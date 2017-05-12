Гороскоп: Как день вашего знакомства влияет на судьбу ваших отношений

Астрологи убеждены, что для отношений и брака большое значение имеет не только совместимость знаков зодиака партнеров, также не менее важен день их знакомства. По дате первой встречи составляется Астрологический прогноз, согласно которому можно определить, что же ожидает ваши отношения. Это будет любовь, взаимопонимание, крепкие узы; или же ничего хорошего от знакомства жат не придется.

Астрологи разбили год на привычные каждому знаки Зодиака. Но в данном случае, каждый знак Зодиака означает период дня вашей первой встречи.

Давайте рассмотрим это на примере:

Если день вашего знакомства выпадает на 12 апреля, тогда знак Зодиака вашего знакомства – Овен( он охватывает период с 21.03 – 20.04)

Теперь узнайте свой знак Зодиака знакомства, и чего ожидать от ваших отношений!

Водолей (21.01 – 19.02)

Вы – очень необычная пара. Ваши причуды, странности удивляют многих. Вы дарите друг другу свободу. Отношения высокоинтеллектуальны.

Рыбы (20.02 – 20.03)

Ваш контакт практически телепатический. В вашей паре царит настоящее взаимопонимание. Но потрудитесь применить всю любовь и терпение, чтобы откорректировать неадекватную оценку реальности.

Овен (21.03 – 20.04)

Ваше знакомство – это любовь с первого взгляда. Но отношения нельзя назвать устойчивыми. Частые споры и обиды могут всегда создавать опасность распада отношений.

Телец (21.04 – 21.05)

У вас устойчивые отношения. Держаться ли они на приятных подарках или на общей идее – вам виднее. К тому же, материальные отношения в вашей паре имеют не последнее значение. Но секс для вашего союза всё равно важнее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Интенсивность ваших отношений, постоянные ссоры и примирения не дают вам скучать. Вы любите походы в гости, поездки и другое активное времяпровождения. Но острым вопросом вашей пары может быть вопрос этики и морали. К сожалению, периодически могут возникать легкие измены.

Рак (22.06 – 23.07)

Ваш союз пропитан глубокими чувствами, настоящим родством душ. Интуитивное дополнение потребностей друг друга, тесный эмоциональный контакт очень укрепляют ваши отношения. Вы стремитесь создать общий дом. Иногда эти отношения могут иметь отеческую окраску со стороны одного из партнеров. Единственная ложка дёгтя, из-за которой может появиться агрессия – это закрытость одного из партнеров.

Лев (24.07 – 23.08)

Вам часто говорят, что вы — красивая пара. Обычно это очень яркая связь с сильными чувствами. Общее творчество, увлечения и интересы создают еще бóльшую гармонию. Ваши отношения основательно укрепятся с появлением детей. Только не допускайте недоверия и подозрений в ваш союз – это может спровоцировать настоящий обман.

Дева (24.08 – 23.09)

Ваши взаимоотношения интеллектуальны. Вы даже можете свободно работать вместе и реализовывать совместные проекты. Гармония отношений может разрушиться из-за слишком большого внимания к мелочам и деталям.

Весы (24.09 – 23.10)

В вашем союзе ощущается достаточно сильная связь. Ваш тип взаимодействия – партнерство. Вы знаете, как сделать отношения по-настоящему красивыми: как оказать друг другу внимание, как порадовать подарком. Вы оба стремитесь поставить штамп в паспорте, но астрологи предупреждают об опасности двойной жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Этот знак зодиака наполняет страстью и ревностью ваши отношения. Кардинальные перемены всегда возможны в вашей паре. Ваши социальные контакты особо интенсивны. Неуравновешенность союза, отсутствие покоя и нарушение личных границ способны разрушить вашу гармонию отношений.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Вас объединяет общая жизненная позиция. Пылкость и сильные чувства также не обходят вас стороной. Вы — настоящие партнеры в союзе. Не забываете вы и о социальной активности вашей пары.

Козерог (22.12 – 20.01)

Неоднозначная связь. Несмотря на некоторую скрытность в чувствах, скованность или даже излишнюю холодность, у вас могут быть долгосрочные планы и прочные отношения. Объединяют вас общие устремления.