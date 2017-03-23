Греческий гороскоп: каким Богом бы ты был(а) на Олимпе

Жители Древней Греции полагали, что каждым знаком Зодиака управляет свой бог. Все временные рамки греческого гороскопа в точности совпадают с традиционными, потому что римляне строили свою зодиакальную систему, ориентируясь именно на знания древнегреческих ученых.

А значит, уже знакомые нам Телец и Лев сперва именовались Голубем им Орлом, а Близнецы и Водолей соответственно Лирой и Павлином.

Однако, в отличие от римского гороскопа, который «грешит» строгостью и даже некоторой суровостью, греческий гороскоп настолько пронизан поэзией и ощущением праздника, что кажется, будто он действительно был создан с одобрения веселых, красивых и властных богов.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП СОВА (21.03 — 20.04)

Это символ богини Афины, которая считалась покровительницей людей, рожденных в этот месяц. Согласно греческому гороскопу, она появилась на свет из головы бога-вседержителя Зевса. Ее называли мыслью Зевса, осуществленной на практике.

Поэтому древние греки полагали, что рожденным под ее покровительством она дает мудрость и большие способности к реализации задуманного. Помимо этого богиня воительница наделяет своих подопечных смелостью и стойкостью в борьбе за высокие идеалы.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ГОЛУБЬ (21.04 — 20.05)

Он связан с богиней любви и красоты Афродитой. Афродита старше самого царя богов Зевса. Согласно греческому гороскопу, она — воплощение пронизывающей весь мир космической силы любви. Ей подчиняются все: и люди, и боги, и природа Земли. Наделяя подданных долей своей власти, она помогает им достичь совершенства в отношениях, а также дарит достаток и красоту.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ЛИРА (21.05 — 21.06)

Этот музыкальный инструмент принадлежал лучезарному богу Солнца и покровителю искусств Аполлону. Этот своенравный бог мог одной рукой подарить человеку талант, а другой лишить его признания; мог как исцелить недуги, так и наслать их. Такими же противоречивыми считались и люди, рожденные в его месяц.

Древние полагали, что им дано многое, но лишь если они не будут ветреными и легкомысленными. Согласно греческому гороскопу, главным в жизни для таких людей должна стать определенная цель на которой они должны полностью сосредоточиться.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ЧЕРЕПАХА (22.06 — 22.07)

Она считалась символом вестника богов Гермеса. Этот символ выражает скрытность и потаенность божества. Соединяя мир людей с мирами богов и мертвых, Гермес почти никому, за исключением героев, не покровительствует явно.

Прикасаясь своим магическим жезлом к человеку, он посылает сны и видения, через которые можно узнать волю богов. Согласно греческому гороскопу, Гермес дарует своим подопечным хорошую интуицию, позволяющую видеть «потусторонний подтекст событий, а также отмечает их печатью своей скрытности.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ОРЕЛ (23.07 — 23.08)

Царственная птица олицетворяет бога-вседержителя Зевса. Он — отец богов и людей, хозяин всех благ и причина всех несчастий. Добиваясь власти он победил много древних страшных чудовищ, относившихся к предыдущему поколению богов, и принес в мир плодородие, чувства радости, совести и стыда.

Но будучи сам неподвластен судьбе, он не знает судеб своих творений и может выяснить их, только воспользовавшись золотыми весами. Согласно греческому гороскопу, людям, рожденным в свой месяц он дарует благородство, справедливость и власть при условии, что все свои поступки они будут тщательно взвешивать.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ЛАРЕЦ (24.08 — 23.09)

Это собственность Деметры. Имя Деметра означает «земля». Ее почитали как дарительницу плодов, устроительницу порядка и мать, оберегающую свое дитя (Персефону — природу).

Согласно греческому гороскопу, рожденные под покровительством этой богини наделены хозяйственностью, хорошими организаторскими способностями, чувством долга и справедливости. Подобно Деметре, они также оче6нь привязаны к своим детям, мужу и родному дому.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ШЛЕМ (24.09 — 23.10)

Он посвящен божественному кузнецу Гефесту. Основа жизни мужественного Гефеста — это тяжелая работа: он верой и правдой служит богам. Гефест выковал сверкающие для Зевса и прекрасную шкатулку для Пандоры. Однако Гефест служит и простым смертным, обучая их разным ремеслам.

Лучших из рожденных в свой месяц Гефест делает подобными себе: они на земле «куют чертоги богов», то есть создают в этом мире новые идеалы, приближающие земную жизнь к гармонии небесного царства, своим примером обучая других. Но дается им все только тяжелым кропотливым трудом. Согласно греческому гороскопу, лениться им ни в коем случае нельзя.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ВОЛЧИЦА (24.10 — 22.11)

Она служит воинственному Аресу, считавшемуся богом войны. Он приносил смерть и разрушения, но в то же время он пылко любил Афродиту. У них родились дети: Гармония и Эрос (любовь), а также Фобос (страх) и Деймос (ужас).

Арес воплощает в себе страсть и чувственность и может подарить тем, кто находится под его покровительством, как счастье и страстную любовь, так и силу, способную все смести на своем пути. Согласно греческому гороскопу, для того, чтобы преуспеть в жизни этим людям нужно быть счастливыми в семейной жизни.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ГОНЧИЕ (23.11 — 21.12)

Они сопровождают богиню охотницу Артемиду — сестру близнеца Аполлона (их месяцы в годовом круге находятся друг против друга). Артемида выступает строгой защитницей порядка во всех его проявлениях: в природе, в людских отношениях и даже на Олимпе. люди.

Согласно греческому гороскопу, рожденные в ее месяц имеют призвание к духовному учительству, очень принципиальны и готовы преодолеть многие трудности во имя своих идеалов. Часто они, как и их покровительница, любят путешествия, приключения и дикую, первозданную природу.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП СВЕТИЛЬНИК (22.12 — 20.01)

Это символ Гестии, старшей сестры вседержителя Зевса. Она была покровительницей неугасимого огня, объединяющего мир богов, общество людей и каждую семью. В Древней Греции огонь в храме Гестии считался символом могущества и устойчивости всего государства.

Согласно греческому гороскопу, людям, появившимся на свет в этот период, дается способность всюду привносить совершенство, доводить любое начинание до идеала. Некоторых из них она делает замкнутыми, как бы «не от мира сего». Но зато они способны видеть скрытую, тайную суть вещей.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ПАВЛИН (21.01 — 19.02)

Он — любимая птица супруги Зевса — царственной Геры. Эта богиня нередко идет против своего супруга, проявляя самостоятельность, независимость и устраивая ему время от времени бурные сцены ревности.

Кроме того Гера покровительствует смелым и свободолюбивым людям. (Единственным героем, которого она невзлюбила, был Геракл, но именно благодаря ее вражде он и совершил все свои знаменитые подвиги.)

Гера — покровительница городов и городских жителей. Людям, рожденным в свой месяц, Гера придает свободомыслие, независимость, склонность к новаторству, неожиданным поступкам и любовь к бурной городской жизни. Согласно греческому гороскопу, главное их оружие — это хитрость.

ГРЕЧЕСКИЙ ГОРОСКОП ДЕЛЬФИНЫ (20.02 — 20.03)

Это слуги Посейдона — владыки подводного царства и брата Зевса. Посейдон «заведует» недрами земли, полезными ископаемыми и морскими глубинами. Если человек. родившийся в этом месяце, придется этому богу по нраву, то тот будет исполнять все его желания.

В свою очередь и человек, когда пребывает в хорошем настроении, тоже может «осчастливить» других добрыми делами. Кроме того, Посейдон дарит своим подопечным глубинное восприятие мира умение жить по своим особым внутренним законам и тайно влиять на окружающих.

Согласно греческому гороскопу, подобно богу моря они могут вносить в жизнь и бурю и штиль, все будет зависеть только от их настроения.

Источник: astromeridian