Газлайтинг: что делать, если вам отказывают в адекватности?

При газлайтинге есть две основные фигуры: «Адекватный» («Нормальный») и «Ненормальный» («Неадекват»). «Адекватный» вместо того, чтобы прислушиваться к словам «Ненормального» (не обязательно соглашаться, кстати), с порога их отвергает – ну чего путного может сказать эта «истеричка», «ненормальная» и так далее? Очень часто в эту игру играют мужчины по отношению к женщине. Если мужчина боится сильных эмоций, то те, кто их выражает, нередко автоматически записываются в «Неадекваты». Вспоминаю услышанные в маршрутке слова одного молодого человека, громко сказанные в мобильник: «Вот если бы ты не психовала, то проблемы бы не было. Контролируй себя, тогда все будет хорошо». Похоже, что в картинке этого молодого человека есть только «психующая подруга», а причины ее «психоза» – исключительно в ней самой, а не в его игнорировании.

«Не было такого», «ты выдумываешь», «ты все неправильно понимаешь» – частые слова в арсенале «Адекватного», у которого есть монополия на «правильное понимание». Психологически «подкованные» любят бросаться – «это все твои проекции» (о том, что проекции могут быть адекватными, забывается напрочь) или «эти твои эмоции из-за того, что ты недостаточно проработал свои проблемы с психологом» (о том, что даже «чрезмерная» эмоциональная реакция не означает отсутствия проблемы, ее вызывающей – тоже забывается). Иногда встречается полное отсутствие реакции на слова другого. Просто выслушал – и все. Встал и пошел заниматься своими делами.

В конечном итоге человек, назначенный на роль «Ненормального», действительно может начать думать, что с ним что-то не в порядке, ощущать себя надоедливыми, истеричными, слишком наглым и так далее. У меня были ситуации, когда клиенты постоянно спрашивали меня: а эта моя реакция – это вообще нормально?. А потом в их семейной истории обнаруживались близкие, которые любили говорить в адрес клиентов: «это какой-то неадекват», «нервы подлечи!» или «доченька, выпей валерьяночки, а то ты что-то разнервничалась» (а «доченька», к примеру, только что узнала, что мама все ее деньги отдала любовнику). «Адекватному» не обязательно быть жестко-игнорирующим, он может быть «понимающим», «сочувствующим» – например, в ответ на недовольство жены отвечать: «Я понимаю тебя, ты в депрессии, поэтому так и говоришь. Отдохни, пожалуйста, и сходи к психиатру, я готов оплатить любые расходы».

Есть несколько типичных вариантов обесценивания и игнорирования, которые используются при газлайтинге:

«Тебя это волнует – тебе и решать». Проблема у того, кто начал разговор о проблеме. Ему/ей и разбираться. Если меня лично все устраивает – я ничего делать не буду. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

«Всегда некстати». Когда бы партнер ни подходил для разговора по душам, это всегда оказывается некстати, неуместным и «не сейчас».

«Я принял(а) к сведению». В ответ на длинное эмоциональное послание и обращение – краткое «ОК, я подумаю», «приняла к сведению» или «хорошо». И все – после этого никаких последствий.

«Настоящий(ая) мужик (женщина) себя так не ведет». То есть был бы ты получше (другим) – проблемы бы вообще не было. Работай над собой, расти!

«Я понимаю, как тебе плохо». Вместо обсуждения конкретных вопросов – непрошеные жалость и сочувствие с игнорированием того, о чем говорилось. Мужчины любят все недовольство женщин сваливать на ПМС.

«Ты видишь только то, что хочешь видеть». По сути это – встречное обвинение, перевод разговора с предмета на личностные недостатки.

«Ты хочешь поставить под удар наши отношения?» Намек на то, что попытки что-то прояснить приведут к ухудшению того, что есть сейчас. При этом виновник (виновница) уже определены, «я ж предупреждал!»

Есть смягченный вариант газлайтинга, встречающийся даже чаще: «ну, что-то есть, однако ты все явно преувеличиваешь из-за того, что у тебя…».

Как быть в таких ситуациях, если вас явно записывают в «ненормальные»? Для начала: если вы в постоянных отношениях с кем-то начинаете чувствовать себя «неправильными», истеричными, раздерганными (на фоне ослепительно сияющих «адекватов») – вы втянулись в эту манипуляцию, сущность которой – обелить себя, спроецировать на вас все свои недостатки.

Важно помнить следующее. Между игнорированием с обесцениванием и аргументированным несогласием есть разница. Другой человек имеет полное право не разделять наше видение отношений или ситуации, но – не связывая наше видение с нашими недостатками. Есть разница и между ситуативным игнорированием и систематическим. Ни мы, ни наши партнеры не являемся идеальными, и может быть и игнорирование, и нежелание в конкретный момент времени что-либо обсуждать. Разница в том, что при газлайтинге это состояние – норма, постоянный фон, а не редкий эпизод.

Невозможность «достучаться» до другого может быть связана как с тем, как это делаем мы, так и с личностными особенностями другого и нас самих. Но точно не ТОЛЬКО с нами. Даже если мы что-то делаем «не так» (например, подбираем такую форму выражения своих чувств, при которой совсем не хочется вступать в разговор), другой человек, искренне желающий решить возникшую проблему, попытается сделать встречные шаги в виде расспросов, уточнений, выражения собственных чувств. При газлайтинге все это отсутствует, усилия совершает исключительно «Ненормальный». Газлайтинг необязательно осуществляется сознательно и со злым умыслом. В его основе – мощный стыд и, как его следствие – нежелание признавать собственное несовершенство и собственный вклад в возникновение проблемы. Если же в нашей адекватности начинают сомневаться незнакомые люди в интернете – это обычное нарциссическое высокомерие.

Что делать? Если кратко и просто – то выходить из отношений, в которых нет места вам, вашим чувствам и мыслям. Возвращать себе ощущение собственной ценности, которое неизбежно страдает в ситуации «проблема-в-тебе». Бесполезно играть по правилам «Адекватного», потому что единственное условие, которое позволит ему признать вас «Адекватом», – это полная капитуляция и отказ от всех неудобных для «Нормального» переживаний и потребностей. Даже заявление о разводе – если речь идет о супружеской паре – будет проинтерпретировано как «ну вот, я же говорил(а), что у него (нее) мозги набекрень». И еще: мы действительно видим то, что хотим видеть. Но, во-первых, этот факт не означает, что мы видим ТОЛЬКО это. А во-вторых… Это не означает, что то, чего мы не видим, – не существует.

Источник: http://www.psychologies.ru/