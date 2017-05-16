Главная ловушка ума: самый надёжный путь к краху своей жизни

Мы уже знаем, что у человека есть ум и разум. Это разные структуры, каждая из которых выполняет свою роль. В современном мире большинство людей подвержены сильному влиянию ума, поэтому легко попадают в его главную ловушку, о которой мы сегодня поговорим. К чему это может их привести?

Ум – это часть сознания человека, которая всегда хочет наслаждаться. Если у человека есть какие-то навязчивые идеи, от которых ему трудно избавиться, значит, его ум оказывает сильное влияние на него. Хочется посмотреть телевизор, посидеть за компьютером, отправиться отдыхать на острова, и так далее. Все эти желания вызваны деятельностью ума.

Разум же отвечает за правильность жизни. Он хочет развиваться, поэтому старается направить деятельность человека в русло прогресса. Допустим, человек хочет покушать перед сном. Ум хочет наслаждаться, поэтому он склоняет к ужину, а разум понимает, что это плохо скажется на здоровье. Человек встаёт перед выбором, в котором всё решает сила воздействия ума или разума. Или, например, человек агрессивно ездит на мотоцикле в условиях интенсивного движения без шлема, чтобы почувствовать скорость и ветер, приносящие ему удовольствие. Не очень разумное поведение, но ум наслаждается. Получается, что разум создаёт определённые ограничения деятельности ума, чтобы человек мог дальше прогрессировать, а не деградировать.

Массу примеров конфронтации ума и разума можно найти в жизни человека. И жизнь с точки зрения разума кажется многим людям скучной и неинтересной. Рано вставать, кушать в одно и то же время, отказаться от вредных привычек, выполнять свои обязанности – да кто на это согласен? Лучше наслаждаться жизнью, чтобы звенело в ушах по утрам, а друзья рассказывали, какая вчера драка была у ночного клуба. Такое поведение вызвано сильным влиянием ума. Человек хочет без устали наслаждаться, потому что в этом он видит счастье жизни.