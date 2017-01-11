И не Петух вовсе: 2017 — год Крадущегося Лиса по славянскому календарю

Славянский календарь мне всегда был по душе. Культура славянских народов была основана на гармонии с окружающей природой и животными, каждое животное было наделено определенной силой, способностями и знаниями, которые отображались посредством народных сказок, песен и обрядов в астрологическом цикле славян

Славяне — великий народ

Славянский календарь кардинально отличается от Восточного календаря, цикл в Славянском календаре продолжается не 12, а 16 лет и начинается год с 21 марта, то есть с дня весеннего равноденствия. Каждое 16-ое лето носило название Великое. 2017 год придет к нам под знаменем Крадущегося Лиса и обещает быть удачливым, интригующим, финансово выгодным.

Стоит отметить, что китайские символы встречи Нового года, гороскопы, атрибуты и прочее прочно вошли, а порой и полностью вытеснили из культур многих народов собственные новогодние традиции и обычаи. Ведь, например, славянские народы до 1700 года праздновали Новый год по своему календарю, имели различные традиции, обряды и обычаи встречи Нового года, а также каждый год имел свое название, символ и значение.

Цикл состоял из 16 годов, в отличие от восточной культуры, а датой Нового года был день весеннего равноденствия, то есть 21 марта. Поскольку в славянское культуре праздновали окончание холодной зимы и пробуждение всего живого, то Новый год превращался в Новое Лето.

Предстоящий 2017 год по славянскому календарю является годом Крадущегося лиса. Грядут перемены. Особенно для представителей, которые родились в год Крадущегося Лиса).

Но каждая медаль имеет свою обратною сторону.

Потому для некоторых год выдастся излишне наполнен интригами, недопониманием, переизбытком стрессов, изменчивых событий и скрытых умыслов.

Стоит быть предусмотрительными.

Под этим знаком рождаются люди с крайне загадочными, странными и переменчивыми судьбами, их вряд ли подкараулит монотонная жизнь, так как они весьма неординарные личности.

Еще они очень ловки, изобретательны, насмешливы, очень осторожны и предусмотрительны — они предпочитают все делать в тихую, не высовываясь (настоящие лисы, что сказать).

Это умелые интриганы, чрезвычайно серьезно относящиеся к своей жизни и умеющие добиваться поставленных целей. Натура лиса умна, проницательна и хитра, но с другой стороны изворотлива, не честна, не постоянна.

Введение Лиса в славянский гороскоп, говорит о том, что к данному животному наши далёкие предки относились с величайшим почтением за ловкость и сообразительность, но и с некоторой настороженностью, вследствие коварства и изменчивости.

Поэтому, соединив воедино все качества сего зверя, и добавив к ним яркую красно-рыжую палитру оттенков Лиса, древние славяне сотворили двоякий символ. Он стал отображением страшной стихии — разрушающей, но и одновременно созидающей — олицетворением Огня.

Год Крадущегося лиса наступит 21 марта 2017 года. Встречать Новое Лето можно также, как его встречали славяне: за праздничным столом со своими родными и близкими, дарили друг другу различные подарки, пели песни, водили хороводы.

Кто вы есть на самом деле?

Темный Сох (Лось) 1912 1928 1944 1960 1976 1992 2008

Жалящий Шершень (Оса) 1913 1929 1945 1961 1977 1993 2009

Притаившийся Лют (Волк) 1914 1930 1946 1962 1978 1994 2010

Огненная Векша (Белка) 1915 1931 1947 1963 1979 1995 2011

Жемчужная Щука 1916 1932 1948 1964 1980 1996 2012

Бородатая Жаба 1917 1933 1949 1965 1981 1997 2013

Дикий Вепрь (Кабан) 1918 1934 1950 1966 1982 1998 2014

Белый Филин 1919 1935 1951 1967 1983 1999 2015

Шипящий Уж 1920 1936 1952 1968 1984 2000 2016

Крадущийся Лис 1921 1937 1953 1969 1985 2001 2017

Свернувшийся Ёж 1922 1938 1954 1970 1986 2002 2018

Парящий Орел 1923 1939 1955 1971 1987 2003 2019

Прядущий Мизгирь (Паук) 1924 1940 1956 1972 1988 2004 2020

Кричащий Петух 1925 1941 1957 1973 1989 2005 2021

Златорогий Тур (Бык) 1926 1942 1958 1974 1990 2006 2022

Огнегривый Конь 1927 1943 1959 1975 1991 2007 2023

Темный Сох

Это первооткрыватель, ведущий за собой других, которому покровительствуют Высшие Силы. Тотем человека-непоседы, стремительного и гордого, не останавливающегося на достигнутых высотах, очень часто непонятого и непонятного близкому окружению. Чем меньше он будет сомневаться в своих затеях, и раздумывать, тем больше сможет дать этому миру.

Жалящий Шершень

Люди, рожденные в этот период очень активны, много суетятся и любят пошуметь. Шершни обладают сильной интуицией и целеустремленностью. Чтобы добиться поставленной цели они используют любые средства, не заморачиваясь моралью.

От рождения они имеют отличную память, чрезвычайно бережливы и ревнивы — своего никому никогда не отдадут, к тому же могут еще и прибрать чужое. Лидеры по натуре, любят ставить других на место, применяя при этом всю свою язвительность и остроту.

Притаившийся Лют

Люди большой силы, природной грации и умения находить выход из самой сложной жизненной ситуации. Они имеют кошачьи повадки, но при всей внешней своей мягкости и расслабленности могут проявить себя очень резко и внезапно, мгновенно мобилизоваться и показать свои когти и клыки.

Хотя сами не любят создавать и поддерживать порядок, но другим не прощают ни малейшего его нарушения. Обладая щедростью, терпением и добротой характера, не дадут даже близким сесть себе на шею или ограничить свою свободу. Для Люка существуют только те рамки, обязательства и ограничения, которые он сам для себя поставил.

Огненная Векша

Это знак человека, имеющего Высшую защиту. Рожденные в этот год чрезвычайно ловки и подвижны, , все время играют и слегка лукавят. Обладают живым умом — все схватывают на лету и мгновенно вникают в ситуацию, находя наилучший выход. Характер имеют нервный, часто подвержены перепадам настроения и депрессиям. В жизни рассчитывают только на себя, поэтому рано идут работать и создают семью.

Жемчужная Щука

Люди, рожденные в этот год, находятся под покровительством своих умерших предков. Это консерваторы и ортодоксы, наделенные внутренним покоем и уверенностью в своей правоте, поэтому в общении они прямы и откровенны.

Бородатая Жаба

Человек, обладающий природной мудростью для создания гармоничных взаимоотношений с миром. Умет ценить то, что имеет, очень хозяйственный, бережливый, скромный и аккуратный. Прекрасный семьянин и гостеприимный хозяин, особо не притязательный к своему окружению. Это консерватор не любящий перемен, обожающий свое комфортное «болото», и четко знающий чего он хочет от жизни.

Дикий Вепрь

Это очень бесстрашные люди, всегда готовые дать отпор всем, кого посчитают врагом. Они стремятся к первенству в том деле, которое их заинтересовало. После того, как желаемое достигнуто, обычно ищут уединения для отдыха и впадают в апатию.

В спокойном своем состоянии Вепри чрезвычайно разумны и не предпринимают бесперспективных действий. Люди этого типа обычно долго прицениваются и раскачиваются, после чего набрав инерцию, несутся к цели, сметая все на своем пути.

Белый Филин

Это человек живущий по своему собственному режиму, ведущий замкнутый образ жизни. Очень мнительный, загадочный и суеверный. В благоприятном окружении его таланты к экстрасенсорике могут раскрыться чрезвычайным образом. Найдя дружественную среду для своей деятельности, Филин способен свернуть горы.

Шипящий Уж

Это люди обладающие даром гармонизировать пространство вокруг себя. Они имеют философский склад ума, все тайное для них важнее явного. Немного скрытны, не любят много говорить, практичны, работоспособны и бережливы. К избранной цели идут настойчиво, но гибко и при возникновении неожиданных препятствий, подобно змее меняют кожу.

Крадущийся Лис

Это люди загадочной судьбы и полной приключениями жизни. Они ловки, изобретательны, насмешливы, хитроумны, глумливы, очень осторожны и предусмотрительны — они никогда не лезут на рожон, предпочитая все сделать в тихую или исподтишка. Это умелые интриганы, чрезвычайно серьезно относящиеся к жизни и умеющие добиваться своих целей.

Свернувшийся Ёж

Непредсказуемые, колючие, суетливые и шумные люди. Обладают прекрасной памятью и особой педантичностью к деталям. Очень надежные друзья и верные супруги.

Парящий Орел

Это миссионеры и реформаторы, одержимые идеалами и идеями. Характер имеют смелый, переменчивый и гордый, не терпят манипулирования и диктата, живут по своим правилам и законам. Очень аристократичны, в общении весьма щепетильны, в дружбе и любви обычно верны. Могут предугадывать грозящие неприятности.

Прядущий Мизгирь

Это человек клана, ему как воздух необходима поддержка родных и близких. Он любит и умеет объединять большие группы людей и создавать какие-либо организации. Очень властолюбив, чувствителен, умеет планомерно достигать поставленных целей, используя для этого весь свой незаурядный творческий потенциал. Мизгирь — хранитель традиций и домашнего очага, надежная опора семьи и общества.

Кричащий Петух

Люди, рожденные в этот период, резки и поспешны в своих суждениях и поступках, очень активны, бесстрашны и амбициозны. Стараются всегда быть на виду и на все имеют свое оригинальное мнение. Очень любят свой дом и детей.

Златорогий Тур

Люди этого года рождения гармонично сочетают в своем характере добродушие и ярость. Они любят покровительствовать слабым. Очень выносливы, упрямы и терпеливы, а в случае опасности проявляют незаурядную смелость и агрессию. Будут стоять на смерть за то, что им дорого.

Огнегривый Конь

Этот год активных и отважных, честных и исполнительных людей. Они очень талантливы, романтичны; выносливы и целеустремленны. Кони любят путешествия и экстремальный спорт, поэтому их очень редко можно застать дома, так как они постоянно куда-то спешат.