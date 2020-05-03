Газбаки — предназначение металлических цилиндров вермахта

Каждый, кто смотрел старые фильмы про войну или видел документальные фотографии, должен был обязательно обратить внимание на то, что у немецких солдат висит на поясе или на ремне через плечо какой-то загадочный рифлёный металлический цилиндр. Самое время разобраться в том, для чего он был нужен и как использовался солдатами вермахта.

Загадочный цилиндр в снаряжении немецких солдат — это всего на всего так называемый «газбак» — емкость для хранения противогаза. Носилась она как правило на отдельном ремне, который перекидывался через плечо солдата или подвешивался на пояс. С помощью маленького ремешка на каждый газбак также крепилась небольшая кожаная сумка, в которой хранилась противоипритная накидка – плащ-палатка, которую, сидя в траншее, немецкий солдат должен был накинуть себе на голову и плечи сразу после надевания противогаза. В то время накидка должна была выполнять те же функции, что сегодня выполняет комплект химической защиты.

Должен был носить каждый боец рейха

На момент 1941 года вермахт имел на вооружении три модели противогазов. Поздние образцы были хорошо прорезинены и отличались куда более высоким уровнем качества. Как и сегодня, противогазы выпускались под несколько размеров головы. Помимо защитной маски с фильтром, в газбаке хранилось еще несколько интересных вещей.

Так, на откидывающейся в сторону крышке был небольшой защёлкивающийся на пружинку металлический кармашек. В нем хранилась личная карточка бойца и сопроводительные документы к противогазу. На них, в частности, ставилось клеймо о проверке устройства на работоспособность. В теории противогазы должны были проверяться в немецкой армии как минимум раз в год.

Средства для нейтрализации химикатов на коже

Под противогазом в баке лежала бутылочка и коробок с двумя средствами для нейтрализации химических веществ, попавших на открытые участки кожи. В обоих емкостях было одно и тоже средство с той лишь разницей, что в коробке был порошок, а в бутылочке – жидкость. Также под противогазом лежала металлическая прокладка, под которую укладывалась специальное одноразовое полотенце (по сути, обычный кусок ткани) для протирания противогаза после газовой атаки. Под полотенцем в бумажной упаковке лежало несколько запасных стеклянных линз для маски.

На дне полотенце для протирания и запас деталей

Газбаки были разработаны после печального опыта Первой мировой войны. Тем не менее, несмотря на все ужасы Второй мировой войны, до использования химического оружия страны (за исключением нескольких случаев) так и не дошли, а потому и противогазные сумка были по большей части бесполезны.

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