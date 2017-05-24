Гадания и сеансы спиритизма

Каждый человек, живущий на земле, хотя бы однажды задумывался о своей судьбе и предназначении, о будущем, о том, как на самом деле устроен мир, в котором он живет, и какие силы им управляют. Однако, жизнь устроена так, что в большинстве своем люди не обладают способностями самостоятельно перейти невидимую грань и познать тайны мирозданья, за ней скрытые. Такой дар дается лишь единицам: экстрасенсам и прорицателям. Не желая мириться с действующим порядком вещей, люди во все времена искали пути и способы заглянуть в неизведанное, приоткрыть двери в иные миры, чтобы узнать самые сокровенные и важные для них вещи.

Совершая определенные магические ритуалы, столетиями накапливая и передавая из поколения в поколение полученный опыт и знания, люди в итоге нашли способы общения с потусторонними силами через гадания и вызывание духов. И если в Средневековье личности, замеченные в таких вещах, как гадание и общение с духами, моментально отлучались от церкви и горели на кострах, то в конце 19 века ситуация значительно изменилась. Несмотря на явное осуждение церкви, спиритические сеансы и всевозможные гадания стали крайне популярным общественным явлением. Так, практически в каждом доме среднестатистической американской семьи можно было обнаружить доску Уиджи, с помощью которой можно было связаться с умершими, чтобы найти ответы на свои вопросы. Эзотерические увлечения не обошли стороной и Европу. В викторианской Англии, например, люди часто собирались целыми семьями и проводили спиритические сеансы и гадания.

На Руси же всегда было особое отношение к гаданию. Изначально славяне были язычниками, поэтому гадание и вызывание духов было частью культуры и никогда не ассоциировалось с чем-то запретным и негативным. Люди, желающие узнать свою судьбу, просто должны были следовать определенным правилам и с уважением относиться к той силе, к которой они взывают.

С принятием христианства, гаданию и другим эзотерическим ритуалам отвелась второстепенная роль, православная церковь не одобряла и осуждающе относилась к попыткам людей узнать свою судьбу и будущее, однако, строгих запретов никогда не создавалось. Существуют даже специальные дни, в которые все, в том числе верующие православные, могут обратиться за помощью к потусторонним силам, это период с Рождества (7 января) до Крещения (19 января), так называемые Святки. Считается, что именно в эти дни на землю приходят души умерших, и повсюду гуляет нечистая сила, у которых можно спросить что-то сокровенное и узнать свое будущее.

Как при вызове духов, так и при простом гадании наиболее часто используются следующие предметы: свечи (церковные и самодельные), нитки, зеркала, соль, вода, красная скатерть, всевозможные сладости и т.д. Каждый из перечисленных предметов имеет особое значение. Так, свечи используются в нескольких целях. Во-первых, свет от горящей свечи – это своеобразный маяк для души умершего. Чтобы найти путь в мир живых, он должен видеть огонь и идти на него. Во-вторых, горящая свеча очищает пространство от негативной энергии, то есть она поможет защитить людей, вызывающих духа от его дурного умысла.

Зеркало является одним из самых магических предметов в доме, так как, кроме того, что оно отражает людей, смотрящих на его поверхность, оно забирает часть энергии, излучаемой человеком. Эту энергию зеркало может возвращать другим людям, влияя на их настроение и самочувствие. Во все времена зеркало считалось порталом, соединяющим царство мертвых и живых. Считается, что именно сквозь него духи проникают в мир людей во время гадания и спиритических сеансов.

Вода также является мощным проводником, она способна накапливать в себе информацию и хранить воспоминание о ней. С помощью специальных обрядов можно заговорить воду и использовать ее во время гадания для связи с потусторонними силами. Теми же свойствами обладает и соль, кроме того, соль издавна использовалась различными культурами в качестве мощнейшего оберега, ее хранили в особом льняном мешочке и носили на теле от сглаза.

Нитки используются в большинстве обрядов и магических ритуалов. С их помощью сшиваются судьбы влюбленных или, наоборот, привязываются к телу болезни. Нити используются в гадании и спиритических сеансах, чтобы проложить духам дорогу из потустороннего мира в реальность.

Как видно, большинство предметов, используемых в гадании и спиритизме, достаточно просто достать. Поэтому часто гадания используются не как необходимость, а как развлечение. Сейчас существует много всевозможных гаданий и способов вызывания духов, которые пользуются особой популярностью среди детей («Гном», «Русалка», «Лунный человек»). Часть из них, не является настоящими ритуалами и основана на сюжете из какой-либо книги или фильма.

Однако, существуют гадания и способы вызывания духов, которые вышли из древних обрядов, но были утрированы и упрощены («гадание на алфавитном круге с иглой», «Пиковая Дама»), и в этом состоит главная опасность таких игр. Не понимая всей серьезности происходящего, дети часто совершают магические манипуляции в виде игры, однако предметы, используемые в этих сеансах (например, зеркало, свечи, нити, иголки) открывают порталы в другие измерения. Не догадываясь об этом, ребенок, испугавшись совершаемых действий, может завершить сеанс неправильно, или прервать действие, провоцируя проникновение потусторонних сил в мир людей.

Чтобы общение с потусторонним миром проходило безопасно и без негативных последствий, необходимо следовать определенным правилам: проводить гадания и вызывать духов, используя все необходимые для этого предметы, всегда завершать начатый сеанс, не прерывая его внезапно, не совершать гадания в неподходящие для этого праздники, не беспокоить иной мир понапрасну. Гадание и спиритические сеансы должны проходить с уважением к потусторонним силам, не стоит беспокоить духов ради праздного любопытства. Правильно выполняя все действия, каждый человек имеет возможность немного больше узнать о себе и том мире, в котором он живет.

Источник: http://tainy.net/