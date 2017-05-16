Главная ловушка ума: самый надёжный путь к краху своей жизни

Мы уже знаем, что у человека есть ум и разум. Это разные структуры, каждая из которых выполняет свою роль. В современном мире большинство людей подвержены сильному влиянию ума, поэтому легко попадают в его главную ловушку, о которой мы сегодня поговорим. К чему это может их привести?
Ум – это часть сознания человека, которая всегда хочет наслаждаться. Если у человека есть какие-то навязчивые идеи, от которых ему трудно избавиться, значит, его ум оказывает сильное влияние на него. Хочется посмотреть телевизор, посидеть за компьютером, отправиться отдыхать на острова, и так далее. Все эти желания вызваны деятельностью ума.
Разум же отвечает за правильность жизни. Он хочет развиваться, поэтому старается направить деятельность человека в русло прогресса. Допустим, человек хочет покушать перед сном. Ум хочет наслаждаться, поэтому он склоняет к ужину, а разум понимает, что это плохо скажется на здоровье. Человек встаёт перед выбором, в котором всё решает сила воздействия ума или разума. Или, например, человек агрессивно ездит на мотоцикле в условиях интенсивного движения без шлема, чтобы почувствовать скорость и ветер, приносящие ему удовольствие. Не очень разумное поведение, но ум наслаждается. Получается, что разум создаёт определённые ограничения деятельности ума, чтобы человек мог дальше прогрессировать, а не деградировать.
Массу примеров конфронтации ума и разума можно найти в жизни человека. И жизнь с точки зрения разума кажется многим людям скучной и неинтересной. Рано вставать, кушать в одно и то же время, отказаться от вредных привычек, выполнять свои обязанности – да кто на это согласен? Лучше наслаждаться жизнью, чтобы звенело в ушах по утрам, а друзья рассказывали, какая вчера драка была у ночного клуба. Такое поведение вызвано сильным влиянием ума. Человек хочет без устали наслаждаться, потому что в этом он видит счастье жизни.
Многие работающие люди ждут выходных, чтобы отдохнуть от работы. Но мы говорим не о тех, которые просто работают всю неделю и с наступлением выходных говорят: «О, теперь можно отдохнуть», а о тех, которые откровенно бредят этой идеей. Уже в понедельник они мечтают о том, как будут отдыхать в пятницу.
Сейчас много шуток на эту тему в интернете, все с этим сталкивались. Человек уже думает, как он будет проводить это время. Или, допустим, сейчас придумано много различных адреналиновых развлечений вроде тех, где люди прыгают на резинках с мостов. Вы видели людей, которые пользуются такими услугами? Человек заходит абсолютно адекватный, нормальный, потом в процессе всего действа его лицо меняется до неузнаваемости несколько раз, а выходит он с круглыми глазами, но очень счастливый. Этим занимаются, чтобы разрядить ум.
Человек, преимущественно, живёт обычной жизнью. Он выполняет свои обязанности на работе, удовлетворяет свои потребности, немного развлекается. В таких условиях ум очень сильно костенеет, ему становится сложно существовать без наслаждений, поэтому своей потребностью он создаёт у человек эмоциональное напряжение. Это сковывает сознание и человек вынужден предпринимать какие-то действия, чтобы выйти из этого состояния, дать уму возможность «разрядиться». Дело в том, что в обычной жизни человек сам лишает себя нормальных способов получения счастья. Он постоянно думает о своём будущем, и в этом главная ловушка ума. Это его механизм наслаждения, потому что ум может существовать в любом времени, создавать иллюзии(мечты), дополнять реальные события, чтобы насладиться. Почти всем людям свойственно мечтать, но этот процесс становится первым шагом на пути к разочарованиям.
Когда человек очень сосредоточен на своём будущем, он не успевает жить в настоящем. Он всё время ждёт будущего счастья: «Вот в пятницу отдохну, а сегодня просто на диване полежу». Человек не совершает благочестивые поступки, которые могут принести ему счастье, потому что его мысли заняты совершенно не тем. В Ведах сказано, что мысли о будущем счастье – это самый надёжный путь к краху своей жизни.
Дело в том, что любые мечтания о будущем тратят энергию ума. Например, человек едет на работу и думает о том, как ему сегодня предстоит работать. Сначала он мысленно устаёт от этих раздумий: «Ну вот, опять эта работа 10 часов». Потом он думает об отдыхе после неё, о счастье, которое его ждёт.
В результате, человек приезжает на место и он абсолютно не в состоянии работать. Ум уже наслаждается, он уже улетел в будущее, которое ещё не наступило, поэтому рабочие часы для человека превращаются в настоящую пытку. Он не способен выполнять свои обязанности, нормально общаться с окружающими, потому что влияние его ума захватило сознание. В таком состоянии человеку нет никакого дела до реальности, поэтому это приводит к разрушению жизни, ведь она происходит в настоящем, а не в будущем.
Итак, главная ловушка ума в том, что он хочет наслаждаться бесконечно. Для этого он пользуется своей возможностью существовать в прошлом и будущем, отвлекая человека от настоящего. В результате, реальная жизнь рушится, а будущее, основанное на текущем положении дел, становится нереальным. Человека ждут большие разочарования, если он не научится контролировать иллюзии, создаваемые умом.
Источник: econet.ru