Гороскоп от известного астролога Павла Глобы на 2017 год!

Високосный год Обезьяны был довольно тяжелым для всех знаков зодиака. Известный астролог Павел Глоба обещает, что в 2017 году все знаки зодиака могут вздохнуть спокойно. Период неприятностей и непонятных встрясок заканчивается и начинается период роста благополучия. Наконец!

Гороскоп на 2017 год Овен от Павла Глобы

Овен – прирожденный победитель. Это человек, который любит и умеет начинать новые дела, стремиться к новым свершениям. Овны – такие натуры, которые могут пребывать в один момент в прекрасном настроении, а через секунду в тяжелейшей депрессии. Однако если представители знака одержимы новой идеей, то они не остановятся, пока не реализует задуманное. Что ждет Овнов в 2017 году?

Гороскоп на 2017 год Телец от Павла Глобы

Тельцы, изрядно уставшие от череды забот, в 2017 году смогут, наконец, увидеть плоды своих трудов.

Год Петуха несет вам только позитивные перемены. Забот, конечно, не убавится, но это будут приятные заботы, которые так нравятся трудолюбивым и домашним Тельцам.

Гороскоп на 2017 год Близнецы от Павла Глобы

Близнецы – люди, которые привыкли все перепроверять и взвешивать каждое свое решение. В 2017 году придет время, когда действовать нужно будет более решительно, только в этом случае вас ожидает успех.

В январе 2017 года Близнецам, возможно, придется пересмотреть свои планы на жизнь. Есть вероятность, что личные обстоятельства заставят вас позабыть о работе.

Гороскоп на 2017 год Рак от Павла Глобы

Ракам, привыкшим пятиться назад, в этом году придется научиться стоять на своем. Следует проявить стойкость и все свои умения в борьбе за успех, прибыль, карьеру и любовь.

Звезды советуют представителям этого знака с нового года начать жить по-новому. Перемены могут начаться уже с января. В этот период есть большая вероятность, что Раки сменят место постоянной работы.

Гороскоп на 2017 год Лев от Павла Глобы

Львы – отличные специалисты по произведению впечатления на окружающих. Но в этом году вам придется показать свое истинное лицо. Вам нужно научиться быть, а не казаться. Снимите маску, и окажется, что люди смогут полюбить вас таким, каким вы есть.

Значимые перемены в жизни начнутся уже в начале января. В этот период вам следует быть готовым к решительным действиям. Это касается как работы, так и личной жизни.

Гороскоп на 2017 год Дева от Павла Глобы

Два прошлых года изменили многое в жизни Дев. Много чего произошло, судьба проверяла вас на прочность. И теперь в 2017 году можно с уверенностью сказать, что проверку вы прошли на ура.

В январе 2017 года к Девам может вернуться что-то из прошлого. Есть вероятность, что вам предложат вернуться в проект, который вы уже давно покинули.

Гороскоп на 2017 год Весы от Павла Глобы

Весь прошлый год вам приходилось демонстрировать окружающим свою выдержку. Весы, вы молодцы, не сорвались! В 2017 можно будет, наконец, расслабиться и насладиться жизнью.

2017 год лучше всего начать с отдыха. Первые три недели января вас не должны тревожить ни бытовые, ни рабочие проблемы. Постарайтесь посвятить это время активному отдыху.

Гороскоп на 2017 год Скорпион от Павла Глобы

2017 год для Скорпионов обещает стать переломным во многих сферах. Причина проста – вы устали от проблем предыдущего года и вам захочется расслабиться и насладиться жизнью.

Уже в январе вы ощутите значительный прилив сил и бодрости. Не стоит сдерживать себя, если вам захочется начать что-то новое, пройти обучение или отправиться в путешествие.

Гороскоп на 2017 Стрелец от Павла Глобы

Уходящий год был для вас очень сложным. Но это не смогло вас сломить. В новом 2017 году, возможно, придется еще немного потрудиться. Но новые задачи вы примете с энтузиазмом.

Январь будет насыщен общением с родными и близкими людьми и это, несомненно, пойдет вам на пользу. В феврале вы сможете двигаться к новым горизонтам, которые откроются в вашей карьере. Однако понять, что перед вами открываются новые возможности, вам удастся не сразу.

Гороскоп на 2017 год Козерог от Павла Глобы

Козероги – многогранные личности, которые умеют как отлично повеселиться, так и побыть серьезным, когда нужно.

В 2017 году гороскоп Козерогам рекомендует быть собранным, так как есть большая вероятность, что придется решать сложные задачи. Не переживайте, справиться с ними вам по силам.

Гороскоп на 2017 год Водолей от Павла Глобы

Водолеи – талантливые и креативные личности, в 2017 году эти способности проявятся вдвойне. Ваша голова будет полна творческих идей. Творите, только не теряйте голову. У вас реально есть шансы на успех.

Январь месяц ознаменуется появлением в вашей жизни людей и фактов из прошлого.

Гороскоп на 2017 год Рыбы от Павла Глобы

Новый год даст возможность Рыбам отдохнуть от стрессов, которые преследовали их весь 2016 год. У вас появится шанс получить все то, о чем вы так долго мечтали. Постарайтесь не упустить свой шанс.

Есть вероятность, что в новом году возникнет непреодолимое желание изменить свою жизнь. Однако прежде чем перейти к действиям, нужно провести ревизию своей жизни.