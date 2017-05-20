Гиганты Антарктиды просыпаются

Бывший сотрудник одного из секретных подразделений правительства США Corey Goode (Кори Гуд) выступил с сенсационным заявлением. На нашей планете в различных местах, предположительно всех больше в Антарктиде и на Северном полюсе, спрятаны стазисные камеры, в которых в стадии анабиоза находятся люди-гиганты (источник esoreiter.ru).

В связи с таянием льдов и прочих климатических, вибрационных изменений на Земле, эти камеры могут выйти из привычного режима работы и пробудить гигантов из их долгого сна, что приведет к непредсказуемым последствиям.

По мнению Кори Гуд, такие камеры были обнаружены еще во время правления Авраама Линкольна, построили их, судя по всему, Древние Строители – высшая раса, которая поместила в них этих гигантов не совсем добровольно и, главное, не понятно для каких целей.

В момент своего исчезновения, цивилизация Древних Строителей обладала огромными техническими и психическими возможностями. Об этом красноречиво говорят различные артефакты, найденные в пещерах, где установлены были стазисные камеры. Даже сам способ введения человека в анабиоз просто поражает: это уникальная кристаллическая технология, очень напоминающая загадочные хрустальные черепа древних майя и инков. То есть такие сооружения не изготовляются, а выращиваются либо трансформируются из целого куска пространства. Эти удивительные кристаллы не замораживают гигантов, как, например, мы это пытаемся делать, а являются своеобразными пузырями времени, изменяя его течение.