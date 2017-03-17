Генограмма: законы, по которым живет и развивается ваш РОД

Каждый из нас, хочет он того или нет, является потомком своего Рода, членом семьи своих предков, элементом собственной семейной системы. Принадлежность к семейной системе – один из очень важных и значимых ресурсов человека, повышающий успешность и эффективность его жизни. Ощущение любви и поддержки от своих предков, ощущение принадлежности к своему Роду, ощущение силы своего Рода, дает человеку огромный жизненный ресурс, называемый «любовью рода». Человек, по каким-то причинам оторванный от своего рода, напоминает дерево без корней. Он часто чувствует себя одиноким, не может быть достаточно успешным, уверенным в себе и эффективным.

Согласно подходу Берта Хеллингера, каждый человек является частью определенной семейно-родовой системы. Будучи частью системы, человек включен в некоторое системное семейно-родовое взаимодействие, оказывающее значительное влияние на всю его жизнь и судьбу. Это взаимодействие может быть структурно описано категориями и порядками общей теории систем. Внутри каждой семейно-родовой системы действуют определенные законы, по которым она живет и развивается.

Один из семейных терапевтов первого поколения М. Боуэн в 1978 г. разработал метод построения генограммы, с помощью которой человек может отобразить людей, составляющих историческое прошлое и настоящее своей семьи.

Цель заключается в том, чтобы помочь людям воспринять их настоящую и будущую систему межличностых взаимоотношений как нечто, что они могут продолжать осознанно и продуманно строить, объединяя семью своего происхождения со своей созданной ими семьей.

Методика “Генограмма” используется для анализа хода семейной истории, стадий развития семьи, паттернов взаимоотношений, переходящих из поколения в поколение, и событий, предшествующих кризису семьи и обращению за психологической помощью.

Генограмма представляет собой форму семейной родословной, на которой записывается информация о членах семьи как минимум в трех поколениях. В терапевтическую практику генограмма впервые была введена Мюррэем Боуэ-ном в 1978 году (Шерман Р., Фредман Н., 1997).

Для того чтобы составить генограмму, необходимо провести опрос всех членов семьи. Затем вы можете использовать специальные символы генограммы, чтобы создать диаграмму, которая будет документировать историю вашей семьи.

Генограмма показывает, как в данной семье люди связаны друг с другом, и может содержать такую информацию, как: имена, фамилии, даты рождения, бракосочетаний, разводов и смерти (если в раннем возрасте, то причину смерти), образование, род занятий, профессии, тяжелые заболевания, страна проживания, религия.

ГЕНОГРАММА – это графическое изображение всех членов семьи человека, которая описывает происходящие важные события. Анализ генограммы позволяет выявить повторяющиеся в системе события, даты (“синдром годовщины”), распознать наследственные семейные болезни, а также негативные эмоциональные паттерны (модели) и паттерны отношений, личностные характеристики и семейные верования, передающиеся из поколения в поколение.

Методика позволяет посредством построения диаграммы, отражающей историю расширенной семьи на протяжении трех и более поколений, показать, как образцы поведения и внутрисемейных взаимоотношений передаются из поколения в поколение; как события, подобные смертям, болезням, крупным профессиональным успехам, переездам на новое место жительства и др. влияют на современные поведенческие образцы, а также на отношения во внутрисемейных диадах и треугольниках. Генограмма дает возможность специалисту и семье получить целостную картину, рассматривая все феномены и события семейной жизни в интегральной, вертикально направленной перспективе.

Дети обозначаются по старшинству слева направо.

Полноценная генограмма должна включать в себя от 3 до 7 поколений.

Кто из членов семьи должен быть включен в генограмму?

родные и сводные братья и сестры

мать, отец, первые партнеры родителей

родные дяди и тети

предыдущие и нынешние партнеры, мужья (жены)

дети (родные, приемные, усыновленные, абортированные)

бабушки, дедушки (иногда их братья или сестры, если у них выдалась особенно тяжелая судьба)

прабабушки и прадедушки (иногда до 5-7 колена), если случились особенно тяжелые события внутри семьи)

интегрированные в систему лица (няни, кормилицы, человек, оказавший большое влияние на жизнь семьи, например, оставивший наследство)

Исследуйте свою семейную историю. Сначала запишите все, что знаете лично вы. Когда вы исчерпаете свои собственные знания, начните говорить с членами семьи. Задайте вопросы о семейных отношениях и существенных событиях. Делайте записи, примите все сказанное к сведению.

Будьте внимательны , ведь эти обсуждения, возможно, могут оказаться трудными для некоторых членов семьи.

, ведь эти обсуждения, возможно, могут оказаться трудными для некоторых членов семьи. Будьте готовы выслушать уйму историй. Истории являются наилучшим средством для запоминания и хранения информации – поощряйте это, слушайте внимательно, открыто задавайте вопросы, которые мотивируют особу раскрыть больше информации.

Истории являются наилучшим средством для запоминания и хранения информации – поощряйте это, слушайте внимательно, открыто задавайте вопросы, которые мотивируют особу раскрыть больше информации. Возможно, вы также сможете найти информацию через сетевые поиски или семейные книги. Однако вы должны быть уверены, что эта информация является точной. Если вы решили использовать данные способы, то вам придется перепроверять полученную информацию от разных источников и способом общения с живыми людьми.

Составляя генограмму, необходимо ответить на следующие вопросы целиком и полностью, насколько сможете:

1. Какие серьезные (физические) заболевания есть в семье?

2. Какие эмоциональные заболевания? (алкоголизм, психические заболевания, наркомания).

3. Какие были смертельные исходы и каковы были причины смерти?

4. Какие разводы или разделения супругов, измены или тайные связи?

5. Как лучше всего можно было бы описать личные качества каждого члена семьи?

6. Как члены семьи выражают любовь и привязанность? Как вы об этом узнаете?

7. Как члены семьи спорят? Как они выражают гнев? Откуда вы знаете, что они злятся?

8. Кто был экстравертом, а кто был интровертом?

9. Кто был основным снабженцем, а кто был основным иждивенцем?

10. Какие союзы, коалиции и подсистемы есть в семье? Каковы их правила и ограничения?

11. Каковы семейные мифы? Каковы их тайны?

12. Как члены семьи общаются между собой? (словами, жестами, выражениями, языком тела).

13. Каковы первостепенные ценности? Каковы семейные ценности?

14. Как в семье проявляется мужественность и женственность?

15. Каковы семейные “можно” и “нельзя”, “должен” и “не должен”?

16. Что происходит с чувствами в семье: их признают, сообщают о них или избегают их проявления?

17. Как принимаются решения в семье? Кто их принимает? Кто вовлекается?

18. Как члены семьи ведут себя в обществе по сравнению с их поведением дома?

Символы, которыми пользуются при составлении генограммы

Генограмма может быть использована для показания разнообразия семейных отношений, а также видов заболеваний.

Генограмма включает в себя символы, которые указывают на семейные взаимоотношения, например на конфликт, близость, отчужденность, и т.п. Эмоциональные отношения имеют специфические символы, что помогает сохранять смысловой поток генограммы.

Таким образом, цель составления и применения генограммы заключается в том, чтобы помочь людям мыслить в ракурсе своего личного исторического прошлого и понять, что их отношения с членами семьи происхождения требуют завершения. Чтобы люди смогли найти выход из тупиков и сделать отношения в своих семьях более удовлетворяющими, чтобы они смогли избавиться от таких взаимоотношений в семье, которые, оставаясь неизменными, причиняют боль.

Семь измерений генограммы (по рук. М.В.Смоленской)

Генограмма имеет семь частей, каждая из которых будет полезной по-своему. По возможности необходимо заполнить каждую часть.

1. Семейное древо:

Начинать надо со схемы вашего семейного древа. Для каждого мужчины используется квадрат, а для каждой женщины – круг. Изобразить надо свое собственное положение, затем – супруга(и) и детей. Это является “ядром семьи” и центром или “стволом” семейного древа.

Теперь можно расширять схему, чтобы включить различные ветви семейного древа: на нем будут изображены родители, все их дети, дедушки и бабушки, а также их дети. Если сразу не удается вспомнить все подробности, то необходимо просто рисовать круги и квадраты для стольких членов семьи, скольких можно насчитать.

Затем необходимо пронумеровать круги и квадраты и вписать в каждый имя и возраст. Таким образом, можно будет ссылаться на каждого человека по номеру или имени. В конце внести даты браков (Б) и разводов (Р).

2. Медицинские сведения:

Прослеживание историй семейных заболеваний и нездоровья может быть очень полезным, если знать, что искать. Такие заболевания как диабет, алкоголизм, расстройства сердечной деятельности, поджелудочной железы и печени иногда передаются генетически.

Артрит, множественный склероз, стрессовые реакции и эмоциональные нарушения, такие как навязчивые идеи, подавленность, враждебность и чрезмерный комплекс вины или чувствительности, вероятно, будут более важными, чем сломанные ноги (если, конечно, в семье есть преобладание сломанных ног!). Смысл в том, чтобы не выпускать из поля зрения повторяющегося заболевания, условия или нездоровья на вашем древе.

3. Эмоциональные паттерны:

Посмотрите, какие чувства испытывает каждый человек к себе, к другим и к жизни. Одни могут быть открытыми, восприимчивыми, веселыми, везучими или оптимистичными. Другие могут страдать от депрессий, разных фобий, сурового нрава, брезгливости, ревности или негативизма. Обычно человек может определить эти паттерны (модели), задавая вопросы такого рода: “Какие пять слов могут лучше всего описать дедушку?” Затем сравнить то, как вы видите дедушку, с тем, как видят его другие.

Один из членов семьи может сказать: “90% времени дед был сердитым”, другой вступает в разговор и добавляет: “Да, и на остальные 10% несчастным!” Дети могут понять, как дед развивал свои негативные эмоциональные привычки, зная, что он всегда был сердитым. Это также может помочь настоящему поколению преодолеть эти “унаследованные” паттерны.

4. Динамика отношений:

Теперь надо посмотреть, как члены семьи относятся друг к другу. К примеру, вы можно спросить: “Какие отношения были у мамы с папой?” “Как бабушка справлялась с дедушкиной сердитостью?” Открыты ли семейные отношения или замкнуты, осуждающие или исследовательские, манипуляционные или ищущие компромисса. Откройте для себя, как ваша семья справлялась с кризисом отношений, в чьих руках было превосходство, кто решал больше, а кто меньше.

Затем можно определить категории любых отношений между членами семьи или отношения между семейными группировками с качеством, которое характеризует их (отдаленные, враждебные, близкие), а особенные отношения выделить заглавными буквами (А, Б, С), с тем, чтобы вы смогли описать их более полно на отдельной странице.

5. Система семьи:

Будет полезно взглянуть и на то, как разные части семейной системы работают сообща, или как это им не удается. Существуют ли какие-нибудь коалиции (особые группы, которые держатся вместе и не дают туда доступа другим) или особые роли, предписанные определенным членам или частям семьи? Существуют ли какие-нибудь нарушения (разводы, раздельное жительство супругов, семейная вражда), семейные выродки или “проблемные” люди? Можете ли вы понять, каким образом ваша семейная система работает и передается из поколения в поколение? Может, захотеться использовать цветные карандаши, чтобы выделить особые части семейной схемы, с тем, чтобы можно описать их подробно в соответствии с цветом.

6. Семейные верования:

Члены семьи передают нам свои верования, касаясь любой сферы жизни семьи: как растить детей, как иметь дело с подростками, когда и на ком жениться, сколько иметь детей, как зарабатывать на жизнь, какая работа самая лучшая, как измерить успех, как справиться с кризисом, потерей, травмой и трагедией, как стареть и как встречать смерть.

Поэтому необходимо обратить особое внимание на эти верования: они больше всего, вероятно, похожи на то, во что верите вы, сознательно или бессознательно, и диктуют вам, как выжить и как жить. Если они незрелые, надломленные или дисфункциональные, они могут ограничивать мышление, блокировать развитие и удерживать от раскрытия потенциала. Исследование таких верований – начало выравнивания их с вашим ВЫСШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ.

7. Общество и ваша семья:

На заключительном этапе необходимо сделать шаг назад и посмотреть, какой видит себя семья, являясь частью общества. Как семья в целом представляет себя обществу? С какими другими системами отождествляет себя? И как обычно общество отвечает семье?

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Как только вы составили генограмму, тщательно проследите, какие сходства и последовательность можно идентифицировать. Возможно, есть образцы наследственного поведения или специфические психологические тенденции, которые очень примечательны, когда все группируется вместе таким образом.