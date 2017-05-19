Где ваше внимание — там и ваша энергия

Обратили внимание на красивую девушку — значит поделились с ней кусочком своей энергии. Обратили внимание на то, что у вас всё плохо — значит отдали свою энергию на то, чтобы в вашей жизни всё становилось ещё хуже. Обращаете своё внимание на радостные события — вы отдаёте свою энергию для радости, а значит радости в вашей жизни будет становиться всё больше и больше.
Энергия — это ни что иное, как управление и концентрация вашего внимания. Это правило означает: куда направлено ваше внимание — туда и уходит ваша энергия. Вы как будто делитесь ей.
Куда вы направляете свою энергию — к этому вы хотите быть ближе. Или, точнее говоря, куда вы направляете своё внимание — с этим вы хотите быть ближе. Обращаете внимание на хмурых людей? Значит вы хотите быть хмурым! Обращаете своё внимание на удовлетворение — хотите быть удовлетворённым. Всё просто.
Если вы обращаете своё внимание на то, что вы не хотите, то есть на свои проблемы — туда вы отправляете больше энергии, и проблемы только разрастаются. Если вы обращаете своё внимание на то, что вы хотите — это вы и притягиваете в свою жизнь.
Дело в том, что сейчас большинство людей совершенно не знают что хотят. Но они всегда знают, что не хотят. Если вы не знаете, чего хотите, то как вы определите, что с вами происходит что-то положительное? Что бы ни произошло в вашей жизни — вы хотите не этого, а другого. А чего хотите — не знаете. Если вы не знаете что хотите, что бы с вами не произошло, что бы у вас не случилось — это вас не удовлетворит.
Поэтому весьма важно выяснить и определить для себя что вы хотите. И начать всё больше и больше уделять внимание этому делу. Таким образом, вы начнёте туда посылать всё больше и больше своей энергии.
То, что люди не знают чего хотят в наше время не удивительно. Ни в школе, ни в ВУЗе не говорят ни слова о том, что необходимо ставить цели и чего-то хотеть. Если вы не ставите перед собой цель — вас так и продолжит нести по течению, которое формирует вокруг вас социум. У вас никогда не появится право выбора. Хотя его у вас никогда никто не отнимал.
Пока вы не поставили перед собой положительную цель, то вечная борьба с проблемами не прекратится никогда! Если вы поставите большую положительную во всех смыслах цель, то ежедневные проблемы превратятся в маленькие трудности, которые легко преодолеваются, нарабатывая бесценный опыт.
Мудрецы всех времён знали об этом, поэтому они много времени медитировали и занимались энергетическими практиками. И поэтому, направляя энергию в нужном направлении, они волшебным образом молодели, оздоравливались и были счастливы. Они, увеличивая свою энергию, улучшали свою жизнь.
Поэтому следует задуматься и в дальнейшем контролировать свои мысли, чтобы не происходила утечка вашей энергии и сил, и тогда мы сможем изменить нашу жизнь в лучшую сторону и наши желания станут исполняться.
Логично, что энергия нашего энергетического кокона управляется нашим вниманием. И этот принцип можно легко проверить, сконцентрировав внимание на любой части тела (например, на кончике носа) и подержав его там хотя бы пару минут. Мы отслеживаем совершенно реальные изменения ощущений в этом месте.
Концентрация внимания — это практика, которая означает, что мы не просто думаем о каком-то месте, а то, что мы можем охватить вниманием собственное сознание, сконцентрировать его и затем «передвинуть» в желаемое место (например, на кончик носа).
После этого, необходимо начать «крутить» обратный круг, и отключив все органы чувств (зрение, слух и прочее), сосредоточиться на ощущениях своего сознания, получаемых с кончика носа.
Для человека, никогда не занимавшегося никакими эзотерическими практиками, это будет совсем нетривиальная задача. Точно также, как мы много лет учимся управлять своими руками с целью выполнения какой-либо работы, теперь нам необходимо научиться управлять своим сознанием, чтобы работать непосредственно им.
В эзотерике наше сознание является и механизмом воздействия и измерительным прибором. Но это возможно только потому, что человеческое сознание может работать в двух различных режимах. И для того, чтобы не возникало вопросов — было ли это на самом деле, либо нам показалось — необходимо сперва научиться разделять два режима работы сознания.
Когда мы что-либо модулируем своим сознанием, то мы работаем в режиме прямого энергетического круга и в это время — не воспринимаем. А когда мы закончили моделировать — то теперь необходимо перейти в режим обратного энергетического круга и тогда можно будет воспринять и почувствовать результат воздействия.
Практически все знают, что когда у человека что-либо болит, то к этому месту прикладывают руку. Это место гладят, растирают, мнут. Иногда советуют погладить по часовой или наоборот, против часовой стрелки. Поскольку в нашем коконе всегда циркулирует энергия в прямом или в обратном круге, то наши руки являются либо источниками, либо заборниками энергии. Поэтому, приложив руку к больному месту, мы либо добавляем туда, либо забираем оттуда энергию. Когда человек не умеет контролировать циркуляцию энергии в коконе, то он не может гарантированно добавить или забрать энергию.
А вращение по часовой, или против часовой стрелки — соответствует известному из физики правилу «буравчика». Если в коконе крутится прямой круг, то руки несут избыток энергии, и вращение по часовой стрелке (поглаживание собственного живота, например) будет направлять энергию в больной орган. Вращение против часовой стрелки будет забирать энергию из органа.
Например, при воспалении, в органе собирается переизбыток энергии, и забирая её оттуда, мы улучшим ощущения человека. При этом, целитель сам должен крутить обратный круг и поглаживать воспалённое место против часовой стрелки. Любящие матери делают это с детьми совершенно подсознательно. Их подсознание, желая помочь ребёнку, само включает необходимую циркуляцию энергии.
Источник — psychology-age.ru