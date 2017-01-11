Гадание по кругу Нострадамуса: задай вопрос — получи ответ!

Мишель де Нострадамус был астрологом, врачом и алхимиком, но стал знаменитым на весь мир, благодаря своим пророчествам. Нострадамус больше 10 лет выпускал ежегодные альманахи, «Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса», где в форме четверостиший (катренов) подробно излагал предполагаемый исход событий. Его предсказания сбывались и сбываются по сей день с поразительной точностью.

Говорят, что гадание по кругу тоже изобрел Нострадамус, однако доказательств, ни письменных, ни устных, этому нет. Тем не менее, данный способ довольно прост и удивительно точен! Закройте глаза, сконцентрируйтесь на вопросе и ткните пальцем в область круга. Число — ваш ответ на волнующий вопрос.

Ответы:

1. Да. Вы принадлежите к тем людям, которые не лишаются присутствия духадаже в самых трудных ситуациях. Поэтому не отказывайтесь сразу от проблем, у вас в запасе есть выдержка и терпение. Вас ждет успех. Не бойтесь доверять себе и другим.

2. Да. Но не сегодня и не завтра. Кто-то стоит у вас на пути и пытается спутать все карты. Не воспринимайте его слишком серьезно. Но нельзя и недооценивать это сопротивление. Избегайте конфронтации. Пытайтесь найти позитивное решение проблемы.

3. Да. События ближайших дней превзойдут все ваши ожидания. Если вы станете благоразумно использовать свой запас энергии, а не начнете стрелять из пушки по воробьям, все преимущества окажутся на вашей стороне. В любом случае имейте терпение и выдержку как по отношению к себе, так и к другим.

4. Да. В настоящий момент вам, кажется, плывет в руки удача. Поэтому нет ни малейшего повода сомневаться в благоприятном исходе. Удача будет достаточно долго сопутствовать вам. Наслаждайтесь этими счастливыми неделями.

5. Совершенно точно. В настоящий момент вы слишком большое внимание уделяете мнению других, а потому несколько упускаете благоприятную ситуацию. Не медлите слишком долго, покажите, что с вами теперь придется считаться. Небольшие тактические игры лишь вводят в заблуждение и идут в ущерб взаимному доверию.

6. Все будет несколько труднее, чем вы ожидаете. Вы исходите из неверных предпосылок. Другие люди видят это в совершенно ином свете. Поэтому вам крайне необходимо выслушать добрый совет близкого человека и не поддаваться обманчивым надеждам.

7. Вопрос пока не решен. Дайте себе время и не забивайте голову еще не назревшими проблемами. Попытайтесь насладиться моментом. Все образуется позже. Если все это очень волнует вас, обратитесь к помощи магического круга через неделю.

8. Осторожно. Постарайтесь не верить всему, что вам говорят. Соблюдайте некоторую дистанцию в определенных делах. Сегодня все вокруг вас выглядит в более выгодном свете, чем на самом деле. Будьте осторожны, чтобы позже не испытать разочарований.

9. Несомненно. Но без помощи вам не обойтись. Поговорите с хорошим приятелем о проблемах, мучающих вас. Он — лицо незаинтересованное и смотрит на вещи более трезво.

10. Да. Но не давайте ввести себя в заблуждение. Проявите больше самоуверенности, тогда у вас все будет хорошо. В данный момент вы можете полностью положиться на свою интуицию. Вам не придется испытать потом ни малейшего разочарования.

11. Вопрос поставлен слишком рано. Не настраивайтесь окончательно и бесповоротно на то, что еще не созрело. оставьте время для благоприятного развития. Чаще уступайте. Вас будут ценить за это.

12. Очень возможно. Так как все развивается куда быстрее и позитивнее, чем вы себе представляете. Важно только, чтобы вы не старались произвести впечатление незаинтересованного лица. Обратите внимание: кто-то искренне желает стать вашим другом.

13. Все произойдет не по плану. Вы действуете неуверенно. Это вводит в заблуждение некоторых ваших друзей. Они считают вас непредсказуемой личностью, что явно не в вашу пользу. Разрушьте этот имидж. Вас любят больше, чем вы полагаете.

14. Все будет хорошо. Но лишь в том случае, если вы сами проявите активность. Разрешено все, но только не промедление. Возьмите инициативу в свои руки и удивите всех своей деловитостью и богатством идей.

15. Да, вы можете положиться на свое счастье. Вас ждет неожиданный и благоприятный поворот судьбы. Сейчас вам нужно ничего не придумывать, а только выжидать. Поспешные действия уведут вас в ненужном направлении и могут повредить.

16. Все надежды исполнятся. Но совершенно не так, как вы себе представляли. Поэтому будьте готовы к любым изменениям, не настраивая себя на единственную цель. Проявите гибкость и не отмахивайтесь ни от одного аргумента.

17. Все еще под вопросом. Вам нужно хорошенько задуматься о своих желаниях, ведь ваши собственные чувства еще не до конца созрели. Поэтому вы слишком многого ожидаете от другой стороны. В ближайшие дни все останется по-прежнему. Однако некоторое счастливое обстоятельство сможет внести ясность в ваши дела. Внимательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

18. У вас могут возникнуть трудности. Вначале вам придется даже пережить разочарование. Что, однако, совершенно не означает, будто ваши шансы сведены к нулю. Совсем напротив: разочарование даст толчок позитивному развитию. Ваш круг друзей увеличивается, станет более добрым и стабильным.

19. Недоверие и злоба пока еще далеки от вас. Но если вы не сумеете быстро избавиться от собственных сомнений, то многое испортите. Если удача обходит вас стороной, виной тому только ваша излишняя скромность и неуверенность. Отбросьте их в сторону! Будьте открыты и дружелюбны в контактах с другими людьми.

20. Да. В настоящий момент вам, кажется, плывет в руки удача. Поэтому нет ни малейшего повода сомневаться в благоприятном исходе. Удача будет достаточно долгой

21. Да. Для окончательного достижения цели осталось приложить совсем немного усилий. Дерзайте, рискуйте — последний рывок, и у вас все получится. Будьте внимательны к происходящим вокруг вас вещам и помните — случайностей не бывает.