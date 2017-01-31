Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом

Победитель семнадцатой Битвы экстрасенсов, любимец публики по причине удивительно рвущейся из его сердца доброты и какого-то необъяснимого тепла, идущего от этого человека, Свами Даши тоже поделился своими прогнозами на предстоящий год.

И хотя в целом он согласен с неутешительными прогнозами на 2017 год от ведущих пророков и провидцев, глобальные перемены и потрясения этого периода ждут не только мир, но и каждого отдельного человека, уточняет эзотерик. Причем конфликты и ссоры на политической арене мира, как и подобные неурядицы в личностных отношениях, будут происходить, говорит Свами Даши, только по причине поспешных решений, необузданных страстей и прочих непродуманных действий.

Год Огненного Петуха, по мнению Свами, тем и опасен, что он энергетически очень сильный, и потому любое начинание, действие, решение, эмоция будут усиливаться стократно. Поэтому не только политикам, но и каждому человеку в этот уникальный период нужно быть втройне осмотрительным, и прежде, чем принимать то или иное решение, семь (а то семьдесят) раз отмерить, и только потом – осторожно резать.

Особенно неблагоприятны в этот год все, без исключения, конфликты и ссоры, они больнее ударят не того, против кого будут нацелены, а по тому, кто их породил и раздул. Поэтому, говорит эзотерик, стоит избегать любых отрицательных эмоций и тем более слов и действий. И не нужно рассчитывать, что в год Огненного Петуха кому-то удастся отсидеться в тени, повышенная энергетика этого периода переполнит даже тех людей, которые обычно пассивны и ничем не примечательны. Это будет своеобразный энергетический взрыв, который коснется каждого.

Ну а что касается мира в целом, тут надо положиться только на выдержку и благоразумие современных политиков, что вызывает весьма большие опасения, говорит эзотерик, поскольку, как показывает практика, далеко не все из них обладают нужными для 2017 года качествами. Достаточно вспомнить постоянные драки в парламентах, не говоря уже о прочих нелицеприятных «тайнах мадридского двора»…