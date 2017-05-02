Гороскоп “пограничников”. Вот чем отличаются люди, рожденные на стыке двух знаков Зодиака

Большинство из нас знает свой знак Зодиака, но, если вы родились за несколько дней до или после перехода Солнца от одного астрологического знака к следующему, можно считать, что вы родились на стыке двух знаков. Такие люди по-своему уникальны, среди них много неординарных личностей, не вписывающихся в общепринятые рамки. Узнайте, что движет вами и как рождение на границе двух знаков повлияло на ваш характер.

Козерог-Водолей (16–22 января) — Пик тайны и воображения

Что произойдет, если объединить энергии стабильного Козерога и причудливого Водолея? Уникальная личность — вот что! Если вы родились между 16 и 23 января, вы родились на «Пике тайны и воображения». С вами никогда не бывает скучно. Внешне вы можете быть экстравагантным или наоборот, спокойным и застенчивым, но в глубине вашей души всегда бурлят эмоции. У  таких людей яркие мечты и богатая фантазия. Если вы хотите быть счастливыми, вам нужно проявлять себя в творчестве. В то время как трудолюбие и высокие стандарты приносят этим людям успех в большинстве начинаний, связанных с карьерой, им может быть труднее поддерживать личные отношения.

Водолей-Рыбы (15–21 февраля) — Пик чувствительности

Если ваша дата рождения сочетает в себе энергию причудливого Водолея с мечтательными Рыбами, вы родились на «Пике чувствительности». Такие люди духовны, артистичны, миролюбивы и дружелюбны. Им присущи оригинальность,  дальновидные идеи и мудрость. Эти люди обладают мощным интеллектом, но иногда они оказываются слишком непрактичными и несамостоятельными. Для них гораздо важнее вникать в духовные вопросы и философские идеалы, чем просто управлять деталями повседневной жизни. По этой причине они часто бывают рассеянны, забывчивы и несобранны. Но не сердитесь на них: они попросту слишком заняты размышлениями о том, как сделать мир лучше на гораздо более глубоком уровне.

Рыбы-Овен (17–23 марта) — Пик успеха

Вы сочетаете в себе энергию мечтательного, чувствительного знака Рыб и решительного, пылкого Овна. Ваш характер представляет собой интригующую смесь пламенной импульсивности и мечтания. И это великолепное сочетание, ведь это значит, что вы не просто мечтаете, но и воплощаете свои мечты в жизнь здесь и сейчас. Вы — лидер, сочетающий  в себе бесстрашие и сострадание к другим. У таких людей есть естественная способность ставить цели и мотивировать других на достижение успеха. Если вы сможете уравновесить обе стороны своей личности, вы станете очень успешным человеком: Рыбы смогут умерить поспешность Овна, в то время как Овны могут воплотить мечты Рыб в реальность.

Овен-Телец (16–22 апреля) — Пик власти

Авторитетные и смелые люди, рожденные на границе Овна и Тельца, являются прирожденными лидерами. Энергии этих двух знаков хорошо сочетаются: импульсивный Овен активно продвигается к цели, в то время как практичный Телец берет на себя все детали. Однако вам следует обратить внимание на то, что вы не считаетесь с мнениями и желаниями других. Это не всегда плохо — просто важно найти баланс, смягчить свои агрессивные инстинкты и научиться уважать чувства других.

Телец-Близнецы (17–23 мая) — Пик энергии

Люди, родившиеся между знаками Тельца и Близнецов, примерно с 17 по 23 мая, наделены физической силой и выносливостью,  в том числе и психологической. Такие черты придают им умение приспосабливаться ко многим различным ситуациям и людям.  Если эти люди видят цель, то идут до конца, иногда не замечая, что, как свеча, горят с двух концов.  Поэтому для них очень важно научиться беречь себя и не перегружаться. Если они научатся ладить с людьми и больше слушать, то станут успешными.

Близнецы-Рак (17–23 июня) — Пик магии

Если вы родились на стыке знаков Близнецов и Рака, примерно с 17 июня по 23 июня, вы  — удивительный человек! Это веселые, любопытные, заботливые, преданные, чувствительные и вдохновляющие люди. В то же время они могут быть чрезмерно эмоциональны, легкомысленны, эгоистичны и депрессивны. Быстрая и свежая энергия Близнецов сочетается с более медленной и более вдумчивой природой Рака, создавая людей, одновременно светлых и ярких. Эти люди любят изучать историю и философию, пробовать новые рецепты, играть с детьми.  Им жизненно необходимо кого-то любить! Без любви они могут стать капризными или подавленными.

Рак-Лев (19–25 июля) — Пик противоречия

Люди, родившиеся на стыке знаков Льва и Рака, сочетают в себе ранимость Рака и смелость Льва, что приводит к множеству противоречий в их характере. Жизнь этих людей полна экстремальных взлетов и падений! Эти страстные, творческие и веселые люди часто бывают непостоянны и склонны к истерикам. Им следует заняться волонтерской работой, ведь помогать другим — это отличный способ обрести равновесие и сосредоточиться на чем-то, кроме себя. Если они научатся уравновешивать свои крайности, их жизнь будет наполнена любовью и прочными отношениями.

Лев-Дева (19–25 августа) — Пик разлома

Вы родились на  «Пике разлома», но все не так страшно, как вам кажется. Лев — знак Огня, а Дева — знак Земли. Это означает, что в вашей личности есть противоположные элементы. Такие люди очень трудолюбивые и страстные. Они посвящают всю свою жизнь определенному делу. Лев — любящий и прирожденный лидер, а Дева — трудолюбивый, ориентированный на детали и преданный человек. Поскольку вы родились между такими разными знаками, трудно сказать, в каком направлении вы будете развиваться. Иногда Львы-Девы нуждаются в славе и внимании, как Львы, а иногда они больше похожи на Дев и предпочитают спокойный, менее социальный образ жизни.

Дева-Весы (19–25 сентября) — Пик красоты

Если вы родились на стыке знаков Девы и Весов — вы прекрасный человек как внутри, так и снаружи! Такие люди всегда уравновешенны, спокойны, редко сомневаются в правильности сделанного выбора. Они практичны, немного скуповаты, расчетливы в отношениях с противоположным полом. Но при этом романтичны, любят, когда за ними ухаживают, хвалят, благодарят. Они умеют находить общий язык с представителями разных социальных слоев, поэтому из них получаются хорошие дипломаты. Девы-Весы — глубокие мыслители с острыми аналитическими навыками и сильной трудовой этикой, но из-за своей лени и нежелания ничего менять могут не достичь желанных высот.

Весы-Скорпион (19–25 октября) — Пик драмы и критики

Если вы родились на стыке Весов и Скорпиона, вами управляют две страстные планеты — Венера и Плутон. Это делает Весов-Скорпионов невероятно sекsуальными, притягательными и, как правило, очень красивыми. Этим людям очень важно заниматься публичной деятельностью — без этого они становятся замкнутыми и угнетенными. В своем деле они с легкостью достигают высот и завоевывают популярность. Однако интеллект, драйв, яркость и sекsуальность этих людей могут стоить слишком дорого окружающим! Они обладают сильными лидерскими качествами и упрямством. Им нужно следить за тем, чтобы не стать высокомерными.

Скорпион-Стрелец (18–24 ноября) — Пик революции

Эти люди полны сил и бунтарской энергии. Ими руководят планеты Плутон, Марс и Юпитер. Это бесстрашные, энергичные люди, которые не боятся свободно высказывать свое мнение и преследовать свои цели. Если они смогут научиться направлять всю эту энергию в продуктивное русло — будут успешны в большинстве начинаний. Для них важно постоянно быть чем-то занятыми. Сильные, щедрые, с хорошим чувством юмора, эти люди – самые верные и веселые друзья. Не пытайтесь ограничивать их свободу. Если им удается обуздать свою агрессию, они становятся душой любой компании.

Стрелец-Козерог (18–24 декабря) — Пик пророчества

Если вы родились на пике Стрельца-Козерога, примерно с 18 декабря по 24 декабря, вы высокодуховный человек, который стремится изменить мир. Оптимизм и бесстрашие Стрельца прекрасно сочетаются с трудолюбивым и практичным характером Козерога. Это приводит к тому, что человек мечтает о большом, а затем воплощает эти мечты в реальность. Эти люди мобильны, коммуникабельны, любят много путешествовать. Они успешны в карьере, но не зациклены на ней. Для них очень важно ощущать свою значимость, чувствовать, что они живут в этом мире не зря. Довольно общительны и добродушны, но открываются лишь немногим людям.

Если этот гороскоп помог вам лучше понять себя или своих близких, поделитесь этой информацией со знакомыми!

Источник — Маркетиум

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