Газлайтинг: что делать, если вам отказывают в адекватности?

Если бы все было так просто, то обучение было бы невозможно. И восприятие нового тоже. И признание ошибок с их исправлением – тоже. И сам феномен осознания чего-либо (что подразумевает способность взглянуть на ситуацию с новой точки зрения) – тоже. Ведь мы видим ТОЛЬКО то, что хотим видеть, верно? Немного удивительным для меня является то, что эту мысль полюбили не только манипуляторы самых разных мастей (о них – чуть ниже), но и психологи. Например, в собственном Facebook в ответ на замечания про царящую атмосферу ненависти в современной России я получил два комментария от коллег:
- «Да нет никакой такой атмосферы, телевизор надо меньше смотреть».
- «По поводу «атмосферы вокруг» рискну напомнить, что человек видит вокруг себя то, что хочет и может видеть. Оно такое даже натуральным образом притягивается к нему и кучкуется вокруг него. Так что, считаю, первое, чем должен заняться человек при «ощущении атмосферы» – это пристально и по возможности непредвзято посмотреть на себя самого».
Оба комментария – с разной степени изящества – отрицают адекватность восприятия автора и переводят разговор на его личностные особенности (разумеется, нехорошие). Здесь есть один очень важный момент, отделяющий манипуляцию от простого несогласия (в конце концов, любой человек может ошибаться в своем восприятии). При простом несогласии так и говорят: «Я с тобой не согласен, у меня другое видение ситуации/ощущение атмосферы» – речь идет о самом себе, о своем мире и своем видении. Становится возможным контакт двух людей или, по крайней мере, знакомство двух картин мира. При «посмотри на себя самого» контакт двух равноценных «Я» невозможен, одно из них по условиям ситуации – неадекватно.
В общем, идея понятна: если ты говоришь о чем-то, чего не видит, не хочет видеть или чему не придает значения другой, то это свидетельствует не о разнице взглядов, а о том, что с тобой лично что-то не так. Этой идее (и соответствующим манипуляциям) уже было дано конкретное название – «газлайтинг». Это слово происходит от названия голливудского фильма, «Gaslight», в котором отображена данная манипуляция. В интернете она встречается в довольно мягких вариантах, а вот в реальных межличностных отношениях часто превращает жизнь в ад.
Два основных признака газлайтинга:
- Сомнение в адекватности собеседника.
- Отрицание того, что важно для собеседника (фактов или чувств).
Нередко доходит до идеи, что собеседник психически ненормален. Я встречался с ситуациями, в которых родители, в ответ на попытки своих детей донести до них свои претензии, прямо начинали сомневаться в их психическом состоянии. «Мама, ты же била меня!» – «Этого не было. Ты выдумываешь». Дети, доведенные до отчаяния тем, что родители полностью отрицают жестокость, невнимание, игнорирование со своей стороны, могут начать злиться и даже кричать, и тут же манипуляторы включают вторую часть: «Слушай, меня пугает твое состояние. Ты ненормальная. Иди, проверься у психиатра».
При газлайтинге есть две основные фигуры: «Адекватный» («Нормальный») и «Ненормальный» («Неадекват»). «Адекватный» вместо того, чтобы прислушиваться к словам «Ненормального» (не обязательно соглашаться, кстати), с порога их отвергает – ну чего путного может сказать эта «истеричка», «ненормальная» и так далее? Очень часто в эту игру играют мужчины по отношению к женщине. Если мужчина боится сильных эмоций, то те, кто их выражает, нередко автоматически записываются в «Неадекваты». Вспоминаю услышанные в маршрутке слова одного молодого человека, громко сказанные в мобильник: «Вот если бы ты не психовала, то проблемы бы не было. Контролируй себя, тогда все будет хорошо». Похоже, что в картинке этого молодого человека есть только «психующая подруга», а причины ее «психоза» – исключительно в ней самой, а не в его игнорировании.
«Не было такого», «ты выдумываешь», «ты все неправильно понимаешь» – частые слова в арсенале «Адекватного», у которого есть монополия на «правильное понимание». Психологически «подкованные» любят бросаться – «это все твои проекции» (о том, что проекции могут быть адекватными, забывается напрочь) или «эти твои эмоции из-за того, что ты недостаточно проработал свои проблемы с психологом» (о том, что даже «чрезмерная» эмоциональная реакция не означает отсутствия проблемы, ее вызывающей – тоже забывается). Иногда встречается полное отсутствие реакции на слова другого. Просто выслушал – и все. Встал и пошел заниматься своими делами.
В конечном итоге человек, назначенный на роль «Ненормального», действительно может начать думать, что с ним что-то не в порядке, ощущать себя надоедливыми, истеричными, слишком наглым и так далее. У меня были ситуации, когда клиенты постоянно спрашивали меня: а эта моя реакция – это вообще нормально?. А потом в их семейной истории обнаруживались близкие, которые любили говорить в адрес клиентов: «это какой-то неадекват», «нервы подлечи!» или «доченька, выпей валерьяночки, а то ты что-то разнервничалась» (а «доченька», к примеру, только что узнала, что мама все ее деньги отдала любовнику). «Адекватному» не обязательно быть жестко-игнорирующим, он может быть «понимающим», «сочувствующим» – например, в ответ на недовольство жены отвечать: «Я понимаю тебя, ты в депрессии, поэтому так и говоришь. Отдохни, пожалуйста, и сходи к психиатру, я готов оплатить любые расходы».
Есть несколько типичных вариантов обесценивания и игнорирования, которые используются при газлайтинге:
- «Тебя это волнует – тебе и решать». Проблема у того, кто начал разговор о проблеме. Ему/ей и разбираться. Если меня лично все устраивает – я ничего делать не буду. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
- «Всегда некстати». Когда бы партнер ни подходил для разговора по душам, это всегда оказывается некстати, неуместным и «не сейчас».
- «Я принял(а) к сведению». В ответ на длинное эмоциональное послание и обращение – краткое «ОК, я подумаю», «приняла к сведению» или «хорошо». И все – после этого никаких последствий.
- «Настоящий(ая) мужик (женщина) себя так не ведет». То есть был бы ты получше (другим) – проблемы бы вообще не было. Работай над собой, расти!
- «Я понимаю, как тебе плохо». Вместо обсуждения конкретных вопросов – непрошеные жалость и сочувствие с игнорированием того, о чем говорилось. Мужчины любят все недовольство женщин сваливать на ПМС.
- «Ты видишь только то, что хочешь видеть». По сути это – встречное обвинение, перевод разговора с предмета на личностные недостатки.
- «Ты хочешь поставить под удар наши отношения?» Намек на то, что попытки что-то прояснить приведут к ухудшению того, что есть сейчас. При этом виновник (виновница) уже определены, «я ж предупреждал!»
- Есть смягченный вариант газлайтинга, встречающийся даже чаще: «ну, что-то есть, однако ты все явно преувеличиваешь из-за того, что у тебя…».
Как быть в таких ситуациях, если вас явно записывают в «ненормальные»? Для начала: если вы в постоянных отношениях с кем-то начинаете чувствовать себя «неправильными», истеричными, раздерганными (на фоне ослепительно сияющих «адекватов») – вы втянулись в эту манипуляцию, сущность которой – обелить себя, спроецировать на вас все свои недостатки.
Важно помнить следующее. Между игнорированием с обесцениванием и аргументированным несогласием есть разница. Другой человек имеет полное право не разделять наше видение отношений или ситуации, но – не связывая наше видение с нашими недостатками. Есть разница и между ситуативным игнорированием и систематическим. Ни мы, ни наши партнеры не являемся идеальными, и может быть и игнорирование, и нежелание в конкретный момент времени что-либо обсуждать. Разница в том, что при газлайтинге это состояние – норма, постоянный фон, а не редкий эпизод.
Невозможность «достучаться» до другого может быть связана как с тем, как это делаем мы, так и с личностными особенностями другого и нас самих. Но точно не ТОЛЬКО с нами. Даже если мы что-то делаем «не так» (например, подбираем такую форму выражения своих чувств, при которой совсем не хочется вступать в разговор), другой человек, искренне желающий решить возникшую проблему, попытается сделать встречные шаги в виде расспросов, уточнений, выражения собственных чувств. При газлайтинге все это отсутствует, усилия совершает исключительно «Ненормальный». Газлайтинг необязательно осуществляется сознательно и со злым умыслом. В его основе – мощный стыд и, как его следствие – нежелание признавать собственное несовершенство и собственный вклад в возникновение проблемы. Если же в нашей адекватности начинают сомневаться незнакомые люди в интернете – это обычное нарциссическое высокомерие.
Что делать? Если кратко и просто – то выходить из отношений, в которых нет места вам, вашим чувствам и мыслям. Возвращать себе ощущение собственной ценности, которое неизбежно страдает в ситуации «проблема-в-тебе». Бесполезно играть по правилам «Адекватного», потому что единственное условие, которое позволит ему признать вас «Адекватом», – это полная капитуляция и отказ от всех неудобных для «Нормального» переживаний и потребностей. Даже заявление о разводе – если речь идет о супружеской паре – будет проинтерпретировано как «ну вот, я же говорил(а), что у него (нее) мозги набекрень». И еще: мы действительно видим то, что хотим видеть. Но, во-первых, этот факт не означает, что мы видим ТОЛЬКО это. А во-вторых… Это не означает, что то, чего мы не видим, – не существует.
Источник: http://www.psychologies.ru/