Газлайтинг — уникальный метод манипуляции. Вот его 11 признаков!

Gaslighting — тактика, при которой манипулятор заставляет жертву сомневаться в своей реальности, для того чтобы получить над ней еще большевласти.

Это работает намного лучше, чем вам может показаться.

Все люди подвержены газлайтингу.

Это удивительный способ манипуляции людьми, которым все диктаторы, нарциссы и культовые лидеры владели в совершенстве.

Фишка в том, что этот способ требует терпения. Обработка ведется системно и медленно, постепенно, поэтому жертва обычно никогда сама не признает, что ей промывают мозги.

Лучший фильм на эту тему так и называется — «Gaslight» (1944) . таммужчина доводит до сумасшествия свою жену — только для того, чтобы все лучше и лучше уметь управлять ею.

Вот 10 признаков, что эту «технологию» — пусть даже и неосознанно — уже применяют или применяли на вас.

1. Манипуляторы все время повторяют очевидную ложь. И делают это очень уверенно.

Да, они используют обыкновенную ложь. Но она настолько вопиющая и поразительная — что уже похожа на правду.

«Чем фантастичнее и нереальнее ваша ложь, тем быстрее в нее поверят люди». Геббельс.

Вы как бы думаете: «Ну как вообще можно быть такими бесстыдными?«. А эти парни создают прецедент. Тестируют границы дозволенного.

В итоге все доходит до того, что вы начинаете подозревать этих людей во лжи постоянно.. А они только этого и добиваются – ввести вас в заблуждение и подорвать вашу уверенность в себе.

И каждый раз, когда они по пустякам будут поступать честно и справедливо, вы будете себя спрашивать: «Может, это я параноик? Может, он не так уж плох? Может, он просто раньше не понимал, как выглядят его поступки со стороны».

Вы сомневаетесь — манипулятор побеждает!

2. Они будут отрицать свои слова, даже если у вас на руках железные доказательства.

Вы знаете, что они обещали что-то сделать. Вы знаете, потому что вы это слышали. Нет, они это отрицают.

Со временем это складывается в цельную картинку, где вы уже сомневаетесь в своей версии реальности.

Вы думаете: «Черт, может это у меня что-то с мозгами? А что если они действительно этого не говорили?«.

С этого и начинается подмена вашей реальности их версией их реальности.

3. То, что вам близко и дорого, они используют как боеприпасы.

Они знают, как для вас важны ваши дети и ваша индивидуальность. Поэтому это будет первое, на что они будут нападать.

Если у вас есть дети, манипулятор будет говорить, что вы не должны были иметь этих детей.

Он скажет, что вы были бы успешным человеком, если бы у вас не было столько отрицательных черт. Они всегда целятся в самый фундамент вашей личности.

4. Вы все время чувствуете себя вымотанной(-ым).

Все коварство gaslighting состоит в том, что манипуляции тем сильнее, чем дольше вы вместе.

Это как с сигаретами. Сначала кажется, что «ничего страшного», а потом, очень постенно так привыкаешь, что одна мысль о бросании кажется невыносимой.

Ложь здесь, ложь там, постоянно эти ехидные комментарии…а эта обреченность начинает нарастать. Даже самые яркие, самые осознанные люди могут быть втянутыми в газлайтинг, потому что это эффективная технология.

Знаете же эту историю с лягушкой в банке молока, да? Если подогревать вас медленно, «сварить» можно кого угодно!

5. Их действия никогда не соответствуют их словам.

Имея дело с человеком, который применяет этот метод, следите за тем, что он делает, а не за тем, что он говорит.

Его слова ничего не значат, это просто разговоры. Главное – действия.

6. Чтобы сбить жертву с толку, они льстят ей. Иногда. В обмен на оказанные им услуги.

Человек, который давил на вас, говорил, что вы ни на что не годны, вдруг хвалит вас за то, что вы сделали.

Вы начинаете беспокоиться и думать: «Ну, может быть, он не такой уж и плохой. Что, если он действительно желает мне добра? «.

Нет, он плохой. Это сделано, чтобы запутать вас и снова поставить под сомнение вашу версию реальности.

Любая похвала в устах манипулятора — это всегда осознанная лесть.

7. От путаницы люди слабеют. И они это знают.

Манипуляторы знают, что людям нравится стабильность и нормальная, предсказуемая жизнь.

Их цель: вырвать все это с корнем — чтобы заставить вас всегда сомневаться.

Дальше у вас появляется естественное стремление: искать человека, который поможет вам снова почувствовать стабильность, и таким человеком становится манипулятор.

8. Они все время кого-то обвиняют.

Например, наркоман или мошенник постоянно обвиняет в этом вас.

Это делается так часто, что вы начинаете пытаться защитить себя, и отвлекаетесь от поведения самого манипулятора.

Фишка в том, что этот способ требует терпения. Обработка ведется системно и медленно, постепенно, поэтому жертва обычно никогда сама не признает, что ей промывают мозги.

Лучший фильм на эту тему так и называется — «Gaslight» (1944) . таммужчина доводит до сумасшествия свою жену — только для того, чтобы все лучше и лучше уметь управлять ею.

Вот 10 признаков, что эту «технологию» — пусть даже и неосознанно — уже применяют или применяли на вас.

1. Манипуляторы все время повторяют очевидную ложь. И делают это очень уверенно.

Да, они используют обыкновенную ложь. Но она настолько вопиющая и поразительная — что уже похожа на правду.

«Чем фантастичнее и нереальнее ваша ложь, тем быстрее в нее поверят люди». Геббельс.

Вы как бы думаете: «Ну как вообще можно быть такими бесстыдными?«. А эти парни создают прецедент. Тестируют границы дозволенного.

В итоге все доходит до того, что вы начинаете подозревать этих людей во лжи постоянно.. А они только этого и добиваются – ввести вас в заблуждение и подорвать вашу уверенность в себе.

И каждый раз, когда они по пустякам будут поступать честно и справедливо, вы будете себя спрашивать: «Может, это я параноик? Может, он не так уж плох? Может, он просто раньше не понимал, как выглядят его поступки со стороны».

Вы сомневаетесь — манипулятор побеждает!

2. Они будут отрицать свои слова, даже если у вас на руках железные доказательства.

Вы знаете, что они обещали что-то сделать. Вы знаете, потому что вы это слышали. Нет, они это отрицают.

Со временем это складывается в цельную картинку, где вы уже сомневаетесь в своей версии реальности.

Вы думаете: «Черт, может это у меня что-то с мозгами? А что если они действительно этого не говорили?«.

С этого и начинается подмена вашей реальности их версией их реальности.

3. То, что вам близко и дорого, они используют как боеприпасы.

Они знают, как для вас важны ваши дети и ваша индивидуальность. Поэтому это будет первое, на что они будут нападать.

Если у вас есть дети, манипулятор будет говорить, что вы не должны были иметь этих детей.

Он скажет, что вы были бы успешным человеком, если бы у вас не было столько отрицательных черт. Они всегда целятся в самый фундамент вашей личности.

4. Вы все время чувствуете себя вымотанной(-ым).

Все коварство gaslighting состоит в том, что манипуляции тем сильнее, чем дольше вы вместе.

Это как с сигаретами. Сначала кажется, что «ничего страшного», а потом, очень постенно так привыкаешь, что одна мысль о бросании кажется невыносимой.

Ложь здесь, ложь там, постоянно эти ехидные комментарии…а эта обреченность начинает нарастать. Даже самые яркие, самые осознанные люди могут быть втянутыми в газлайтинг, потому что это эффективная технология.

Знаете же эту историю с лягушкой в банке молока, да? Если подогревать вас медленно, «сварить» можно кого угодно!

5. Их действия никогда не соответствуют их словам.

Имея дело с человеком, который применяет этот метод, следите за тем, что он делает, а не за тем, что он говорит.

Его слова ничего не значат, это просто разговоры. Главное – действия.

6. Чтобы сбить жертву с толку, они льстят ей. Иногда. В обмен на оказанные им услуги.

Человек, который давил на вас, говорил, что вы ни на что не годны, вдруг хвалит вас за то, что вы сделали.

Вы начинаете беспокоиться и думать: «Ну, может быть, он не такой уж и плохой. Что, если он действительно желает мне добра? «.

Нет, он плохой. Это сделано, чтобы запутать вас и снова поставить под сомнение вашу версию реальности.

Любая похвала в устах манипулятора — это всегда осознанная лесть.

7. От путаницы люди слабеют. И они это знают.

Манипуляторы знают, что людям нравится стабильность и нормальная, предсказуемая жизнь.

Их цель: вырвать все это с корнем — чтобы заставить вас всегда сомневаться.

Дальше у вас появляется естественное стремление: искать человека, который поможет вам снова почувствовать стабильность, и таким человеком становится манипулятор.

8. Они все время кого-то обвиняют.

Например, наркоман или мошенник постоянно обвиняет в этом вас.

Это делается так часто, что вы начинаете пытаться защитить себя, и отвлекаетесь от поведения самого манипулятора.

Источник: http://lifter.com.ua/