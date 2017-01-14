Глобальная элита больше не контролирует ситуацию на планете

Журнал «The Economist», ассоциированный с семьями Ротшильдов и Анъелли, выкупившими издание в 2015-м у издательского дома Pearson Plc, примерно с того же момента ежегодно радует читателя шарадами с прогнозами на ближайший год. И вот уже третий раз подряд выход такого прогноза взрывает Интернет в попытках разгадать заложенные в изображение смыслы.

Одна из наиболее интересных расшифровок тайных смыслов представлена журналом «Взгляд на „Зазеркалье“»

«На этот раз картинка кардинально отличается от двух предыдущих. Три первых отличия буквально бросаются в глаза.

1. Фон кратинки из нежно голубого или бирюзового, символизировавшего небо, предстает в виде фотографии безграничного космоса, по типу многочисленных изображений, сделанных Хабблом. И этот факт автоматически настраивает зрителя на то, что процессы ожидающиеся журналом в следующем году будут иметь на порядок более глобальное значение, нежели до сих пор. В этой связи стоит предположить, что либо Мирозданию надоели наши игры в «песочнице» и оно решилось на прямое воздействие, либо наоборот, действия земной элиты способны вызвать глобальные сдвиги в целом Мироздании. Первый вариант выглядит более вероятным, что быдет видно в дальнейшем.

2. Второй момент также связан с цветовым фоном, но уже непосредственных изображений на картах. В предыдущие годы все главные фигуры носили фотографический характер, которые лишь дополнялись сюжетными рисованными персонажами и деталями. Цветовая палитра этих изображений была различной и многообразной, но никоим образом не мрачной. На этот раз все иначе. Темные мрачные тона и полностью рисованные за редким исключением фигуры персонажей. И здесь также напрашиваются два возможных вывода. Или это признание глобалистов, что их политики практически довела планету до полного краха, либо этот крах они ожидают лично для себя. Что впрочем не находится друг с другом в каком-либо серьезном противоречии. Одно другого не исключает.

3. Наконец, третий общий знаковый момент картинки в том, что на этот раз не видно толп мировых политиков и прочих знаковых фигур, которые символизировали собой те или иные мировые процессы. Имеется лишь символическое изображение четырех из них да и то, ни один не нарисован в качестве самостоятельного Игрока, но об этом позже.

Итак, первые выводы. Что-то для глобальной элиты пошло не так. Она больше не контролирует ситуацию на планете. Отчего все конкретные изображения можно рассматривать в контексте ожиданий и надежд этой самой элиты, но с полным признанием того, что она на сей раз выступает в роли просителя, но не управленца процессами.

Теперь перейдем непосредственно к «картам». Но прежде отметим, что вся шарада в целом названа «Планета Трампа», что имеет двоякое значение. Во-первых, это признание того, что избрание американским президентом Трампа, которое на основе прошлогодней шарады можно счесть неожиданным даже для хозяев журнала, окажет на события в мире решающее значение. Во-вторых, «трамп» означает козырь. То есть название картинки можно рассматривать как «планета козырей», с признанием, что сами эти козыри находятся совсем не в руках глобалистов.

Первая карта «Башня» отсылает нас к мифологии Вавилонской башни, которую пыталось построить единое на тот момент человечество в своей гордыне сравняться властью с богами. Финал всем известен. Башня была разрушена Всевышним, а человечество утратило единство и перестало понимать друг друга, заговорив на разных языках. Примерно такой же финал нынешней глобализации и прогнозируют авторы на сей раз. Башня на холме, к которой проложена единственная дорога, символизирующая единый путь человечества под управлением глобальной элиты, рушится под гневом Небес. При этом над башней клубятся черные тучи, из которых и бьет молния, раскалывающая ее на части. Здесь опять можно усмотреть двойственную аллегорию. Черноты тучи это и символ гнева Небес, вызванного негодными методами глобализации, и признание темного характера эгрегора, созданного хозяевами башни. В этом смысле глобалисты получают по заслугам от собственноручно созданного монстра. То есть Змий поражает и уничтожает самого себя.

На дальнем плане мы видим две толпы, одна под советским флагом, другая с крестом и распятием. Можно предположить, что свои надежды к сохранению если не глобальной власти, то хотя бы существенного влияния на мировые процессы, после крушения Башни элита видит в одном из двух вариантов. В возрождении некогда созданных ею, но позже отринутых глобальных проектов – социализм и теократическое общество. Хотя это именно надежды, а не прогноз.

Вторая карта – «Судья» дает нам изображение сидящего на троне Трампа и американского флага, которым покрыт трон, накрывающего символически остальные континенты. Многие рассматривают эту картинку как признание сохранения за США статуса «мирового жандарма». Однако, этот взгляд мне представляется ошибочным. Скорее речь идет о том, что избрание Трампа вызовет к жизни процессы, которыми накроет весь мир. Не более того. Да и сам Трамп выглядит на изображении отнюдь не Игроком или тем более судьей. Присмотримся к его фигуре. Булава и Держава находятся не в тех руках, как должно. То есть перед нами не прямое изображение, а его зеркальное отражение. Трамп это кукла, проявленная в мире. А вот кукловод находится по другую сторону зеркала. И поскольку вся планета перед нами также в зеркале, скорее всего кукловод находится в том безбрежном космическом океане, который окружает карты на картинке. То есть Трамп это игрушка в руках Мироздания, но именно через него будет вершиться божественное правосудие. И коснется оно в первую очередь самой глобальной элиты.

Третья карта «Мир» содержит изображения трех известных сооружений человечества. Капитолия, Рейхстага и Пирамиды Хеопса, которые связаны между собой в единую информационную Сеть посредством трех видов Искусства – литературы, живописи и театра (лицедейства). В целом мы имеем изображение проекта Вечного Рейха, четвертая попытка установления которого только что на выборах в США потерпела крах. Или история, если хотите самого Библейского проекта в одной из его ипостасей. Но сам проект жив, хотя на картинке он предстает не самостоятельным, а подчиненным более высоким порядкам. На той же карте мы видим изображение символического центра мира, из которого нити тянутся к проекту на Земле. Но не непосредственно, а через два главных атрибута – Книгу и Лик. Эти атрибуты являются проявлениями единого транслируемого образа. Что касается «центра мира», то, по-видимому, мы имеем дело со все тем же «Архитектором Вселенной», всевидящее око которого известно всем, державшим в руках однодолларовую купюру. В целом эта карта выражает стремление сохранить глобальный проект в неизменном или косметически отреформированном виде. И это крайне интересно. Победа Трампа символизировала победу Америки над идеей возрождения Четвертого Рейха. И вроде как англичане являются по факту одними из главных победителей. Однако, данная карта показывает, что британская элита не столько хочет уничтожения этого проекта, сколько стремится поставить его под собственный контроль. И это несколько неожиданный, но очень важный вывод. Он, конечно, требует проверки, однако заставляет пристально присматриваться ко всем грядущим событиям, держа в голове эту идею.

Четвертая карта «Отшельник». Толпа внизу в ночи движется под лозунгами разрушения или отказа от всех глобальных проектов последнего времени. А над ней на утесе стоит отшельник, держащий в руках фонарь. Фонарь явно символизирует освещение толпе пути, которым она идет. На переднем плане земной шар, расколотый молнией. Отшельник – человек, отринувший земные страсти, живущий Духом, что и дает ему право указывать путь толпе. Толпа, бредущая в темноте, несмотря на четкие лозунги не понимает куда идет. И только свет фонаря указывает ей путь. А движется она к расколу земного шара. Разумеется не на физическом плане, а скорее идеологическом. Единству Запада приходит конец, ибо молния разрушает мир по Атлантике. Это опять скорее хотелки британской элиты. В роли отшельника она хочет видеть себя. И стремится разорвать влияние США Трампа на Европу, которой стремится рулить сама. Что из этого выйдет узнаем в следующем году, но желание проявлено и запечатлено в Ноосфере.

Пятая карта «Смерть» указывает на возможные риски, с которыми столкнется мир. Ядерная война (гриб), эпидемии (москиты), голод из-за нехватки воды. И на все это взирает всадник Апокалипсиса или Смерть в его облике. Но взирает, стоя на месте. Как бы говоря, если мир окажется до конца пораженным Безумием, то ее приход не заставит себя долго ждать. И в то же время спокойная поза смерти дает миру шанс одуматься.

Шестая карта «Маг» вновь возвращает нас к ряду глобальных проектов, через которые элита мечтала поработить мир. Все они еще в работе. Это виртуальная реальность и роботизация производств с помощью 3Д-принтеров. Зак Вечности над фигурой Мага означает неприрывность познания. Это еще одно предложение мировой элиты, теряющей власть над ситуацией Мирозданию. Мол, она готова продолжить руководство миром через указанные проекты и науку.

Седьмая карта «Колесо фортуны» являет нам символическое колесо, к ободу которого привязаны три известные политические фигуры. Меркель, Ли Пен и Вилдерс. При этом Вилдерс в нижней части колеса. У него есть шанс на улыбку Фортуны, если предпримет правильные действия. Очевидно, нечто вроде организации Некзита. Ли Пен почти достигла пика Фортуны, что означает ее неплохие шансы на победу в выборах в следующем году. Ну и фрау Меркель, вниз головой летящая с пьедестала. Пик ее славы явно в прошлом. При этом она все еще является действующим персонажем Большой Игры. В Меркель бьет молния, бьет из той самой тучи, что до этого клубилась над Башней. Можно предположить, что эгрегор глобалистов делает последнюю ставку на Меркель, стремясь зарядить ее энергией для продолжения борьбы за Четвертый Рейх, раз уж Вашингтон проигран. Другая возможная (и прямо противоположная) трактовка – та же энергия, что разрушила Башню, теперь поражает и ее главного союзника в Европе.

Восьмая карта «Звезда» самая неопределенная. Восьмиконечные звезды, это символ звезды Богородицы (а до нее звезды Сварога). Не путать с Вифлеемской, имеющей семь лучей. На звездах изображены дети, что, по-видимому, символизирует чистые Души. Безжизненная (в духовном смысле) планета под звездами символизирует достигнутые итоги человеческой цивилизации, изменить которые могут только чистые души детей. И центральная звезда, превратившись в комету, вполне может оказаться движением к духовному оживлению мира. Одновременно расположение звезд можно рассматривать как крест с четырьмя прямыми и диагональными лучами, что возможно относит нас к спасению через возврат к христианским ценностям. И это еще одна попытка навязать элитой своего желания Мирозданию. Соотносим с первой картой. С чего началось, тем и заканчивается.

В заключение вернусь к началу. Фотографическое изображение Вселенной являет нам реальность Мироздания, на фоне которой рисунки, касающиеся земной Матрицы, это попытка переформатировать, но сохранить само существование Матрицы, дающей надежду на продолжение управления человечеством со стороны сегодняшней мировой элиты».