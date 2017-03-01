Хотите узнать, как вам действовать дальше? Выберите карту и узнайте предсказание от Ошо!

Чувствуете, что вы в тупике, и не знаете, как поступить в той или иной ситуации?

Наверное, вы знакомы с мудрыми наставлениями великого Ошо. Мысленно задайте себе волнующий вопрос и выберите карту. Ваш внутренний голос обязательно подскажет вам верный выбор. Предсказание ищите ниже.

Перестань думать, как бы получить любовь, и начинай отдавать. Отдавая, ты получаешь. Иного пути нет… Учитесь больше смеяться. Смех так же свят, как и молитва. Ваш смех раскроет в вас тысячу и одну розу. Наступает в вашей жизни такое время, когда вы отходите от драмы и людей, ее создающих. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеетесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно, и молитесь за остальных. Жизнь так коротка, проживайте ее не иначе как счастливо. Падать — часть жизни, подниматься на ноги — ее проживание. Быть живым — это подарок, а быть счастливым — это ваш ВЫБОР. Не ждите совершенства, и не просите, и не требуйте его. Любите обычных людей. Нет ничего плохого в обычных людях. Обычные люди — необычны. Каждый человек так уникален. Уважайте эту уникальность. Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте. Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливей… Не беги от самого себя, ты не можешь быть никем другим. Не борись ни с чем и не пытайся ни от чего бежать. Пусть всё происходит своим чередом. Сделайте ваш ум настолько зрелым, чтобы вы могли жить без смысла жизни, и при этом жить прекрасно. В чём смысл розы, или облака, проплывающего в небесах? Смысла нет, но какая потрясающая красота! Смысла нет… Река всё время течёт, и она даёт так много радости, что смысла не нужно. Птицы поют по утрам. В чём тут смысл? Достаточно просто дышать… Выйдите из головы и войдите в сердце. Меньше думайте и больше чувствуйте. Не привязывайтесь к мыслям, погрузитесь в ощущения… Тогда оживет и ваше сердце. Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать, но еще не поздно устремиться вперед, чтобы все правильно закончить. Посвятите жизнь прекрасному. Не посвящайте её отвратительному. У вас не так много времени, не так много энергии, чтобы растрачивать её впустую. Такую маленькую жизнь, такой маленький источник энергии просто глупо тратить на гнев, печаль, ненависть, ревность.

Источник — esotericblog.ru