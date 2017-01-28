Географические аномалии на старинных картах

В результате исследовательского проекта обнаружен целый ряд ранее неизвестных аномалий на старинных географических картах. Эти аномалии не соответствуют современным географическим реалиям, но обнаруживают тесную корреляцию с палеогеографическими реконструкциями плейстоцена.

Обычно дискуссии о доисторических реликтах, возможно отраженных на географических картах, ограничиваются затопленными землями и Terra Australis (см., например, сочинения Ч. Хепгуда и Г. Хенкока). И все же от исследователей ускользнуло изрядное количество реликтов доисторической географии. При их поиске слабо анализировались старинные карты глубинных районов континентов, а также Арктика. Целью этого исследования является хотя бы частичное заполнение указанного пробела.

Ниже приводится краткая сводка сделанных находок.

Зеленая Сахара

За последние полмиллиона лет Сахара 5 раз переживала длительные эпохи дождей, когда величайшая пустыня превращалась в саванну, по которой на протяжении тысячелетий текли реки, разливались большие озера, располагались стойбища первобытных охотников на невиданных теперь в пустыне зверей. Последний период дождей в центральной и восточной Сахаре закончился около 5500 лет назад. По-видимому, именно это обстоятельство стимулировало миграцию населения из Сахары в Нильскую долину, развитие там ирригации и, как следствие, формирования государства фараонов.

В этой связи особый интерес вызывает развитая гидрография Сахары на средневековых картах, вычерченных по таблицам александрийского географа Птолемея (II век н. э.).

Рис. 1. Реки и озера Сахары в Ульмском издании географии Птолемея 1482 г.

На таких картах XV-XVII веков в Центральной и Восточной Сахаре показаны полноводные реки (Кинипс, Гир) и несуществующие ныне озера (Хелонидские болота, озеро Нуба) (рис. 1). Особенно интересна транссахарская река Кинипс, которая пересекала всю сахару с юга на север от нагорья Тибести до залива Сидра Средиземного моря (рис. 2). Космическая съемка подтверждает существование в том районе сухого гигантского русла, шириной превосходящего Нильскую долину (рис. 3). Юго-восточнее истоков Кинипса Птолемей помещал Хелонидские болота и озеро Нуба, в районе которых обнаружено сухое ложе доисторического мега-озера в суданской провинции Северный Дарфур.

Рис. 2. Речная система Ливийского бассейна на карте Меркатора по Птолемею (1578 г.; слева) и на схеме палео-русел рек Сахары (справа).

Рис. 3. Сухое русло реки Кинип Птолемея около его дельты на снимке из космоса.

Птолемей был не одинок в описании доисторических реалий влажной Сахары. Так Плиний Старший (I в н.э.) упомянул болото Тритон, которое «многие помещают его между двумя Сиртами», где ныне находится сухое ложе гигантского палеоозера Феццан в 400 км к югу от Триполи. Но последние озерные отложения Феццана датированы доисторическими временами – более 6 тыс. лет назад.

Рис. 4. Несуществующий приток Нила из Сахары на карте 1680 г. (стрелки).

Рис. 5. Следы того же доисторического притока на космическом снимке (стрелка).

Еще одним реликтом влажной Сахары является Нубийский приток Нила – сравнимая с Нилом река, которая текла из Сахары и впадала в Нил в районе Асуана с юго-запада, чуть выше острова Элефантина (рис. 4). Этот приток не был известен ни Птолемею, ни Геродоту, который лично посетил Элефантину. Однако, Нубийский приток упорно рисовали европейские картографы, начиная с Бехайма (1492 г.) и Меркатора (1569 г.), вплоть до начала XIX века. На космических снимках Нубийский приток прослеживается на 470 км от Нила как залив озера Насера, как темная полоса сухого русла, как цепочка соленых озер, наконец, как «соты» полей вокруг водоносных скважин (рис. 5).

Влажная Аравия

Рядом с Сахарой расположена Аравийская пустыня. Она также неоднократно переживала дождливые эпохи во времена межледниковых потеплений. Последний такой климатический оптимум имел место 5-10 тысяч лет назад.

Рис. 6. Аравийская пустыня с реками и озером в Ульмском издании географии Птолемея 1482г.

На картах, построенных по данным Птолемея, Аравийский полуостров показан изрезанным реками и с большим озером у его южной оконечности (рис. 6). Там, где в Ульмском издании географии Птолемея (1482 г.) имеется озеро и надпись «aqua» (вода), теперь находится сухая впадина поперечником в 200-300 км, занесенная песком.

Там, где ныне расположены города Мекка и Джидда, Птолемей поместил большую реку длиною в сотни километров. Съемка из космоса подтверждает, что там, в направлении указанном Птолемеем, вытянулась сухая древняя речная долина шириною до 12 км и длиной в полторы сотни километров. Хорошо различим даже южный приток, сливающийся с основным руслом у Мекки.

Другая большая река Птолемея, пересекавшая Аравию и впадавшая в Персидский залив на побережье Объединенных Арабских Эмиратов, ныне скрыта под песчаными дюнами. Реликтами её дельты могут являться узкие, напоминающие реки, заливы моря и солончаки между поселениями Аль Хамра и Силах.

Ледники Восточной Европы

На протяжении плейстоцена Восточная Европа многократно переживала оледенения. При этом Скандинавские ледяные щиты охватывали не только северо-запад России, но спускались по долине Днепра даже до причерноморских степей.

В этой связи большой интерес представляет несуществующая горная система, которую Птолемей поместил вместо «Восточно-Европейской равнины» современной географии. Важно отметить, что эта система коррелирует с низменностями современных географических карт.

Столетиями географы упорно рисовали Гиперборейские горы, протянувшиеся вдоль параллелей 60о-62о от Рыбинского водохранилища до Урала. Предпринимавшиеся попытки отождествления Гиперборейских гор с Уралом (Богард-Левин и Грантовский, 1983) или с краем последнего, Валдайского ледника (Сейбутис, 1987; Фадеева, 2011) наталкиваются на вопиющие противоречия. Широтная ориентация Гиперборейских гор не согласуется с ЮЗ-СВ ориентацией морен края Валдайского ледника, а Урал вообще вытянут с юга на север. Южные продолжения гор Птолемея по долине Днепра (Рипейские и Амадока), а также по Окско-Донской равнине (Гипийские горы) не были отождествлены историками с конкретными горами современной географии. Однако, они формально соответствуют двум языкам Днепровского оледенения, которое около 250 тысяч лет назад достигло широт близких к широтам гор Птолемея (рис. 8). Так по Днепровской долине ледник достиг широты 48 градусов, что близко к южной границе Амадокских гор Птолемея (51 градус). А между Доном и Волгой ледник достиг широты 50 градусов, что близко к южной границе Гипийских гор (52 градуса).

Рис. 7. Горообразный вид края современного ледника с приледниковым водоемом и похожее изображение Гиперборейских гор Птолемея на карте Николы Германа (1513 г.)

Рис. 8. Широтная ориентация Гиперборейских гор Птолемея и два их хребта в южном направлении (Баслер 1565 г.; слева) лучше соответствуют границе Днепровского оледенения, чем последнему Валдайскому леднику на карте ледниковых морен (справа).

Собственно Гиперборейские горы соответствуют восточному краю Днепровского ледника между реками Волга и Обь, где его граница проходила с запада на восток как раз вдоль 60о параллели. Резкие обрывы у краев современных ледников, действительно, имеют горообразный вид (рис. 7). В связи с этим обратим внимание на то, что карты Николы Германа (1513 г.) изображают Гиперборейские горы похожим образом – в виде обрыва с озерами, примыкающими к его подножию, которые удивительно напоминают приледниковые водоемы талых вод. Еще арабский географ ал-Идриси (XII в.) описал Гиперборейские горы как гору Кукайа: «Это гора с отвесными склонами, на нее совершенно невозможно подняться, а на ее вершине лежат вечные, никогда не тающие, льды… Ее тыльная часть невозделана; из-за сильных морозов там не водятся звери». Это описание совершенно не согласуется с современной географией севера Евразии, но вполне соответствует краю ледникового щита плейстоцена.

Спущенное Азовское море

При максимальной глубине всего 15 м, Азовское море осушалось, когда уровень океана понижался на сотню метров в эпохи оледенений, т.е. более 10 тысяч лет назад. Данные геологии свидетельствуют о том, что при осушении Азовского моря по его дну пролегало русло реки Дон от Ростова-на-Дону, через Керченский пролив до дельты в 60 км южнее Керченского пролива. Река впадала в Черное море, которое было пресноводным озером с уровнем воды на 150 м ниже современного. Прорыв Босфора 7150 лет назад привел к затоплению русла Дона вплоть до его современной дельты.

Еще Сейбутис (1987) обратил внимание на то, что в древней географии и на средневековых картах (вплоть до XVIII в) было принято называть Азовское море «болотом» (Palus) или «болотами» (Paludes). Однако, изображение Азовского моря на старинных картах никогда не анализировалось с палеогеографической точки зрения.

В этой связи интересны карты Украины французского офицера и военного инженера Гийома Боплана. Вопреки другим картографам, изображавшим Азовское море в виде широкого водоема, карты Боплана показывают узкий, извилистый «Лиман Меотийского болота» (Limen Meotis Palus; рис. 9). Значение этого словосочетания как нельзя лучше соответствует доисторическим реалиям, так как «лиман (от греч. limen – гавань, бухта), залив с извилистыми невысокими берегами, образующийся при затоплении морем долин равнинных рек…» (БСЭ).

Рис. 9. Изображение Азовского моря как затопленной долины реки Дон на карте Боплана(1657 г.).

Память о течении Дона по дну Азовского моря до Керченского пролива сохранялась у местного населения и зафиксирована несколькими авторами. Так еще Арриан в «Перипле Эвксинского Понта» (131-137 гг. н.э.) писал, что Танаис (Дон) «вытекает из Меотийского озера (Азовского моря. Прим. А.А.) и впадает в море Эвксинского Понта». Евагрий Схоластик (VI в. н.э.) указал на источник такого странного мнения: «Танаисом туземцы зовут пролив, идущий из Меотийского болота в Евксинский Понт».

Ледниковые земли Арктики

Во времена масштабных оледенений плейстоцена Ледовитый океан на тысячелетия превращался фактически в сушу, напоминая ледяной щит Западной Антарктиды. Даже глубоководные районы океана были покрыты километровым слоем льда (океанское дно исцарапано айсбергами до глубин в 900 м). Согласно палеогеографическим реконструкциям М.Г. Гросвальда, центрами расползания ледников в Арктическом бассейне являлись Скандинавия, Гренландия и мелководья: Канадский Арктический архипелаг, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. В процессе таяния, ледниковые купола в этих областях могли дольше сохраняться, давая пищу легендам о больших островах разделенных проливами. Например, толщина ледяного купола в Карском море оценена более чем в 2 километра при типичной глубине моря только 50-100 метров.

На месте северной части современного Карского моря глобус Бехайма (1492 г.) показывает гористую землю, вытянутую с востока на запад. Южнее Бехайм изобразил обширное внутреннее озеро-море, которое превышает по площади Каспийское и Черное моря вместе взятые. Несуществующая земля Бехайма расположена на тех же широтах и долготах что и Карский ледник, согласно палеогеографической реконструкции максимума последнего оледенения Земли 20 тысяч лет назад, выполненной с помощью современной палеоклиматической модели QUEEN. Внутреннее море Бехайма соответствует южной части Карского моря, свободной от оледенения. В свете палеоклиматических реконструкций становится понятным изображение Бехаймом обширной суши и севернее Скандинавии, даже несколько севернее Шпицбергена. Именно там проходила северная граница Скандинавского ледника.

Рис. 10. Сравнение глобуса Бехайма 1492 г. с палеогеографическими реконструкциями максимума последнего оледенения: а) ледники (белый цвет) согласно модели QUEEN; б) прорисовка глобуса Бехайма, опубликованная в 1889 г.

Полярный остров на карте Оронса Фине (1531 г.) вытянут вдоль долготы 190 градусов, что в пересчете относительно современного нулевого меридиана составляет 157 градусов восточной долготы. Это направление только градусов на 20 отличается от направления хребта Ломоносова, ныне подводного, но несущего на себе следы былого мелководья или даже надводного положения отдельных его вершин (террасы, плоские вершины, галька).

Каспий арктический

В ледниковый период из арктических морей в Каспий как-то проникли тюлень (Phoca caspica), белорыбица, лосось, мелкие ракообразные. Биологи А. Державин и Л. Зенкевич определили, что из 476 видов животных, живущих в Каспии, 3% имеют арктическое происхождение. Генетические исследования ракообразных Каспийского и Белого морей выявили их очень близкое родство, которое исключает «неморское» происхождение обитателей Каспия. Генетики пришли к выводу, что тюлени попали в Каспий с севера в эпоху плиоцена-плейстоцена (т.е. ранее 10 тыс. лет тому назад), хотя «палеогеография, которая позволила бы эти вторжения в то время остается загадкой».

До Птолемея в античной географии Каспийское море считали заливом северного океана. Каспийское море, соединенное узким каналом с северным океаном, можно видеть на картах-реконструкциях Дикеарха (300 до н. э.), Эратосфена (194 до н.э.), Посидония (150-130 до н.э.), Страбона (18 A.D.), Помпония Мела (ок. 40 н.э.), Дионисия (124 A.D.). Теперь это принято считать классическим заблуждением, следствием узкого кругозора античных географов. Но в геологической литературе описана связь Каспия именно с Белым морем через Волгу и т.н. Иольдиевое море – приледниковый водоем у края тающего Скандинавского ледникового щита, который сбрасывал избыток талых вод в Белое море. Следует обратить внимание и на редкую карту ал-Идриси, датированную 1192 годом. На ней просматривается связь Каспийского моря с северным океаном через сложную систему озер и рек северо-восточной Европы.

Приведенных примеров достаточно, чтобы сделать следующие выводы.

1. Предполагаемые реликты доисторической географии на исторических картах гораздо многочисленнее и интереснее, чем это принято полагать.

2. Существование этих реликтов свидетельствует о недооценке успехов древних географов. Но гипотеза о существовании в плейстоцене неизвестной, достаточно развитой культуры конфликтует с современной парадигмой и поэтому обречена на отторжение академической наукой.