Где ваше внимание — там и ваша энергия

Обратили внимание на красивую девушку — значит поделились с ней кусочком своей энергии. Обратили внимание на то, что у вас всё плохо — значит отдали свою энергию на то, чтобы в вашей жизни всё становилось ещё хуже. Обращаете своё внимание на радостные события — вы отдаёте свою энергию для радости, а значит радости в вашей жизни будет становиться всё больше и больше.

Энергия — это ни что иное, как управление и концентрация вашего внимания. Это правило означает: куда направлено ваше внимание — туда и уходит ваша энергия. Вы как будто делитесь ей.

Куда вы направляете свою энергию — к этому вы хотите быть ближе. Или, точнее говоря, куда вы направляете своё внимание — с этим вы хотите быть ближе. Обращаете внимание на хмурых людей? Значит вы хотите быть хмурым! Обращаете своё внимание на удовлетворение — хотите быть удовлетворённым. Всё просто.

Если вы обращаете своё внимание на то, что вы не хотите, то есть на свои проблемы — туда вы отправляете больше энергии, и проблемы только разрастаются. Если вы обращаете своё внимание на то, что вы хотите — это вы и притягиваете в свою жизнь.