стал возносить ей молитвы, а бросил в образ камнем. Когда его спросили, почему он так поступил, юродивый ответил, что под верхним слоем краски скрыто изображение черта. Действительно, когда сняли краску, под ней оказался образ черта…

Если кто-то молился на такую икону, получалось, что он поклоняется не только Христу, но и дьяволу. Считалось, что такие иконы активно используются в черной магии.

Но по чьей же инициативе создавались подобные образы? По одной из версий, писать и распространять их могли старообрядцы, которые отказались принять петровскую реформу и стремились подорвать «новую» веру, связанную с греческими канонами. По другой версии, это могли делать поклонники ереси жидовствующих. Последние выступали против официальной религии, считая, что иконописные изображения являются, по сути, идолами, следовательно, поклонение им — идолопоклонничество. А это противоречит библейской заповеди: не делай себе кумира. Адописные иконы, по замыслу еретиков, должны были искоренить поклонение идолам.

Существовала и третья версия, согласно которой маги, староверы и еретики тут были ни при чем. Все дело было в мошеннических схемах, придуманных бродячими торговцами-коробейниками, которых в ту пору называли офенями. Они торговали в том числе и иконами. Если кто-то совершал по^пку, вскоре после ухода продавца к нему подходил другой коробейник и предлагал проверить икону. После того как обнаруживался скрытый слой с «адскими» рисунками, покупатель, понятное дело, старался избавиться от «дьявольского» образа, и тот вновь оказывался в руках торговцев, а денег лоху никто, конечно, не возвращал.

Святые и НЛО

Энтузиасты обращают внимание на то, что на некоторых старинных иконах и полотнах на религиозную тематику запечатлены образы, напоминающие современные описания неопознанных летающих объектов.

Так, в монастыре Высокие Деча-ны в Косове можно увидеть фреску «Распятие» 1350 года. В верхних правом и левом углах фрески находятся странные объекты сферической формы. Никаких воздушных шаров тогда еще не существовало.

Во флорентийском Палаццо Веккьо находится картина известного художника XV столетия Доменико Гирландайо «Мадонна со святым Джованнино». Над плечом Богоматери виден объект, напоминающий индийскую виману или летающую тарелку. На нее внимательно смотрят находящийся поодаль мужчина и пес, сидящий у его ног.

В базилике Нотр-Дам французского города Бон висит гобелен, который называют «Магнификат» (от Magnificat anima mea Dominum — фразы на латыни, открывающей евангельское славословие Девы Марии). Сюжет изображает жизнь Богородицы, а на заднем плане виден предмет, похожий, опять же, на «классическую» летающую тарелку…

В Лондонской национальной галерее находится картина «Благовещение со Святым Эмидием», написанная в 1486 году венецианским живописцем Карло Кривелли. Полотно предназначалось для алтаря францисканской церкви Благовещения в городе Асколи-Пичено, покровителем которого считался святой Эм иди й. От Святого Духа на картине отходит луч в сторону головы Девы Марии.

В церкви Сан-Лоренцо в Сан-Пьетро (Италия) имеется картина «Прославление евхаристии» работы художника Бонавен-туры Салимбени, написанная в 1600 году. На ней присутствует объект, от которого отходят антенны, как от спутника.

В кембриджском Музее Фииуильяма выставлено полотно голландского живописца Арента де Гелде-ра «Крещение Христа», написанное в 1710 году.

На картине в небе завис загадочный дискообразный объект, испускающий лучи в сторону Иоанна Крестителя и коленопреклоненного Христа.

Возможно, НЛО в далеком прошлом, когда люди верили в различные чудеса, не рассматривали как нечто из ряда вон выходящее. А пришельцев могли принимать за ангелов и святых… Все это прекрасно вписывалось в религиозные сюжеты.

Живая Богоматерь Гвадедупская

Пару лет назад ученые НАСА исследовали образ Божией Матери из Гваделупы, по многочисленным свидетельствам, обладающий необычными свойствами. Икона признана Римско-католической церковью нерукотворной, первое упоминание о ней относится к 1649 году. Оно содержится в записях Луиса Лассо де ла Вега. Он утверждает, что образ был написан в 1531 году. Приблизительно в это же время в Мексике был построен храм в честь Марии Гваделупской.

В начале XX века храм попытались взорвать, заложив бомбу с большим радиусом действия. Все вокруг оказалось разрушено, но икона осталась неповрежденной.

Об этой иконе говорят, что она является «живой». Ее поверхность теплая, кажется, что она пульсирует. Это и стало поводом для научного исследования.

Эксперты выяснили, что температура иконы составляет 36,6 градуса по Цельсию, то есть соответствует нормальной температуре человеческого тела. А прослушивание при помощи стетоскопа показало, что внутри образа действительно бьется пульс со скоростью 115 ударов в минуту. С такой частотой бьется сердце плода в материнской утробе.



Еще одной загадкой I оказался состав красок, которыми написана икона. Его так и не удалось идентифицировать. Не было выявлено ни одной краски растительного, минерального или животного происхождения. Похоже, что образ создавался вовсе не на Земле! Вот откуда, видимо, легенда о его нерукотворности.

Исследователи обратили внимание и на детали изображения. Так, руки Богоматери имеют разный оттенок: одна из них светлее другой. Ученые высказали предположение, что это указывает на единство человеческих рас. Крест на шее Девы Марии не является полностью каноническим: возможно, это символ внедрения христианства в культуру индейцев-ацтеков — коренных жителей Мексики.

Также специалисты провели офтальмологический анализ глаз Богородицы. Оказалось, что зрачки уменьшалась, когда к ним приближали свет, и увеличивались, когда свет убирали. То есть глаза нарисованной Мадонны реагировали на свет точно так же, как у живого человека.

Источник: «Тайны XX века»