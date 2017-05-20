Гиганты Антарктиды просыпаются

Бывший сотрудник одного из секретных подразделений правительства США Corey Goode (Кори Гуд) выступил с сенсационным заявлением. На нашей планете в различных местах, предположительно всех больше в Антарктиде и на Северном полюсе, спрятаны стазисные камеры, в которых в стадии анабиоза находятся люди-гиганты (источник esoreiter.ru).
В связи с таянием льдов и прочих климатических, вибрационных изменений на Земле, эти камеры могут выйти из привычного режима работы и пробудить гигантов из их долгого сна, что приведет к непредсказуемым последствиям.
По мнению Кори Гуд, такие камеры были обнаружены еще во время правления Авраама Линкольна, построили их, судя по всему, Древние Строители – высшая раса, которая поместила в них этих гигантов не совсем добровольно и, главное, не понятно для каких целей.
В момент своего исчезновения, цивилизация Древних Строителей обладала огромными техническими и психическими возможностями. Об этом красноречиво говорят различные артефакты, найденные в пещерах, где установлены были стазисные камеры. Даже сам способ введения человека в анабиоз просто поражает: это уникальная кристаллическая технология, очень напоминающая загадочные хрустальные черепа древних майя и инков. То есть такие сооружения не изготовляются, а выращиваются либо трансформируются из целого куска пространства. Эти удивительные кристаллы не замораживают гигантов, как, например, мы это пытаемся делать, а являются своеобразными пузырями времени, изменяя его течение.
Глубоко подо льдами и в самых недоступных пещерах эти стазисные камеры были укрыты от глаз людей, однако сейчас, с таянием льдов и прочими катаклизмами планеты, тайное легко может стать явным, тем более что спецслужбы США (возможно, и других стран) давно уже и целенаправленно ищут эти артефакты по всей Земле.
Corey Goode признается, что сам он не видел пробужденных гигантов и ничего не знает о них, однако во время работы в Секретной Космической Программе имел допуск к некоторым артефактам — smart glass pads («смарт-падам из стекла»), разговаривал со многими специалистами, причастными к этой теме, и потому может судить об уровне технологии Древних Строителей. По его словам, пробуждение гигантов, возможно, будет предшествовать возвращению на Землю представителей той высокоразвитой расы, которая насильно втиснула этих великанов в стазисные камеры. Скорее всего, Древние Строители все предвидели, и нам остается только ждать их появления…