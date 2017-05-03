Хватит ли человечеству еды?

Стремительный рост населения последние 200 лет подводит человечество к проблеме, которую еще в начале XIX века описал Роберт Мальтус. Её суть заключается в том, что население Земли растёт гораздо быстрее, чем её способность это население прокормить. И, несмотря на то, что с тех пор прошло немало времени, а в сельском хозяйстве произошли целых две революции (одна, связанная с изобретением минеральных удобрений, вторая – с появлением механизации), позволивших чуть ли не на порядок увеличить его эффективность, проблема недостатка пищи у человечества остаётся.

Действительно, несмотря на все меры, число голодающих в мире с каждым днём растёт. В процентном соотношении создается иллюзия, что всё хорошо – если в начале XIX века голодающих было около 30% населения, а в наши дни эта цифра сократилась до 13%, однако общее число голодающих впечатляющее: около 900 млн. человек. И это только те, которые голодают, а если к ним добавить примерно 2.5 млрд. людей, не получающих весь необходимый рацион витаминов и питательных веществ и примерно 1.5 млрд., не имеющих доступа к чистой воде, картина получается просто ужасающая. По данным ВОЗ примерно 75% населения Земли живёт, испытывая, так или иначе, недостаток в каких-то продуктах или жизненно необходимых компонентах.

Человечество, вообще, стало интересоваться своими глобальными проблемами относительно недавно. Вопросы нашей выживаемости на общемировом уровне стали появляться не более 100 лет назад. Появилось множество комитетов и организаций, так или иначе связанных с прогнозированием будущего человечества и решением его основных проблем. Исчерпание ресурсов нашей планеты требует принятие решений от человечества уже сейчас.

В 1972 году Римскому клубу (международному аналитическому центру, занимающемуся анализом отношений человека и природы) был представлен доклад о возможных последствиях неконтролируемого роста населения планеты и потребления её ресурсов. В докладе были рассмотрены 12 сценариев будущего планеты в зависимости от предпринимаемых человечеством действий; срок прогнозирования составлял не более 200 лет, сценарии не предусматривали ядерной войны или космических катаклизмов. Результаты прогнозирования оказались весьма интересными. Несмотря на то, что ни один из сценариев не заканчивался полным вымиранием человечества, большинство из них сводилось к тому, что популяция людей, достигнув своего пика в течение ближайших ста лет, в последующие сто сократится на порядок из-за нехватки продовольствия и всемирного голода.

Компьютерная модель, используемая при этом анализе, дважды корректировалась, и дважды расчёт повторялся – один раз в 1992 году, второй в 2004. Результат тот же самый. Возможны всего два сценария, позволяющие человечеству сохранить свою популяцию и оставить уровень потребления прежним, но оба весьма неприятны для современного «сытого» общества. Эти сценарии подразумевают весьма серьёзное ограничение рождаемости, уменьшение загрязнений окружающей среды и ограничение на реализацию крупных финансовых проектов. Последнее подразумевает не вовлечение человечества в сомнительные авантюры глобального масштаба (например, повернуть реки Сибири вспять, построить гигантскую электростанцию в Сахаре и т.п.), поскольку финансовые потрясения иногда бывают не менее опасны, чем экологические.

У экологов существует забавный термин – «день экономического долга». Суть его заключается в том, что он показывает, в какой день года человечество использует все возобновляемые ресурсы Земли, которые она производит за 1 год. К возобновляемым ресурсам относятся, в первую очередь, восстановление кислорода из углекислого газа и очищение необходимого человечеству количества воды от загрязнений. Впервые экологический долг был отмечен в 1970 году и его день приходился на 29 декабря, то есть Земли не хватило двух дней, чтобы возобновить ресурс, потребляемый её биомассой (сюда входит не только человечество, но и все животные и растения нашей планеты). Уже к началу третьего тысячелетия день экономического долга сместился на 2 октября, а в настоящее время он приходится на 8 августа.

Если использование возобновляемых ресурсов будет идти теми же темпами, уже через 15 лет день экологического долга придётся на 30 июня, то есть всё, что планета обновит за год, мы израсходуем за полгода. Фактически это означает, что нам понадобятся две Земли, чтобы продолжать своё существование такими темпами, какими мы привыкли.