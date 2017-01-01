Федор Конюхов теперь планирует покорить Марианскую впадину

Всемирно известный российский путешественник, экстремал, писатель, художник и даже священник Федор Конюхов намеревается в следующем году покорить самый глубокий желоб Мирового океана – спуститься в Марианскую впадину. В этом ему будет помогать ученый-океанолог Артур Чилингаров, который разделит с Конюховым место в батискафе.

Это будет не только испытание себя на прочность и выдержку, установление нового рекорда, но и чисто научное исследование, говорит Федор Филиппович, мы с Артуром должны будем взять со дна Марианской впадины грунт, то есть его образцы как раз на том месте, где в океане соприкасаются две мощнейшие тектонические плиты. Никто еще этого не делал – мы будем первыми!

Помимо этого, отважные экстремалы намереваются установить на дне этого жуткого желоба российский флаг (это сделает Артур Чилингаров) и православный каменный крест (конечно же, его установит священник Конюхов). Крест высотой в восемьдесят сантиметров и весом в шестьдесят килограммов уже готовит для Конюхова известный ювелир (имя его Федор отчего-то не называет).

А вот батискаф для отважных покорителей Марсианской впадины готовит коллектив петербуржского Балтийского завода при участии МГТУ им. Баумана. Как утверждают ученые и создатели этого уникального подводного аппарата, его расчетное время погружения на дно желоба составляет не более восьми часов, а выдержать батискаф сможет давление в тысячу сто атмосфер, что вполне достаточно, чтобы данный научный эксперимент прошел без проблем и уж тем более катастроф.

Напомним, что глубина Марсианской впадины составляет чуть более одиннадцати километров, а находится это «дно Земли» в западной части великого Тихого океана.