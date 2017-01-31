Эзотерик Свами Даши назвал 2017 год энергетическим взрывом

Победитель семнадцатой Битвы экстрасенсов, любимец публики по причине удивительно рвущейся из его сердца доброты и какого-то необъяснимого тепла, идущего от этого человека, Свами Даши тоже поделился своими прогнозами на предстоящий год.

И хотя в целом он согласен с неутешительными прогнозами на 2017 год от ведущих пророков и провидцев, глобальные перемены и потрясения этого периода ждут не только мир, но и каждого отдельного человека, уточняет эзотерик. Причем конфликты и ссоры на политической арене мира, как и подобные неурядицы в личностных отношениях, будут происходить, говорит Свами Даши, только по причине поспешных решений, необузданных страстей и прочих непродуманных действий.