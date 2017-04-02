Глаза — и правда зеркало души

Каждый человек, который хотя бы раз в жизни испытывал на себе проявление романтических чувств или вспышки гнева, хорошо знает, что глаза могут быть очень выразительными.

Как показали исследования Адама Андерсона из Корнельского университета, глаза отлично выражают человеческие чувства, являясь действительно зеркалом души. Кроме непосредственно глаз важную роль играют и расположение морщинок у глаз, положение бровей, а также морщинки на переносице.

Согласно результатам нового исследования, широко открытые глаза имеют связь с такими эмоциями, как трепет и страх, прищуренные – связаны с такими чувствами, как подозрительность и отвращение. За счет сужения глаз зрение концентрируется, свет блокируется, благодаря чему человек может обратить более пристальное внимание на то, что его заинтересовало. В то же время широко открытые глаз расширяют поле зрения.

Ученые в своем исследовании попытались интерпретировать человеческие эмоции, проанализировав выражение его глаз. Согласно этому исследованию, выражение глаз является процессом, который начался в виде универсальной реакции на социальную обстановку и окружающую среду, и который развивался для лучшей передачи глубоких эмоций человека.

Источник: http://tainy.net/